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PwC: Umelá inteligencia mení trh práce, rastie dopyt po ľudských zručnostiach
Tagy: PR Trh práce Umelá inteligencia
Umelá inteligencia rýchlo mení profil zručností, ktoré zamestnávatelia najviac požadujú od zamestnancov. Umelá inteligencia vytvára na trhu práce dve skupiny pracovných pozícií: ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Umelá inteligencia rýchlo mení profil zručností, ktoré zamestnávatelia najviac požadujú od zamestnancov.
Kladie sa čoraz väčší dôraz na ľudské zručnosti, ako sú úsudok, kreativita a líderské schopnosti. Spoločnosti, ktoré dokážu umelú inteligenciu najlepšie využívať, naďalej rozširujú svoje personálne kapacity rýchlejšie ako ich konkurenti. Ukázal to tohtoročný Barometer pracovných miest v oblasti umelej inteligencie (PwC 2026 Global AI Jobs Barometer) spoločnosti PwC.
Prieskum, ktorý analyzoval viac ako miliardu pracovných ponúk na šiestich kontinentoch, poukazuje na to, že umelá inteligencia čoraz viac rozdeľuje globálny trh práce na dva odlišné smery vývoja. Jedna skupina pozícií, kde AI automatizuje rutinné úlohy a viac vyniká ľudský úsudok a odbornosť, rastie rýchlejšie. Druhá skupina, kde AI robí prácu jednoduchšou aj pre menej skúsených ľudí, naopak rastie pomalšie.
V prípade "odbornejších" pozícií, napríklad rádiológov alebo personalistov, sa počet dostupných pracovných miest zvyšuje dvojnásobne a rast platov je o 42 % rýchlejší v porovnaní s pozíciami zaradenými do kategórie "všeobecných", ako sú napríklad manažéri IT služieb alebo zdravotnícki administratívni pracovníci.
Zdá sa, že v prípade pozícií pre začínajúcich zamestnancov umelá inteligencia zvyšuje dopyt po "seniorných" zručnostiach u mladších pracovníkov. Na základe analýzy 2,4 milióna pracovných miest pre začínajúcich zamestnancov v USA sa ukázalo, že pozície, ktoré sú najviac vystavené vplyvu umelej inteligencie, teraz sedemkrát častejšie vyžadujú tradične "seniorné" zručnosti náročné na ľudský faktor, ako sú líderské schopnosti, kreativita alebo osobná komunikácia. Počet voľných pracovných miest pre tieto "seniorné" pozície na juniornej úrovni vzrástol od roku 2019 o 35 %, zatiaľ čo počet ostatných pozícií na "juniornej úrovni” klesol o 10 %.
"V celosvetovom hospodárstve začíname pozorovať vznik nových rozdielov medzi rôznymi modelmi riadenia ľudských zdrojov a tvorby hodnoty. Spoločnosti, ktoré dosahujú najvyššiu návratnosť investícií do umelej inteligencie, ju využívajú na posilnenie ľudských odborných znalostí, urýchlenie inovácií a vytváranie úplne nových zdrojov hodnoty. Vďaka tomu si v oblasti produktivity a rastu budujú väčší náskok pred spoločnosťami, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na automatizáciu," povedal Joe Atkinson, globálny riaditeľ pre umelú inteligenciu v spoločnosti PwC.
Čo sa týka Slovenska, 23 % riaditeľov uvádza, že ich spoločnosť dosiahla za posledných 12 mesiacov v dôsledku zavádzania umelej inteligencie hmatateľné výsledky vo forme dodatočných výnosov. "V prípade nákladov, 28 % CEOs na Slovensku tvrdí, že ich náklady sa vďaka umelej inteligencii znížili," priblížil Martin Gallovič, Country Managing Partner, PwC Slovensko.
Slovenskí lídri sú viac optimistickí v prínosoch investícií do umelej inteligencie ako globálni lídri. "Podľa výsledkov Slovenského CEO prieskumu, 39 % slovenských riaditeľov verí v ich návratnosť."
Napriek pozitívnym dopadom umelej inteligencie však slovenské firmy čelia čoraz väčšiemu tlaku v oblasti ľudských zdrojov. "Nedostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je dnes najvážnejšou obavou domácich lídrov. V najnovšom Slovenskom CEO prieskume, uviedlo túto hrozbu až 46 % slovenských riaditeľov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s 22 % na globálnej úrovni”, upozorňuje Martin Srnka, direktor na oddelení auditu v poradenskej spoločnosti PwC.
Tento výrazný rozdiel naznačuje, že transformácia pracovného trhu pod vplyvom umelej inteligencie kladie na Slovensku ešte vyššie nároky na rozvoj zručností, rekvalifikáciu a efektívne využívanie dostupného talentu. Podľa výsledkov správy spoločnosti PwC o ponuke voľných pracovných miest v oblasti umelej inteligencie (PwC 2026 AI Jobs Barometer), priemerné navýšenie mzdy za AI zručnosti dosahuje 62 %, pričom ponuka pracovných miest v tejto oblasti prevyšuje celkový rast trhu práce.
Vzhľadom na to, že firmy naďalej zvyšujú produktivitu pomocou umelej inteligencie, priemerné navýšenie mzdy pre pracovníkov so zručnosťami v tejto oblasti výrazne vzrástlo, dosiahlo 62 %, čo predstavuje nárast z vlaňajších 57 %.
Výška tohoto navýšenia sa líši medzi odvetviami: v niektorých sektoroch, ako sú komerčný sektor, dosahuje až 118 %, zatiaľ čo vo verejnej správe a vládnom sektore je na úrovni 16 %. Počet pracovných miest vyžadujúcich špecifické zručnosti v oblasti umelej inteligencie, ako je napríklad tvorba promptov alebo strojové učenie, takisto prudko vzrástol, a to približne osemkrát (o 69 %) rýchlejšie ako celkový trh práce, ktorý zaznamenal 9-percentný nárast.
Počet pracovných miest v oblasti umelej inteligencie je takmer dvojnásobne vyšší ako v roku 2024. "Tradičný vzťah medzi skúsenosťami a odbornými znalosťami sa mení. Umelá inteligencia odstraňuje časť rutinných prác, ktoré kedysi slúžili ako odborná príprava, a zároveň zvyšuje dopyt po schopnosti posudzovať situácie, vodcovských schopnostiach a prispôsobivosti už v oveľa skoršej fáze kariéry. Organizácie musia prehodnotiť spôsob, akým rozvíjajú talenty, ak chcú, aby sa ľuďom v tomto novom prostredí darilo," zhodnotil Pete Brown, vedúci globálnej pracovnej sily v spoločnosti PwC. PwC’s 2026 AI Jobs Barometer.
Barometer pracovných miest v oblasti umelej inteligencie analyzoval viac ako miliardu pracovných inzerátov v 27 krajinách. Barometer zbiera údaje o trhu práce, finančné údaje firiem a údaje o pracovných úlohách, aby poskytol prehľad o tom, ako umelá inteligencia mení charakter pracovných miest, zručností, miezd a produktivity v rámci globálnej ekonomiky. Okrem toho tohtoročný barometer obsahuje cielenú analýzu pozícií pre začínajúcich zamestnancov, vrátane toho, ako sa menia požiadavky na zručnosti v prípade pracovných miest pre začínajúcich zamestnancov v povolaniach, ktoré sú vo veľkej miere ovplyvnené umelou inteligenciou.
Viac informácií o PwC 2026 Global AI Jobs Barometer nájdete na https://www.pwc.com/gx/en/services/ai/ai-jobs-barometer.html
Sieť PwC pomáha budovať dôveru v spoločnosť a prispieva k riešeniu dôležitých globálnych výziev. Naše kancelárie v 136 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC: Umelá inteligencia mení trh práce, rastie dopyt po ľudských zručnostiach © SITA Všetky práva vyhradené.
- Umelá inteligencia vytvára na trhu práce dve skupiny pracovných pozícií: "odbornejšie" pozície (v ktorých AI funguje ako multiplikátor výkonu expertov a vyžadujú vyššiu mieru ľudských, odborných zručností) zaznamenávajú väčší rast počtu pracovných miest aj miezd ako "všeobecné” pozície (v ktorých AI uľahčuje výkon práce aj neodborníkom)
- Spoločnosti, ktoré dokážu najlepšie využívať AI, zaznamenávajú rýchlejší rast počtu zamestnancov ako firmy s najnižšou mierou vystavenia AI (52 % oproti 36 %) a zároveň aj vyšší rast miezd (24 % oproti 17 %).
- Pracovné pozície vyžadujúce špecifické zručnosti v oblasti AI rastú takmer osemkrát rýchlejšie (69 %) než celkový trh práce (9 %), pričom priemerné navýšenie mzdy za AI zručnosti sa zvýšilo na 62 %.
- Vyhliadky pre juniorné pozície sa líšia: Analýza dát z USA ukazuje, že juniorné pozície ovplyvnené AI oveľa častejšie vyžadujú zručnosti typické skôr pre seniorov, ako sú schopnosť rozhodovať sa a viesť ľudí. Tieto pozície od roku 2019 vzrástli o 35 %, zatiaľ čo iné juniorné pozície klesli o 10 %.
Kladie sa čoraz väčší dôraz na ľudské zručnosti, ako sú úsudok, kreativita a líderské schopnosti. Spoločnosti, ktoré dokážu umelú inteligenciu najlepšie využívať, naďalej rozširujú svoje personálne kapacity rýchlejšie ako ich konkurenti. Ukázal to tohtoročný Barometer pracovných miest v oblasti umelej inteligencie (PwC 2026 Global AI Jobs Barometer) spoločnosti PwC.
Prieskum, ktorý analyzoval viac ako miliardu pracovných ponúk na šiestich kontinentoch, poukazuje na to, že umelá inteligencia čoraz viac rozdeľuje globálny trh práce na dva odlišné smery vývoja. Jedna skupina pozícií, kde AI automatizuje rutinné úlohy a viac vyniká ľudský úsudok a odbornosť, rastie rýchlejšie. Druhá skupina, kde AI robí prácu jednoduchšou aj pre menej skúsených ľudí, naopak rastie pomalšie.
V prípade "odbornejších" pozícií, napríklad rádiológov alebo personalistov, sa počet dostupných pracovných miest zvyšuje dvojnásobne a rast platov je o 42 % rýchlejší v porovnaní s pozíciami zaradenými do kategórie "všeobecných", ako sú napríklad manažéri IT služieb alebo zdravotnícki administratívni pracovníci.
Zdá sa, že v prípade pozícií pre začínajúcich zamestnancov umelá inteligencia zvyšuje dopyt po "seniorných" zručnostiach u mladších pracovníkov. Na základe analýzy 2,4 milióna pracovných miest pre začínajúcich zamestnancov v USA sa ukázalo, že pozície, ktoré sú najviac vystavené vplyvu umelej inteligencie, teraz sedemkrát častejšie vyžadujú tradične "seniorné" zručnosti náročné na ľudský faktor, ako sú líderské schopnosti, kreativita alebo osobná komunikácia. Počet voľných pracovných miest pre tieto "seniorné" pozície na juniornej úrovni vzrástol od roku 2019 o 35 %, zatiaľ čo počet ostatných pozícií na "juniornej úrovni” klesol o 10 %.
"V celosvetovom hospodárstve začíname pozorovať vznik nových rozdielov medzi rôznymi modelmi riadenia ľudských zdrojov a tvorby hodnoty. Spoločnosti, ktoré dosahujú najvyššiu návratnosť investícií do umelej inteligencie, ju využívajú na posilnenie ľudských odborných znalostí, urýchlenie inovácií a vytváranie úplne nových zdrojov hodnoty. Vďaka tomu si v oblasti produktivity a rastu budujú väčší náskok pred spoločnosťami, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na automatizáciu," povedal Joe Atkinson, globálny riaditeľ pre umelú inteligenciu v spoločnosti PwC.
Čo sa týka Slovenska, 23 % riaditeľov uvádza, že ich spoločnosť dosiahla za posledných 12 mesiacov v dôsledku zavádzania umelej inteligencie hmatateľné výsledky vo forme dodatočných výnosov. "V prípade nákladov, 28 % CEOs na Slovensku tvrdí, že ich náklady sa vďaka umelej inteligencii znížili," priblížil Martin Gallovič, Country Managing Partner, PwC Slovensko.
Slovenskí lídri sú viac optimistickí v prínosoch investícií do umelej inteligencie ako globálni lídri. "Podľa výsledkov Slovenského CEO prieskumu, 39 % slovenských riaditeľov verí v ich návratnosť."
Napriek pozitívnym dopadom umelej inteligencie však slovenské firmy čelia čoraz väčšiemu tlaku v oblasti ľudských zdrojov. "Nedostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je dnes najvážnejšou obavou domácich lídrov. V najnovšom Slovenskom CEO prieskume, uviedlo túto hrozbu až 46 % slovenských riaditeľov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s 22 % na globálnej úrovni”, upozorňuje Martin Srnka, direktor na oddelení auditu v poradenskej spoločnosti PwC.
Tento výrazný rozdiel naznačuje, že transformácia pracovného trhu pod vplyvom umelej inteligencie kladie na Slovensku ešte vyššie nároky na rozvoj zručností, rekvalifikáciu a efektívne využívanie dostupného talentu. Podľa výsledkov správy spoločnosti PwC o ponuke voľných pracovných miest v oblasti umelej inteligencie (PwC 2026 AI Jobs Barometer), priemerné navýšenie mzdy za AI zručnosti dosahuje 62 %, pričom ponuka pracovných miest v tejto oblasti prevyšuje celkový rast trhu práce.
Vzhľadom na to, že firmy naďalej zvyšujú produktivitu pomocou umelej inteligencie, priemerné navýšenie mzdy pre pracovníkov so zručnosťami v tejto oblasti výrazne vzrástlo, dosiahlo 62 %, čo predstavuje nárast z vlaňajších 57 %.
Výška tohoto navýšenia sa líši medzi odvetviami: v niektorých sektoroch, ako sú komerčný sektor, dosahuje až 118 %, zatiaľ čo vo verejnej správe a vládnom sektore je na úrovni 16 %. Počet pracovných miest vyžadujúcich špecifické zručnosti v oblasti umelej inteligencie, ako je napríklad tvorba promptov alebo strojové učenie, takisto prudko vzrástol, a to približne osemkrát (o 69 %) rýchlejšie ako celkový trh práce, ktorý zaznamenal 9-percentný nárast.
Počet pracovných miest v oblasti umelej inteligencie je takmer dvojnásobne vyšší ako v roku 2024. "Tradičný vzťah medzi skúsenosťami a odbornými znalosťami sa mení. Umelá inteligencia odstraňuje časť rutinných prác, ktoré kedysi slúžili ako odborná príprava, a zároveň zvyšuje dopyt po schopnosti posudzovať situácie, vodcovských schopnostiach a prispôsobivosti už v oveľa skoršej fáze kariéry. Organizácie musia prehodnotiť spôsob, akým rozvíjajú talenty, ak chcú, aby sa ľuďom v tomto novom prostredí darilo," zhodnotil Pete Brown, vedúci globálnej pracovnej sily v spoločnosti PwC. PwC’s 2026 AI Jobs Barometer.
Barometer pracovných miest v oblasti umelej inteligencie analyzoval viac ako miliardu pracovných inzerátov v 27 krajinách. Barometer zbiera údaje o trhu práce, finančné údaje firiem a údaje o pracovných úlohách, aby poskytol prehľad o tom, ako umelá inteligencia mení charakter pracovných miest, zručností, miezd a produktivity v rámci globálnej ekonomiky. Okrem toho tohtoročný barometer obsahuje cielenú analýzu pozícií pre začínajúcich zamestnancov, vrátane toho, ako sa menia požiadavky na zručnosti v prípade pracovných miest pre začínajúcich zamestnancov v povolaniach, ktoré sú vo veľkej miere ovplyvnené umelou inteligenciou.
Viac informácií o PwC 2026 Global AI Jobs Barometer nájdete na https://www.pwc.com/gx/en/services/ai/ai-jobs-barometer.html
O PwC
Sieť PwC pomáha budovať dôveru v spoločnosť a prispieva k riešeniu dôležitých globálnych výziev. Naše kancelárie v 136 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC: Umelá inteligencia mení trh práce, rastie dopyt po ľudských zručnostiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Trh práce Umelá inteligencia
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