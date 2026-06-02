Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Xénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. júna 2026

Tokio sa pripravuje na príchod tropickej búrky Jangmi, na Okinawe už zranila 9 ľudí a tisíce domácností ostali bez elektriny


Tagy: Extrémne počasie Japonsko Okinawa Počasie v Japonsku Tropická búrka

Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a povodňami. Silná tropická búrka v utorok zasiahla juhozápad ...



Zdieľať
tropical_storm_38461 scaled 1 676x405 2.6.2026 (SITA.sk) - Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a povodňami.


Silná tropická búrka v utorok zasiahla juhozápad Japonska, pripravila o elektrinu desaťtisíce domácností, spôsobila zrušenie stoviek letov a zranila deväť ľudí.

Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a povodňami, keďže búrka Jangmi, ktorá bola predtým klasifikovaná ako tajfún, postupuje na sever potom, ako v pondelok zasiahla subtropický ostrov Okinawa.

Bez elektriny zostalo viac ako 30‑tisíc domácností v regióne Kagošima a ďalších 17‑tisíc v Okinawe. Hlavný vládny hovorca Minoru Kihara uviedol, že v Okinawe utrpelo zranenia deväť ľudí. Podľa verejnoprávnej stanice NHK ich spôsobili predmety odviate do áut či padnuté stromy vyvalené silnými nárazmi vetra.

Kihara varoval, že blížiaca sa búrka môže v stredu narušiť dopravu v Tokiu a okolí. Obyvateľov vyzval, aby sledovali pokyny na evakuáciu a včas opustili ohrozené oblasti. „Zostaňte ostražití a podniknite kroky na ochranu svojho života,“ zdôraznil.

Letecké spoločnosti All Nippon Airways a Japan Airlines zrušili spolu približne 600 letov plánovaných na pondelok až stredu.


Zdroj: SITA.sk - Tokio sa pripravuje na príchod tropickej búrky Jangmi, na Okinawe už zranila 9 ľudí a tisíce domácností ostali bez elektriny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie Japonsko Okinawa Počasie v Japonsku Tropická búrka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kučerka sa pred súd zatiaľ nepostaví, naplánované pojednávanie zrušili
<< predchádzajúci článok
Ruské drony a rakety zabili na Ukrajine najmenej deväť ľudí, Kyjev sa otriasal výbuchmi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 