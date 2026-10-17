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 24hod.sk    Šport

17. októbra 2026

Kukuľková to na ME v stolnom tenise dotiahla až k zlatu, s Poľkou Bajorovou zvíťazili aj vo finále


Tagy: ME v stolnom tenise

Pre Kukuľkovú je zisk deblového zlata z ME najväčší úspech v kariére, predtým na tomto fóre brala bronz rovnako s Bajorovou práve v Linzi 2024. Slovensko má po dvoch rokoch opäť zlato v štvorhre ...



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809386669_2072895666694248_8808612769395529395_n 676x451 17.10.2026 (SITA.sk) - Pre Kukuľkovú je zisk deblového zlata z ME najväčší úspech v kariére, predtým na tomto fóre brala bronz rovnako s Bajorovou práve v Linzi 2024.


Slovensko má po dvoch rokoch opäť zlato v štvorhre žien z majstrovstiev Európy v stolnom tenise. Na kontinentálnom šampionáte v slovinskej Ľubľane získala najcennejší kov Tatiana Kukuľková, ktorá napodobnila Barboru Váradyovú (vtedy Balážovú, pozn.) z Linzu 2024.

Dvadsaťšesťročná Slovenka spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou v sobotňajšom finále zdolali poľskú dvojicu Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská 3:0, koncovky všetkých troch setov boli poriadne dramatické. Piaty nasadený slovensko-poľský pár v súboji proti desiatkam "pavúka" vyhral prvý set 14:12, v druhom 11:8 a v treťom 13:11.

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Pre Kukuľkovú je zisk deblového zlata z ME najväčší úspech v kariére, predtým na tomto fóre brala bronz rovnako s Bajorovou práve v spomenutom Linzi. Slovenská výprava sa už zo štvrtých ME jednotlivcov za sebou vráti s cenným kovom.


Majstrovstvá Európy v stolnom tenise - Ľubľana (Slovin.):


štvorhra žien - finále:
Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová (SR/Poľ.-5) - Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská (Poľ.-10) 3:0 (12, 8, 11)




Zdroj: SITA.sk - Kukuľková to na ME v stolnom tenise dotiahla až k zlatu, s Poľkou Bajorovou zvíťazili aj vo finále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ME v stolnom tenise
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