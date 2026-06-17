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17. júna 2026
Štvornásobný primátor Trenčína Richard Rybníček s politikou končí. Aké má plány do budúcnosti?
Richard Rybníček neplánuje najbližšie dva - tri roky vstúpiť do veľkej politiky. Chce sa venovať rodine a pochodiť Slovensko. Štvornásobný primátor Trenčína
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17.6.2026 (SITA.sk) - Richard Rybníček neplánuje najbližšie dva – tri roky vstúpiť do veľkej politiky. Chce sa venovať rodine a pochodiť Slovensko.
Štvornásobný primátor Trenčína Richard Rybníček po októbrových komunálnych voľbách s politikou končí, ale v kontakte so samosprávou zostane. Nebude sa uchádzať o kreslo mestského poslanca, ani o žiadnu inú volenú funkciu. Nechystá sa vstúpiť ani do veľkej politiky.
„Premýšľam nad tým, že by som po voľbách chodil po Slovensku a prednášal o tom, ako sa pretvára mesto, ako sa buduje mesto. Dokonca premýšľam nad veľmi vážnou vecou, že by som k novembru vydal aj knižku a s touto knižkou tiež jazdil po Slovensku a trošku predstavoval to, čo som za tých 16 rokov zažil,“ priblížil svoje plány Rybníček.
Kniha by mala vyjsť krátko po skončení jeho pôsobenia vo funkcii primátora a mala by byť akousi rozlúčkou s pôsobením na čele mesta. Naďalej sa chce ako expert podieľať na reforme verejnej správy. V najbližších rokoch vylučuje vstup do veľkej politiky.
„Nikto ma vo veľkej politike neuvidí,“ tvrdí Rybníček s tým, že má na mysli najbližšie dva – tri roky. Tento čas chce venovať predovšetkým rodine a od politiky si chce dať odstup.
Richard Rybníček zvíťazil vo voľbách primátora Trenčína prvýkrát v roku 2010, potom víťazstvo zopakoval aj v rokoch 2014, 2018 a 2022. V minulosti avizoval založenie politickej strany s názvom TOSKA, strana však nikdy nevznikla.
Zdroj: SITA.sk - Štvornásobný primátor Trenčína Richard Rybníček s politikou končí. Aké má plány do budúcnosti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvornásobný primátor Trenčína Richard Rybníček po októbrových komunálnych voľbách s politikou končí, ale v kontakte so samosprávou zostane. Nebude sa uchádzať o kreslo mestského poslanca, ani o žiadnu inú volenú funkciu. Nechystá sa vstúpiť ani do veľkej politiky.
„Premýšľam nad tým, že by som po voľbách chodil po Slovensku a prednášal o tom, ako sa pretvára mesto, ako sa buduje mesto. Dokonca premýšľam nad veľmi vážnou vecou, že by som k novembru vydal aj knižku a s touto knižkou tiež jazdil po Slovensku a trošku predstavoval to, čo som za tých 16 rokov zažil,“ priblížil svoje plány Rybníček.
Kniha by mala vyjsť krátko po skončení jeho pôsobenia vo funkcii primátora a mala by byť akousi rozlúčkou s pôsobením na čele mesta. Naďalej sa chce ako expert podieľať na reforme verejnej správy. V najbližších rokoch vylučuje vstup do veľkej politiky.
„Nikto ma vo veľkej politike neuvidí,“ tvrdí Rybníček s tým, že má na mysli najbližšie dva – tri roky. Tento čas chce venovať predovšetkým rodine a od politiky si chce dať odstup.
Richard Rybníček zvíťazil vo voľbách primátora Trenčína prvýkrát v roku 2010, potom víťazstvo zopakoval aj v rokoch 2014, 2018 a 2022. V minulosti avizoval založenie politickej strany s názvom TOSKA, strana však nikdy nevznikla.
Zdroj: SITA.sk - Štvornásobný primátor Trenčína Richard Rybníček s politikou končí. Aké má plány do budúcnosti? © SITA Všetky práva vyhradené.
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