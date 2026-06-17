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Kuchyňa Lidla na leto mení scénu. Prichádzajú exteriérové priestory aj zaujímaví hostia
Tagy: Kuchyňa Lidla PR Recepty
Kulinársky priestor obľúbeného diskontu pozýva divákov von. Ponúkne im leto plné sviežich receptov a inšpirácie pod holým nebom. Exteriérová kuchyňa, desiatky receptov ideálnych na ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Kulinársky priestor obľúbeného diskontu pozýva divákov von.
Ponúkne im leto plné sviežich receptov a inšpirácie pod holým nebom. Exteriérová kuchyňa, desiatky receptov ideálnych na záhradné párty či pohodové večery pri grile. Hľadáte nápady na letné varenie? Nechajte sa inšpirovať reťazcom s najpovolanejšími odborníkmi.
Letná sezóna okrem nového šatu kuchyne prinesie aj špeciálnych hostí. Šéfkuchár Marcel Ihnačák privíta pri troch receptoch svojho dlhoročného priateľa a kolegu, šéfkuchára Mareka Orta. Cukrárka Veronika Bušová sa zase predstaví po boku Mišky Králikovej, s ktorou pripraví trojicu sladkých letných inšpirácií.
"Vonku na čerstvom vzduchu sa varí určite lepšie. Grilovanie je uvoľnenejšie a vnímam ho viac ako oddych než klasické varenie v interiéri. Aj recepty bývajú jednoduchšie, aby si ľudia mohli užiť pohodu a spoločné chvíle bez zbytočného komplikovania," hovorí Marcel Ihnačák. Ak už teraz hľadáte inšpiráciu na letné varenie, na webe Kuchyne Lidla nájdete množstvo receptov od tohto známeho šéfkuchára. Vyskúšať môžete napríklad tradičnú živánsku alebo grilované kuracie krídla s petržlenovým pestom, ktoré sa výborne hodia na letné stolovanie.
Spoločné účinkovanie s Marekom Ortom pritom hodnotí veľmi pozitívne. "S Marekom sa spolupracuje veľmi dobre. Poznáme sa dlhé roky a som rád, že sme sa opäť stretli pri spoločnom varení. So skúsenými profesionálmi to ide vždy ľahko," dopĺňa Ihnačák.
Pozitívne vníma letné natáčanie aj cukrárka Veronika Bušová. "Vonku natáčame už niekoľko rokov a vždy sa na to teším. Atmosféra je výborná, celý tím si užíva slnečné dni a dezerty sa lepšie točia pri naozajstnom grile a na čerstvom vzduchu," hovorí odborníčka. Sladké recepty od tejto renomovanej cukrárky nájdete tiež na webe Kuchyne Lidla. Skúsiť môžete napríklad jej chutné grilované špízy s ovocím. Veronika Bušová rada ukazuje, že gril môže byť skvelým pomocníkom aj pri príprave dezertov.
Výber jej špeciálnej hostky Mišky Králikovej pritom nebol náhodný. "Je to človek, ktorý ma inšpiruje a je mi blízky. V kuchyni nám to spolu veľmi dobre ladí a verím, že budeme spolupracovať aj v budúcnosti," dopĺňa Bušová.
Novinky však nekončia pri letnej kuchyni. Interiérové štúdio Kuchyne Lidla prešlo nástupom roka 2026 výraznou modernizáciou, ktorá sa dotkla nielen samotného štúdia, ale aj spôsobu komunikácie s publikom. "Najväčšou zmenou je komunikácia v prvej osobe, ktorá pôsobí osobnejšie a autentickejšie. Na začiatku to pre mňa bola veľká zmena, no dnes ju vnímam veľmi pozitívne. Obsah je živší, modernejší a väčší dôraz sa kladie aj na samotné jedlá a ich prezentáciu," približuje Veronika Bušová.
Premenou prešli aj digitálne kanály značky. Nový vizuálny koncept už dostal YouTube kanál Kuchyne Lidla a v súčasnosti prebieha aj redizajn webovej stránky. Aktuálne razí modernú, sviežu a prístupnú cestu. Vizuálne sa opiera o výrazné farby, veľké fotografie jedál a prehľadné členenie obsahu, vďaka čomu stránka okamžite navodzuje chuť variť a objavovať nové recepty. Farebnosť nepôsobí náhodne — podporuje dojem čerstvosti, sezónnosti a energie, čo sa dobre hodí k téme jedla a domácnosti. "Kuchyňa Lidla sa dlhodobo snaží byť pre ľudí miestom, kde nájdu nielen recepty, ale aj praktickú inšpiráciu pre každodenné varenie. Aj preto sme sa rozhodli posunúť jej vizuálnu aj obsahovú podobu bližšie k súčasnému divákovi. Chceme, aby pôsobila sviežo, autenticky a prirodzene — rovnako ako samotné varenie, ktoré má ľudí spájať," hovorí Dominika Joppa z marketingu sociálnych médií a influencerov Lidla.
Zároveň je súčasťou zmien aj rozširovanie tímu tvorcov, ktorí prinášajú nové recepty a pohľady na gastronómiu. Popri stáliciach, akými sú Marcel Ihnačák, Veronika Bušová, Mirka Kormanová či Viktor Nagy, sa k rodine Kuchyne Lidla pridáva aj Šimon Kán, jeden z najvýraznejších mladých talentov slovenskej gastronómie a podľa mnohých najznámejší mladý kuchár svojej generácie na Slovensku. Máte sa na čo tešiť. Variť podľa Kuchyne Lidla sa jednoducho oplatí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kuchyňa Lidla na leto mení scénu. Prichádzajú exteriérové priestory aj zaujímaví hostia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ponúkne im leto plné sviežich receptov a inšpirácie pod holým nebom. Exteriérová kuchyňa, desiatky receptov ideálnych na záhradné párty či pohodové večery pri grile. Hľadáte nápady na letné varenie? Nechajte sa inšpirovať reťazcom s najpovolanejšími odborníkmi.
Letná sezóna okrem nového šatu kuchyne prinesie aj špeciálnych hostí. Šéfkuchár Marcel Ihnačák privíta pri troch receptoch svojho dlhoročného priateľa a kolegu, šéfkuchára Mareka Orta. Cukrárka Veronika Bušová sa zase predstaví po boku Mišky Králikovej, s ktorou pripraví trojicu sladkých letných inšpirácií.
"Vonku na čerstvom vzduchu sa varí určite lepšie. Grilovanie je uvoľnenejšie a vnímam ho viac ako oddych než klasické varenie v interiéri. Aj recepty bývajú jednoduchšie, aby si ľudia mohli užiť pohodu a spoločné chvíle bez zbytočného komplikovania," hovorí Marcel Ihnačák. Ak už teraz hľadáte inšpiráciu na letné varenie, na webe Kuchyne Lidla nájdete množstvo receptov od tohto známeho šéfkuchára. Vyskúšať môžete napríklad tradičnú živánsku alebo grilované kuracie krídla s petržlenovým pestom, ktoré sa výborne hodia na letné stolovanie.
Spoločné účinkovanie s Marekom Ortom pritom hodnotí veľmi pozitívne. "S Marekom sa spolupracuje veľmi dobre. Poznáme sa dlhé roky a som rád, že sme sa opäť stretli pri spoločnom varení. So skúsenými profesionálmi to ide vždy ľahko," dopĺňa Ihnačák.
Pozitívne vníma letné natáčanie aj cukrárka Veronika Bušová. "Vonku natáčame už niekoľko rokov a vždy sa na to teším. Atmosféra je výborná, celý tím si užíva slnečné dni a dezerty sa lepšie točia pri naozajstnom grile a na čerstvom vzduchu," hovorí odborníčka. Sladké recepty od tejto renomovanej cukrárky nájdete tiež na webe Kuchyne Lidla. Skúsiť môžete napríklad jej chutné grilované špízy s ovocím. Veronika Bušová rada ukazuje, že gril môže byť skvelým pomocníkom aj pri príprave dezertov.
Výber jej špeciálnej hostky Mišky Králikovej pritom nebol náhodný. "Je to človek, ktorý ma inšpiruje a je mi blízky. V kuchyni nám to spolu veľmi dobre ladí a verím, že budeme spolupracovať aj v budúcnosti," dopĺňa Bušová.
Nová éra Kuchyne Lidla
Novinky však nekončia pri letnej kuchyni. Interiérové štúdio Kuchyne Lidla prešlo nástupom roka 2026 výraznou modernizáciou, ktorá sa dotkla nielen samotného štúdia, ale aj spôsobu komunikácie s publikom. "Najväčšou zmenou je komunikácia v prvej osobe, ktorá pôsobí osobnejšie a autentickejšie. Na začiatku to pre mňa bola veľká zmena, no dnes ju vnímam veľmi pozitívne. Obsah je živší, modernejší a väčší dôraz sa kladie aj na samotné jedlá a ich prezentáciu," približuje Veronika Bušová.
Premenou prešli aj digitálne kanály značky. Nový vizuálny koncept už dostal YouTube kanál Kuchyne Lidla a v súčasnosti prebieha aj redizajn webovej stránky. Aktuálne razí modernú, sviežu a prístupnú cestu. Vizuálne sa opiera o výrazné farby, veľké fotografie jedál a prehľadné členenie obsahu, vďaka čomu stránka okamžite navodzuje chuť variť a objavovať nové recepty. Farebnosť nepôsobí náhodne — podporuje dojem čerstvosti, sezónnosti a energie, čo sa dobre hodí k téme jedla a domácnosti. "Kuchyňa Lidla sa dlhodobo snaží byť pre ľudí miestom, kde nájdu nielen recepty, ale aj praktickú inšpiráciu pre každodenné varenie. Aj preto sme sa rozhodli posunúť jej vizuálnu aj obsahovú podobu bližšie k súčasnému divákovi. Chceme, aby pôsobila sviežo, autenticky a prirodzene — rovnako ako samotné varenie, ktoré má ľudí spájať," hovorí Dominika Joppa z marketingu sociálnych médií a influencerov Lidla.
Odborníci z kuchyne
Zároveň je súčasťou zmien aj rozširovanie tímu tvorcov, ktorí prinášajú nové recepty a pohľady na gastronómiu. Popri stáliciach, akými sú Marcel Ihnačák, Veronika Bušová, Mirka Kormanová či Viktor Nagy, sa k rodine Kuchyne Lidla pridáva aj Šimon Kán, jeden z najvýraznejších mladých talentov slovenskej gastronómie a podľa mnohých najznámejší mladý kuchár svojej generácie na Slovensku. Máte sa na čo tešiť. Variť podľa Kuchyne Lidla sa jednoducho oplatí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kuchyňa Lidla na leto mení scénu. Prichádzajú exteriérové priestory aj zaujímaví hostia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kuchyňa Lidla PR Recepty
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