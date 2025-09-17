|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
Denník - Správy
17. septembra 2025
Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále 400 m prek. časom 53,22
Zapletalová zaostala iba o štyri stotiny sekundy za svojím národným rekordom 53,18, v ktorom v závere augusta dobehla na druhej pozícii vo finále Diamantovej ligy.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila na MS v Tokiu do finále v behu na 400 m prek. V stredajšom prvom semifinále obsadila 3. priečku výkonom 53,22 a medzi najlepšiu osmičku sa prepracovala časom.
Zapletalová zaostala iba o štyri stotiny sekundy za svojím národným rekordom 53,18, v ktorom v závere augusta dobehla na druhej pozícii vo finále Diamantovej ligy. V prvom semifinále v japonskej metropole dobehla na prvom mieste Panamčanka Gianna Woodruffová, ktorá časom 52,66 s zlepšila kontinentálny rekord. Panama patrí v atletickom hnutí pod Južnú Ameriku. Druhú priamu postupovú priečku získala Američanka Jasmine Jonesová výkonom 53,01. Zapletalová mala napokon najlepší čas z tých bežkýň, ktoré nepostupovali priamo a piaty najrýchlejší čas zo všetkých semifinalistiek. Zverenka trénera Brama Petersa sa už teraz postarala o druhé umiestnenie v prvej osmičke pre slovenskú výpravu, Dominik Černý v chôdzi na 35 km skončil na 7. priečke.
Zapletalová sa stala vôbec prvou slovenskou bežkyňou, ktorá na MS postúpila do finále. Boj o medaily ju čaká v piatok 19. septembra od 14.27 h. „Bežalo sa mi dobre, išla som taký môj štandard. Tréner ma upozornil, aby som mala rýchlejší úvod ako obvykle, inak by mi môj rýchly záver nemusel stačiť. Po pretekoch mi povedal, že to bol dobrý beh. Postúpila som časom, ale keď som dobehla, verila som, že by to malo stačiť. Budem veriť, že vo finále dokážem ešte viac. Myslím, že by sa dal ešte zrýchliť štart,“ povedala Zapletalová pre Slovenský atletický zväz.
Druhá zo slovenských reprezentantiek Daniela Ledecká dobehla v treťom semifinále na 6. priečke. Časom 54,94 jej v konečnom hodnotení disciplíny patrí 18. miesto. Z jej behu išla ďalej iba najlepšia dvojica, postup bol na úrovni 54,03. „Môžem byť spokojná. Tretíkrát v sezóne som bežala pod 55 sekúnd, z čoho mám neskutočnú radosť. Trochu som aj nespokojná, na nejakých troch-štyroch prekážkach som sa 'bila' s Juhoafričankou Van der Waltovou, čo ma asi stálo lepší čas. Po poslednej prekážke som sa snažila finišovať o čo najlepší výsledok a to sa podarilo,“ zhodnotila svoje vystúpenie Ledecká.
MS v Tokiu 2025- semifinále:
Ženy - 400 m prek.
I. semifinále: 1. Gianna Woodruffová (Panama) 52,66 s - kontinentálny rekord, 2. Jasmine Jonesová (USA) 53,01, 3. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,22
III. semifinále: 1. Anna Cockrellová (USA) 53,28, 2. Shiann Salmonová (Jam.) 54,03, 3. Amalie Iuelová (Nór.) 54,28,... 6. Daniela LEDECKÁ (SR) 54,94
