Kučová sa na turnaji WTA v Gdyni prebojovala do štvrťfinále, súperku zdolala do troch hodín

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa na turnaji WTA v poľskej Gdyni prebojovala už do štvrťfinále dvojhry žien. Tridsaťjedenročná bratislavská rodáčka na poľskej antuke vyradila v 2. kole desiatu nasadenú Rumunku Irinu Mariu Barovú, za 173 minút ju zdolala 3:6, 7:5, 6:4.Zápas sa začal už v stredu, no v treťom sete ho museli prerušiť a dohrávali ho až vo štvrtok. Slovenka dohrávku zvládla a v piatkovom štvrťfinále vyzve Gruzínku Jekaterinu Gorgodzeovú.Šancu na prienik do štvrťfinále rovnakého podujatia má aj Viktória Kužmová , ktorá si ešte vo štvrtok zmeria sily s belgickou hráčkou narodenou na Ukrajine Marynou Zanevskou.Na turnaji ATP v chorvátskom Umagu sa vo štvrtok predstaví Andrej Martin , ktoré v boji o štvrťfinále čaká 18-ročný Španiel Carlos Alcaraz.