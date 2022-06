Kucka zamieril z Watfordu rovno do Slovana, nasledujúce dva roky si zahrá v drese belasých (foto+video)

Tím môže posunúť o krok nahor

Túžil sa vrátiť na Slovensko

23.6.2022 -Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal pred sezónou 2022/2023 zvučné meno, vedenie "belasých" sa na spolupráci dohodlo s reprezentačným stredopoliarom Jurajom Kuckom . Obe strany už podpísali kontrakt na dva roky.Klub o tom informoval na štvrtkovej popoludňajšej tlačovej konferencii. Na slovenské ligové trávniky sa Kucka vracia po trinástich rokoch."Som nesmierne rád, že sa nám tento prestup podarilo dotiahnuť do konca. Jeho príchod bezpochyby odzrkadľuje naše plány a ciele v ďalšom ročníku. Som presvedčený, že je ten správy líder, ktorý nášmu mužstvu pomôže posunúť sa o ďalší krok nahor. Verím, že spoločne budeme úspešní a na Slovensko prinesieme európsky futbal," povedal viceprezident klubu a jeho generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší . Priznal tiež, že záujem o služby Kucku bol zo strany Slovana dlhodobý.Tridsaťpäťročný Kucka zatiaľ naposledy hral v predchádzajúcom ročníku vo Watforde, za anglický tím absolvoval 27 súťažných štartov a strelil v nich jeden gól. Predtým hral aj v Taliansku za Parmu, AC Miláno a FC Janov, v Turecku za Trabzonspor, v Česku za Spartu Praha a na Slovensku za Podbrezovú a Ružomberok. V reprezentačnom drese doteraz absolvoval 93 štartov, predstavil sa na MS 2010 aj na ME v rokoch 2016 a 2021."Je to veľmi pekný pocit, že po tak dlhej dobe sa vraciam na Slovensko. Na túto spoluprácu sa veľmi teším a chcem sa poďakovať za príležitosť, ktorú som dostal. Verím, že naša spolupráca bude fungovať a dosiahneme tie najvyššie ciele. Budem sa snažiť, aby som pomohol, nebudem však na to sám," prezradil Juraj Kucka bezprostredne po podpise zmluvy so Slovanom a doplnil: "Skončil som v Anglicku, lebo som sa rozhodol, že tam ukončím zmluvu, keďže ma to tam nenapĺňalo. Nemal som nič iné, ale myšlienku som nosil už istý čas, že chcem ísť bližšie k Slovensku."ŠK Slovan Bratislava v júli okrem domácej Fortuna ligy začne tiež púť kvalifikačnými kolami európskych pohárových súťaží, už 6. a 13. júla si zmeria sily s gruzínskym FC Dinamo Batumi v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023.