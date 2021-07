Na otváracom ceremoniáli olympiády v Tokiu bude len hŕstka vyvolených, fanúšikovia sa na štadión nedostanú

Účasť je zakázaná aj pre trénerské štáby

Vyše 80 nakazených účastníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Počas piatkového úvodného ceremoniálu Hier XXXII. olympiády v Tokiu oficiálne nebudú na tribúnach Nového národného štadióna žiadni fanúšikovia.Je to krutá realita, ktorú si vyžiadal boj s koronavírusom v japonskej metropole, kde denne pribúda najviac pozitívnych prípadov za posledný polrok. Organizátori však informovali, že v hľadisku 68-tisícového stánku sa predsa len dostane hŕstka vyvolených.Bude ich približne 950 a budú to organizační pracovníci plus akreditovaní zástupcovia médií z celého sveta. Priamo na ploche hlavného tokijského športového stánku budú pod vlajkami svojich krajín defilovať športovci a tiež tam budú herci a speváci účinkujúci v kultúrnom programe, ktorý bude súčasťou slávnosti otvorenia hier.Účasť na ceremoniáli bude zakázaná nielen pre obyčajných fanúšikov, ale aj pre trénerské štáby a ďalších členov realizačných tímov športovcov. Uviedol to na štvrtkovom brífingu šéf hlavného operačného strediska OH 2020 Hidemasa Nakamura, cituje ho ruský web championat.com.Japonci aktuálne evidujú 87 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 v súvislosti s účastníkmi olympijských hier. Do skupiny infikovaných patria okrem športovcov aj členovia organizačného výboru, funkcionári a tréneri a tiež zástupcovia médií."Všetci dobre vieme, že bude veľmi ťažké úplne sa zbaviť vírusu počas konania hier. Preto je dôležité včasné identifikovanie nových pozitívnych a ich izolácia od ostatných účastníkov hier," uviedol Nakamura.