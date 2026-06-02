Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Tokio sa pripravuje na príchod tropickej búrky Jangmi, na Okinawe už zranila 9 ľudí a tisíce domácností ostali bez elektriny
Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a povodňami. Silná tropická búrka v utorok zasiahla juhozápad ...
2.6.2026 (SITA.sk) - Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a povodňami.
Silná tropická búrka v utorok zasiahla juhozápad Japonska, pripravila o elektrinu desaťtisíce domácností, spôsobila zrušenie stoviek letov a zranila deväť ľudí.
Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a povodňami, keďže búrka Jangmi, ktorá bola predtým klasifikovaná ako tajfún, postupuje na sever potom, ako v pondelok zasiahla subtropický ostrov Okinawa.
Bez elektriny zostalo viac ako 30‑tisíc domácností v regióne Kagošima a ďalších 17‑tisíc v Okinawe. Hlavný vládny hovorca Minoru Kihara uviedol, že v Okinawe utrpelo zranenia deväť ľudí. Podľa verejnoprávnej stanice NHK ich spôsobili predmety odviate do áut či padnuté stromy vyvalené silnými nárazmi vetra.
Kihara varoval, že blížiaca sa búrka môže v stredu narušiť dopravu v Tokiu a okolí. Obyvateľov vyzval, aby sledovali pokyny na evakuáciu a včas opustili ohrozené oblasti. „Zostaňte ostražití a podniknite kroky na ochranu svojho života,“ zdôraznil.
Letecké spoločnosti All Nippon Airways a Japan Airlines zrušili spolu približne 600 letov plánovaných na pondelok až stredu.
Zdroj: SITA.sk - Tokio sa pripravuje na príchod tropickej búrky Jangmi, na Okinawe už zranila 9 ľudí a tisíce domácností ostali bez elektriny © SITA Všetky práva vyhradené.
Kučerka sa pred súd zatiaľ nepostaví, naplánované pojednávanie zrušili
Ruské drony a rakety zabili na Ukrajine najmenej deväť ľudí, Kyjev sa otriasal výbuchmi
