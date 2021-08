Slovenskí futbalisti zabojujú proti Slovincom o postup na ME, Kucka zdôrazňuje tímový výkon

Povolali hráčov

Slovinci majú skúsený tím

Málo času na prípravu

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Presne 70 dní po výprasku od Španielov (0:5) na majstrovstvách Európy, ktorý znamenal stop v boji o osemfinále, čaká na slovenských futbalových reprezentantov pokračovanie kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Trojzápasový septembrový program začnú zverenci trénera Štefana Tarkoviča v stredu 1. septembra v Ľubľane, kde sa proti nim postavia Slovinci.O tri dni neskôr si Slováci v Bratislave na Tehelnom poli zmerajú sily s Chorvátmi. Na rovnakom mieste 7. septembra budú hostiť hráčov Cypru. Po úvodných troch zápasoch kvalifikácie MS 2022 patrí Slovensku v H-skupine s 5 bodmi tretia priečka s mankom jedného bodu na lídra Chorvátsko. Slovinsko je na predposlednej piatej pozícii s 3 bodmi z troch zápasov."Čakajú nás tri ťažké súboje, všetci vieme, čo je v hre. Na majstrovstvách Európy nás trápil útok a strieľanie gólov. To musíme zlepšiť. Prechod do útoku musíme zmeniť, prechodová fáza musí byť lepšia. Na tom sa všetci zhodneme," uviedol tréner Štefan Tarkovič na nominačnej tlačovej konferencii v Bratislave.Na tri septembrové súboje o postup na MS 2022 povolal skúsených harcovníkov, ale aj debutanta na poste brankára Františka Placha z poľského tímu Piast Gliwice či do obrany argentínskeho rodáka Vernona de Marca zo Slovana Bratislava. "Šatňa aj tréneri ma prijali veľmi dobre, som spokojný. Slovensko už za tie roky považujem za svoju krajinu a dres Slovenska za svoj vlastný. Veľmi by som sa potešil, keby som dostal šancu v zápasoch," vyhlásil Vernon de Marco vo videu na webe SFZ.Skúsený stredopoliar Juraj Kucka na adresu Slovincov aj ďalších súperov uviedol: "Každý tím v našej skupine má svoju kvalitu, bude to treba odjazdiť a odovzdať maximum. Musíme ísť na od zápasu k zápasu a sústrediť sa na tímový výkon. Kolektívny výkon je základ. Ak je dobrá partia, aj na ihrisku to vyzerá inak. Na tom treba stavať. Verím, že dáme nejaké góly a bude dobre."Hoci sú Slovinci aktuálne až na 66. priečke rebríčka FIFA, Slováci (38.) majú proti nim horšiu vzájomnú bilanciu ako s ďalšími súpermi v H-skupine Chorvátmi (18.) a Rusmi (41.). V šiestich vzájomných zápasoch slovenskí futbalisti zdolali súpera len raz, o kvalifikačné body mu až trikrát podľahli.V kvalifikácii o postup na MS 2018 sa oba tímy rozišli dvakrát navlas rovnakým výsledkom, v Ľubľane aj Trnave vyhral domáci tím 1:0."Slovinci majú kvalitného brankára Oblaka aj skúseného útočníka Iličiča, ale aj ďalší hráči majú svoj kvalitu. Ich hráči pôsobia v zahraničných ligách a pravidelne tam hrávajú," podotkol tréner Tarkovič.Súčasťou kádra slovinského trénera Matjaža Keka je aj obranca Petar Stojanovič, ktorý pôsobí v Empoli v talianskej Serie A."Čakajú nás tri náročné zápasy, ale sústredíme sa najprv na ten prvý proti Slovákom. Vieme, že je to špičkové mužstvo so skvelými individualitami, ale my pôjdeme za víťazstvom.. Robíme to tak v každom zápase. Nemali sme veľa času na prípravu, ale to platí pre všetky tímy v tejto kvalifikácii," cituje Stojanoviča web Slovinského futbalového zväzu.Súboj Slovinsko - Slovensko odohrajú v stredu 1. septembra od 20.45 h na štadióne Stožice v Ľubľane. Hlavným rozhodcom bude Rumun István Kovács. V rovnakom čase sa v Ta' Qali začne aj ďalší duel H-skupiny Malta - Cyprus a v Moskve šláger Rusko - Chorvátsko.