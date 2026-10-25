Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 25.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2026

Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií


Tagy: Bývalý minister životného prostredia diskusná relácia Na telo Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister životného prostredia SR Predseda KDH Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Prezident SR

SNS podľa Danka iného kandidáta na ministra životného prostredia nenavrhne. Predseda SNS Andrej Danko ...



Zdieľať
65f80a92db140554620688 scaled 1 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - SNS podľa Danka iného kandidáta na ministra životného prostredia nenavrhne.


Predseda SNS Andrej Danko nepríde so žiadnym iným menom kandidáta na ministra životného prostredia, ako je Filip Kuffa. Ako zdôraznil v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, polícia v súvislosti s Kuffom preveruje trestné oznámenia, ktoré na neho podal bývalý šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Ten sa podľa Danka s Kuffom pohádal, lebo ho tlačil do toho, aby rozbíjal vládnu koalíciu. Keď Kuffa odmietol, Taraba ho chcel podľa Danka pošpiniť.

Danko kritizuje Pellegriniho


Danko zároveň kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho, že Kuffu nechce vymenovať len preto, že sa v jeho prípade preverujú podozrenia. Na druhej strane sa zastával guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorého trestná vec je už vo fáze súdneho konania.

Oproti Kažimírovi je Filip Kuffa svätec,“ vyhlásil Danko. SNS podľa neho môže prísť s návrhom, že obžalovaní ľudia by nemali zastávať verejné funkcie. „Ak pán prezident chce ,malú domovʻ, tak sa môže stať, že SNS na jar navrhne, že pánovi Kažimírovi uplynutím obdobia skončila funkcia a jednoducho, že by nemal tú funkciu robiť,“ zdôraznil Danko.

Ministerstvo  musí podľa KDH fungovať


Dvojitý meter v tejto súvislosti skonštatoval aj predseda opozičného KDH Milan Majerský. Pellegrini pritom podľa neho na celej veci zjavne kooperuje aj s Tomášom Tarabom. „Ak to má byť vnútrostranícky boj medzi SNS a pánom prezidentom, alebo medzi SNS a Tarabom alebo Smerom, tak to nech si riešia inak,“ uviedol Majerský.

Pre KDH je podľa neho kľúčové, aby ministerstvo fungovalo. „Aby sa rozdeľovali peniaze z envirofondu na vodovody, kanalizácie, aby fungovali závlahy,“ zdôraznil Majerský. Doplnil, že na čele envirorezortu už musí byť nejaký minister.


Zdroj: SITA.sk - Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý minister životného prostredia diskusná relácia Na telo Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister životného prostredia SR Predseda KDH Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Prezident SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO
<< predchádzajúci článok
Referendum v Petržalke prilákalo vyše 25-tisíc voličov, potrebnú účasť však nedosiahlo – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 