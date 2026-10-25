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25. októbra 2026
Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií
Tagy: Bývalý minister životného prostredia diskusná relácia Na telo Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister životného prostredia SR Predseda KDH Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Prezident SR
SNS podľa Danka iného kandidáta na ministra životného prostredia nenavrhne. Predseda SNS Andrej Danko ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - SNS podľa Danka iného kandidáta na ministra životného prostredia nenavrhne.
Predseda SNS Andrej Danko nepríde so žiadnym iným menom kandidáta na ministra životného prostredia, ako je Filip Kuffa. Ako zdôraznil v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, polícia v súvislosti s Kuffom preveruje trestné oznámenia, ktoré na neho podal bývalý šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Ten sa podľa Danka s Kuffom pohádal, lebo ho tlačil do toho, aby rozbíjal vládnu koalíciu. Keď Kuffa odmietol, Taraba ho chcel podľa Danka pošpiniť.
Danko zároveň kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho, že Kuffu nechce vymenovať len preto, že sa v jeho prípade preverujú podozrenia. Na druhej strane sa zastával guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorého trestná vec je už vo fáze súdneho konania.
„Oproti Kažimírovi je Filip Kuffa svätec,“ vyhlásil Danko. SNS podľa neho môže prísť s návrhom, že obžalovaní ľudia by nemali zastávať verejné funkcie. „Ak pán prezident chce ,malú domovʻ, tak sa môže stať, že SNS na jar navrhne, že pánovi Kažimírovi uplynutím obdobia skončila funkcia a jednoducho, že by nemal tú funkciu robiť,“ zdôraznil Danko.
Dvojitý meter v tejto súvislosti skonštatoval aj predseda opozičného KDH Milan Majerský. Pellegrini pritom podľa neho na celej veci zjavne kooperuje aj s Tomášom Tarabom. „Ak to má byť vnútrostranícky boj medzi SNS a pánom prezidentom, alebo medzi SNS a Tarabom alebo Smerom, tak to nech si riešia inak,“ uviedol Majerský.
Pre KDH je podľa neho kľúčové, aby ministerstvo fungovalo. „Aby sa rozdeľovali peniaze z envirofondu na vodovody, kanalizácie, aby fungovali závlahy,“ zdôraznil Majerský. Doplnil, že na čele envirorezortu už musí byť nejaký minister.
Zdroj: SITA.sk - Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda SNS Andrej Danko nepríde so žiadnym iným menom kandidáta na ministra životného prostredia, ako je Filip Kuffa. Ako zdôraznil v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, polícia v súvislosti s Kuffom preveruje trestné oznámenia, ktoré na neho podal bývalý šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Ten sa podľa Danka s Kuffom pohádal, lebo ho tlačil do toho, aby rozbíjal vládnu koalíciu. Keď Kuffa odmietol, Taraba ho chcel podľa Danka pošpiniť.
Danko kritizuje Pellegriniho
Danko zároveň kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho, že Kuffu nechce vymenovať len preto, že sa v jeho prípade preverujú podozrenia. Na druhej strane sa zastával guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorého trestná vec je už vo fáze súdneho konania.
„Oproti Kažimírovi je Filip Kuffa svätec,“ vyhlásil Danko. SNS podľa neho môže prísť s návrhom, že obžalovaní ľudia by nemali zastávať verejné funkcie. „Ak pán prezident chce ,malú domovʻ, tak sa môže stať, že SNS na jar navrhne, že pánovi Kažimírovi uplynutím obdobia skončila funkcia a jednoducho, že by nemal tú funkciu robiť,“ zdôraznil Danko.
Ministerstvo musí podľa KDH fungovať
Dvojitý meter v tejto súvislosti skonštatoval aj predseda opozičného KDH Milan Majerský. Pellegrini pritom podľa neho na celej veci zjavne kooperuje aj s Tomášom Tarabom. „Ak to má byť vnútrostranícky boj medzi SNS a pánom prezidentom, alebo medzi SNS a Tarabom alebo Smerom, tak to nech si riešia inak,“ uviedol Majerský.
Pre KDH je podľa neho kľúčové, aby ministerstvo fungovalo. „Aby sa rozdeľovali peniaze z envirofondu na vodovody, kanalizácie, aby fungovali závlahy,“ zdôraznil Majerský. Doplnil, že na čele envirorezortu už musí byť nejaký minister.
Zdroj: SITA.sk - Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý minister životného prostredia diskusná relácia Na telo Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister životného prostredia SR Predseda KDH Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Prezident SR
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