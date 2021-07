Na olympiáde v Tokiu pribúdajú nakazení, koronavírus vyradil české plážové volejbalistky i ruského plavca

Osudový koniec

Česi vyšetria okolnosti presunu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Holandská taekwondistka Reshmie Ooginková, české plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou a ruský plavec Iľja Borodin prídu o olympijské hry v japonskom Tokiu , dôvodom sú pozitívne testy na ochorenie COVID-19 Priamo v Japonsku potvrdili v holandskej výprave ďalší prípady nákazy koronavírus, okrem uvedenej športovkyne ho v stredu potvrdili u skejtbordistky Candy Jacobsovej a vo štvrtok aj u člena realizačného tímu vo veslovaní. Všetkých teraz čaká desaťdňová karanténa "Nemám slov. Urobila som všetko, čo som mohla. Tvrdo som pracovala, aby som sa dostala na hry. Prekonala som vážne zranenia kolena a teraz prišiel osudový koniec. Je to koniec mojej kariéry," povedala 31-ročná Ooginková. Podľa šéfa holandskej výpravy Pietera van den Hoogenbanda robia jeho spolupracovníci maximum, aby zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu.Ruský plavec Borodin, ktorý je majstrom Európy v polohových pretekoch na 400 m, mal pozitívne test počas tréningového kempu v ruskom Vladivostoku. Ochorenie mu diagnostikovali krátko pred odletom do Japonska. Podľa viceprezidenta ruskej plaveckej federácie Viktora Avdijenka mali ostatní ruskí plavci negatívne testy a neboli v úzkom kontakte s Borodinom. Ten automaticky putoval do izolácie.V českom tíme už skôr mali spomedzi športovcov pozitívne testy plážový volejbalista Ondřej Perušič a stolný tenista Pavel Širuček, teraz k nim pribudla Markéta Nausch Sluková. Koronavírus predtým diagnostikovali aj jej trénerovi a manželovi Simonovi Nauschovi, ako prvý ho mal hneď po prílete do Tokia nezaočkovaný lekár českej výpravy Vlastimil Voráček.Nausch Sluková putovala do izolácie, v nej sa ocitla aj jej partnerka Barbora Hermannová, aj keď doteraz nemala pozitívny test. Český olympijský výbor vyšetrí okolnosti presunu Čechov z Prahy do Tokia, ktorí cestovali vládnym špeciálom.