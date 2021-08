Kučová s Molčanom na US Open zahviezdili a postúpili do 2. kola, frustrovaný Gombos rozbil raketu (video)

Kučová postúpila prvýkrát

Molčan zvládol premiéru výborne

Gombos dostal stopku

Schmiedlová bude čeliť Američanke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Z tria slovenských tenistov v pondelkových zápasoch 1. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku dvaja postúpili do 2. kola medzi 64 najlepších.Seba aj svojich fanúšikov potešili Kristína Kučová Alex Molčan , 1. kolo znamenalo stop pre Norberta Gombosa. Kristína Kučová (111. v rebríčku WTA) sa dostala do hlavnej súťaže napriek prehre vo finále kvalifikácie ako tzv. lucky loser. V 1. kole za 79 minút vyprevadila z kurtu Američanku Ann Liovú 7:5, 6:1. Tridsaťjedenročná Bratislavčanka postúpila vôbec po prvý raz v kariére na US Open do 2. kola, pri premiére v roku 2016 neuspela už vo svojom úvodnom súboji.Teraz na ňu čaká súperka z kategórie najťažších - bývalá svetová jednotka Rumunka Simona Halepová. Dvadsaťdeväťročná nasadená trinástka pre zranenie v tomto roku vynechala Roland Garros aj Wimbledon a do diania sa vrátila na prípravných turnajoch na tvrdom povrchu pred US Open v Montreale a Cincinnati. V 1. kole si v tesnom súboji poradila s Taliankou Camilou Giorgiovou 6:4, 7:6 (3).Alex Molčan (138. v rebríčku ATP) v súboji dvoch kvalifikantov vyradil Turka Cema Ilkela 4:6, 6:3, 6:1, 6:1. Dvadsaťtriročný rodák z Prešova zvládol premiéru v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji výborne.Využil 6 zo 17 brejkbalov a celkovo nastrieľal 39 víťazných úderov. Jeho súperom v 2. kole bude Američan Brandon Nakashima, ktorý prekvapujúco 3:0 na sety vyradil nasadenú devätnástku a krajana Johna Isnera. Zo Slovákov v pondelok neuspel iba Norbert Gombos (111.), ktorý zostal na rakete favorizovaného Čiľana Nicolasa Garína. Gombos po odhodlanom výkone a vyše trojhodinovej dráme prehral s turnajovou šestnástkou 3:6, 6:4, 4:6, 6:7 (4).A to napriek tomu, že v treťom sete viedol 3:0 a vo štvrtom mal za stavu 5:4 pri podaní súpera dva setbaly. Frustráciu v závere tesne prehratého zápasu prejavil rozbitím rakety. Pre 31-ročného Gombosa to bola tretia účasť v hlavnej súťaži na US Open, do 2. kola sa dostal v roku 2020. Maximom zverenca Tibora Tótha na turnaji tzv. veľkej štvorky zostáva 3. kolo z Roland Garros 2020.V utorkovom programe 1. kola dvojhry na US Open figuruje len jedno slovenské meno. Anna Karolína Schmiedlová sa približne po 20.30 h SELČ postaví proti Američanke Ashlyn Kruegerovej. Pre 17-ročnú Kruegerovú, ktorej patrí v rebríčku až 649. priečka, to bude seniorský debut na US Open.V New Yorku hrá vďaka voľnej karte od organizátorov. Schmiedlovej patrí vo svetovom počítačovom poradí 93. pozícia a v hlavnej súťaži dvojhry na US Open sa predstaví po šiesty raz. V roku 2015 dokráčala do 3. kola.