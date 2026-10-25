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25. októbra 2026
Referendum v Petržalke prilákalo vyše 25-tisíc voličov, potrebnú účasť však nedosiahlo – FOTO
Celková účasť dosiahla 26,55 percenta z 96 573 oprávnených voličov. Miestne referendum v bratislavskej Petržalke je neplatné aj napriek účasti cez 25-tisíc ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Celková účasť dosiahla 26,55 percenta z 96 573 oprávnených voličov.
Miestne referendum v bratislavskej Petržalke je neplatné aj napriek účasti cez 25-tisíc voličov. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. „Celková účasť dosiahla 26,55 percenta z 96 573 oprávnených voličov. Voliči odovzdali 25 403 platných hlasov," priblížila. Keďže nebola prekročená zákonná hranica účasti z posledných komunálnych volieb 32,2 percenta, referendum je z právneho hľadiska neplatné.
„Vzhľadom na to, že pri každej zo štyroch otázok vyjadrilo svoj názor viac obyvateľov, než koľko ich rozhodlo o zvolení úradujúceho starostu, vedenie mestskej časti aj sám staronový starosta Ján Hrčka považujú tento mandát za mimoriadne silný a výsledky budú v čo možno najvyššej miere rešpektovať," uviedla hovorkyňa Petržalky.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Pri prvej otázke týkajúcej sa parkovania sa 90,57 percenta (23 008) hlasujúcich vyslovilo proti rozdeleniu Petržalky na viac ako jednu parkovaciu zónu, zatiaľ čo nesúhlas vyjadrilo 2 144 ľudí a 251 ich nechalo odpoveď prázdnu. V otázke bezplatného prístupu k jazeru Veľký Draždiak podporilo zriadenie vecného bremena prechodu cez brehové pozemky 97,10 percenta (24 666) zúčastnených, pri 604 nesúhlasných odpovediach a 133 nevyplnených.
Spravodlivejšie rozdelenie financií a rovnaký podiel z daní na obyvateľa od hlavného mesta v porovnaní s ostatnými mestskými časťami podporilo 96,81 percenta (24 593) hlasujúcich, zatiaľ čo proti bolo 636 ľudí a 174 neodpovedalo. Pri otázke o ochrannom pásme pre novú výstavbu v území Centrálnej osi Petržalky, kde väčšinu pozemkov vlastní mesto, sa za odstupy najmenej 50 metrov od existujúcich objektov postavilo 93,53 percenta (23 761) hlasujúcich, 1 345 bolo proti a 297 odpoveď nevyplnilo.
„I keď plebiscit nedosiahol potrebnú účasť pre formálnu platnosť, takto vysoká zhoda tisícov Petržalčanov predstavuje pre vedenie mestskej časti jasný záväzok a smerovanie pri ďalšom rozhodovaní a rokovaniach s hlavným mestom či developermi," uzavrela Halašková.
Zdroj: SITA.sk - Referendum v Petržalke prilákalo vyše 25-tisíc voličov, potrebnú účasť však nedosiahlo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Miestne referendum v bratislavskej Petržalke je neplatné aj napriek účasti cez 25-tisíc voličov. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. „Celková účasť dosiahla 26,55 percenta z 96 573 oprávnených voličov. Voliči odovzdali 25 403 platných hlasov," priblížila. Keďže nebola prekročená zákonná hranica účasti z posledných komunálnych volieb 32,2 percenta, referendum je z právneho hľadiska neplatné.
„Vzhľadom na to, že pri každej zo štyroch otázok vyjadrilo svoj názor viac obyvateľov, než koľko ich rozhodlo o zvolení úradujúceho starostu, vedenie mestskej časti aj sám staronový starosta Ján Hrčka považujú tento mandát za mimoriadne silný a výsledky budú v čo možno najvyššej miere rešpektovať," uviedla hovorkyňa Petržalky.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Štyri otázky, jasná zhoda
Pri prvej otázke týkajúcej sa parkovania sa 90,57 percenta (23 008) hlasujúcich vyslovilo proti rozdeleniu Petržalky na viac ako jednu parkovaciu zónu, zatiaľ čo nesúhlas vyjadrilo 2 144 ľudí a 251 ich nechalo odpoveď prázdnu. V otázke bezplatného prístupu k jazeru Veľký Draždiak podporilo zriadenie vecného bremena prechodu cez brehové pozemky 97,10 percenta (24 666) zúčastnených, pri 604 nesúhlasných odpovediach a 133 nevyplnených.
Spravodlivejšie rozdelenie financií a rovnaký podiel z daní na obyvateľa od hlavného mesta v porovnaní s ostatnými mestskými časťami podporilo 96,81 percenta (24 593) hlasujúcich, zatiaľ čo proti bolo 636 ľudí a 174 neodpovedalo. Pri otázke o ochrannom pásme pre novú výstavbu v území Centrálnej osi Petržalky, kde väčšinu pozemkov vlastní mesto, sa za odstupy najmenej 50 metrov od existujúcich objektov postavilo 93,53 percenta (23 761) hlasujúcich, 1 345 bolo proti a 297 odpoveď nevyplnilo.
„I keď plebiscit nedosiahol potrebnú účasť pre formálnu platnosť, takto vysoká zhoda tisícov Petržalčanov predstavuje pre vedenie mestskej časti jasný záväzok a smerovanie pri ďalšom rozhodovaní a rokovaniach s hlavným mestom či developermi," uzavrela Halašková.
Zdroj: SITA.sk - Referendum v Petržalke prilákalo vyše 25-tisíc voličov, potrebnú účasť však nedosiahlo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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