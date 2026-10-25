|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2026
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO
Volebná účasť dosiahla 37,11 percenta z počtu zapísaných voličov. Mesto Košice ukázalo výsledky volieb ...
Zdieľať
25.10.2026 (SITA.sk) - Volebná účasť dosiahla 37,11 percenta z počtu zapísaných voličov.
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb primátora aj nových poslancov mestského zastupiteľstva. Metropola východu má po ôsmich rokoch nového primátora, stal sa ním doterajší starosta MČ Sídlisko KVP a predseda Košickej strany Ladislav Lörinc.
Získal 27 364 voličských hlasov a so ziskom 39,89 percenta zo všetkých platných hlasov tak porazil primátora Košíc Jaroslava Polačeka, ktorý mandát obhajoval po tretíkrát a podporovali ho KDH, SaS, Maďarská aliancia, SRK, NOVA a DS-ODS. Získal 21,52 percenta voličských hlasov.
Tretie miesto obsadil kandidát strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí Martin Mudrák, volilo ho 18,68 percenta voličov. Štvrtá priečka patrí jedinej ženskej kandidátke Lenke Kovačevičovej, ktorá kandidovala za Tím Košice, Starostov a nezávislých kandidátov a Právo na pravdu. Doterajšia starostka MČ Nad Jazerom získala 12,42 percenta hlasov.
So ziskom 4,63 percenta nasleduje nezávislý kandidát Alexander Riabov. Kandidát Jednoty Slovanov Ladislav Lörincz získal 2,03 percenta hlasov, nezávislý kandidát Miroslav Sabol 0,55 percenta hlasov a na posledom mieste skončil Alexander Székely kandidujúci s podporou Slovenského hnutia obrody, ktorého podporilo 0,26 percenta voličov.
"Volebná účasť dosiahla 37,11 percenta z počtu zapísaných voličov. Je to o takmer 6,3 percenta viac v porovnaní s voľbami v roku 2022, v ktorých hlasovalo 30,82 percenta voličov,” uvádza mesto Košice.
Košičania si volili aj poslancov mestského zastupiteľstva, po prvýkrát si mohli zvoliť až 51 poslancov. Počet poslancov mestského zastupiteľstva sa navýšil o 10 v dôsledku tohtoročnej novely zákona o meste Košice. Pôvodne zasadalo v mestskom zastupiteľstve 41 poslancov. Spomedzi 41 dosluhujúcich poslancov obhájilo svoj mandát 25.
"Po sobotňajších voľbách k nim pribudlo 23 nových a traja staronoví poslanci Martin Balčik, Erich Blanár a Peter Huba, ktorí sa do mestského zastupiteľstva vracajú po štyroch rokoch,” informovala samospráva.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
V novom mestskom zastupiteľstve výrazne dominujú muži, je ich 43, kým žien v ňom zasadne osem. Rovnako veľa žien bolo aj v dosluhujúcom zastupiteľstve, mužov v ňom bolo 33.
"Zaujímavosťou je, že iba v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce si jej obyvatelia zvolili rovnakú štvoricu svojich zástupcov ako v roku 2022. Vtedy ešte rámci tohto obvodu mohli voliť aj obyvatelia blízkej mestskej časti Ťahanovce,” poukázalo mesto.
Z hľadiska politickej príslušnosti bude mať najviac poslancov koalícia subjektov Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí, konkrétne 14 poslancov. Nezávislých kandidátov bude 13.
Koalícia Kresťanskodemokratického hnutia, strany Sloboda a Solidarita, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície, NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska má osem poslancov v košickom mestskom zastupiteľstve.
Košická strana aj zoskupenie Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti majú v novom mestskom zastupiteľstve zhodne po sedem poslancov. Po jednom poslancovi budú mať OKS aj Sme rodina.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb primátora aj nových poslancov mestského zastupiteľstva. Metropola východu má po ôsmich rokoch nového primátora, stal sa ním doterajší starosta MČ Sídlisko KVP a predseda Košickej strany Ladislav Lörinc.
Získal 27 364 voličských hlasov a so ziskom 39,89 percenta zo všetkých platných hlasov tak porazil primátora Košíc Jaroslava Polačeka, ktorý mandát obhajoval po tretíkrát a podporovali ho KDH, SaS, Maďarská aliancia, SRK, NOVA a DS-ODS. Získal 21,52 percenta voličských hlasov.
Tretie miesto obsadil kandidát strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí Martin Mudrák, volilo ho 18,68 percenta voličov. Štvrtá priečka patrí jedinej ženskej kandidátke Lenke Kovačevičovej, ktorá kandidovala za Tím Košice, Starostov a nezávislých kandidátov a Právo na pravdu. Doterajšia starostka MČ Nad Jazerom získala 12,42 percenta hlasov.
Volebná účasť
So ziskom 4,63 percenta nasleduje nezávislý kandidát Alexander Riabov. Kandidát Jednoty Slovanov Ladislav Lörincz získal 2,03 percenta hlasov, nezávislý kandidát Miroslav Sabol 0,55 percenta hlasov a na posledom mieste skončil Alexander Székely kandidujúci s podporou Slovenského hnutia obrody, ktorého podporilo 0,26 percenta voličov.
"Volebná účasť dosiahla 37,11 percenta z počtu zapísaných voličov. Je to o takmer 6,3 percenta viac v porovnaní s voľbami v roku 2022, v ktorých hlasovalo 30,82 percenta voličov,” uvádza mesto Košice.
Poslanci mestského zastupiteľstva
Košičania si volili aj poslancov mestského zastupiteľstva, po prvýkrát si mohli zvoliť až 51 poslancov. Počet poslancov mestského zastupiteľstva sa navýšil o 10 v dôsledku tohtoročnej novely zákona o meste Košice. Pôvodne zasadalo v mestskom zastupiteľstve 41 poslancov. Spomedzi 41 dosluhujúcich poslancov obhájilo svoj mandát 25.
"Po sobotňajších voľbách k nim pribudlo 23 nových a traja staronoví poslanci Martin Balčik, Erich Blanár a Peter Huba, ktorí sa do mestského zastupiteľstva vracajú po štyroch rokoch,” informovala samospráva.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
V novom mestskom zastupiteľstve výrazne dominujú muži, je ich 43, kým žien v ňom zasadne osem. Rovnako veľa žien bolo aj v dosluhujúcom zastupiteľstve, mužov v ňom bolo 33.
"Zaujímavosťou je, že iba v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce si jej obyvatelia zvolili rovnakú štvoricu svojich zástupcov ako v roku 2022. Vtedy ešte rámci tohto obvodu mohli voliť aj obyvatelia blízkej mestskej časti Ťahanovce,” poukázalo mesto.
Poslanci podľa politickej príslušnosti
Z hľadiska politickej príslušnosti bude mať najviac poslancov koalícia subjektov Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí, konkrétne 14 poslancov. Nezávislých kandidátov bude 13.
Koalícia Kresťanskodemokratického hnutia, strany Sloboda a Solidarita, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície, NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska má osem poslancov v košickom mestskom zastupiteľstve.
Košická strana aj zoskupenie Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti majú v novom mestskom zastupiteľstve zhodne po sedem poslancov. Po jednom poslancovi budú mať OKS aj Sme rodina.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili
Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili
<< predchádzajúci článok
Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií
Kuffa je oproti Kažimírovi svätec, reaguje Danko na dvojaký meter Pellegriniho pri vymenovávaní do funkcií