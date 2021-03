Zibanejad je nočná mora pre Philadelphiu, dvoma hetrikmi pripomenul legendárneho Bondru (video)

Famózna produktivita

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Výraz nočná mora by sa zrejme hodil na hokejistov Philadelphie Flyers vo vzťahu k útočníkovi New York Rangers Mikovi Zibanejadovi . Dvadsaťsedemročný Švéd s iránskymi a fínskymi predkami v rozpätí deviatich dní dvakrát zdecimoval hráčov Flyers svojím výkonom.Na víťazstve 9:0 zo 17. marca sa podieľal tromi gólmi a tromi asistenciami a navlas rovnakú famóznu produktivitu predviedol aj 25. marca pri výsledku 8:3. Tentoraz dokonca na ľade súpera.Tieto štatistiky sú o to pozoruhodnejšie, že Zibanejad sa aktuálne dostal na 26 bodov (10+16) v 32 zápasoch, pričom pred prvým z dvojice spomenutých zápasov proti Philadelphii mal v 27 zápasoch na konte iba 11 bodov za 3 góly a 8 asistencii. Odvtedy v piatich dueloch nazbieral 15 bodov za 7 gólov a 8 asistencií a to ešte proti Washingtonu vôbec nebodoval.Vo štvrtok mu na druhý hetrik v tomto ročníku stačilo osem a pol minúty čistého času od 13.36 min prvej tretiny až do 2:06 min druhej dvadsaťminútovky. Všetky tri góly strelil v presilovkách po asistenciách dua Adam Fox - Ryan Strome. Fox si v zápase pripísal dovedna päť asistencií, Strome zasa bilanciu 1+3."Puky idú správnym smerom, ja ich len usmerňujem. Je skvelé takto pomáhať tímu v ofenzíve, najmä po slabšom začiatku a prvej tretine sezóny. Je to vždy dobrý pocit, keď sa zvíťazí a mám na tom svoj podiel," uviedol Mika Zibanejad, cituje ho oficiálny web NHL."Možno som už o sebe aj trochu pochyboval, aj keď to asi nie je správne slovo. Mal som však problém streliť gól...Snažil som sa však naďalej poctivo pracovať a presvedčiť sám seba, že to raz príde. A prišlo," doplnil Zibanejad, ktorý má na reprezentačnej úrovni v zbierke zlato z MS 2018 aj MSJ 2012.Obranca Philadelphie Shayne Gostisbehere na margo výpraskov 0:9 a 3:8 od NY Rangers smutne povedal: "Momentálne sme ako tím stratili svoju identitu. Na začiatku sezóny sme ju mali, ale teraz tu čosi smrdí. Musíme rýchlo nájsť svoju hernú tvár, lebo sme priliš dobrí na to, aby sme to len tak premrhali."Zibanejad sa stal len tretím hráčom NHL, ktorý zaznamenal šesť bodov v zápase viackrát proti tomu istému súperovi počas jednej sezóny, navyše po veľmi dlhom čase. Pred ním sa to podarilo Dougovi Bentleymu zo Chicaga Hawks proti Rangers v sezóne 1942/1943 a Joeovi Malonemu z Québec Athletic Club proti Torontu St. Patricks ešte v ročníku 1919/1920.Dva čisté hetriky proti tomu istému tímu v rovnakej sezóne pred Zibanejadom ukázali iba Thomas Vanek Buffala proti Tampe Bay (2007/2008) a tiež slovenská legenda Washingtonu Peter Bondra proti New York Islanders ešte v sezóne 1995/1996.