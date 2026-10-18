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18. októbra 2026

Nezastaviteľná Barcelona rozprášila Betis Sevilla a predĺžila svoje víťazné ťaženie


Tagy: La Liga 2026/2027

FC Barcelona triumfoval na ihrisku Betisu Sevilla 5:2, zaznamenal rekordný deviaty triumf bez prerušenia v úvode sezóny La Ligy. Pod vedením nemeckého trénera Hansiho Flicka sú futbalisti FC Barcelona ...



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spain_la_liga_soccer_68482 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - FC Barcelona triumfoval na ihrisku Betisu Sevilla 5:2, zaznamenal rekordný deviaty triumf bez prerušenia v úvode sezóny La Ligy.


Pod vedením nemeckého trénera Hansiho Flicka sú futbalisti FC Barcelona stále stopercentní v La Lige 2026/2027. Katalánci v sobotu podvečer zvíťazili na pôde Betisu Sevilla 5:2 a upevnili si post lídra najvyššej španielskej futbalovej súťaže. Pred druhým Atléticom Madrid majú náskok piatich bodov.

Prvý gól hostí strelil mladý krídelník Lamine Yamal, ďalšie potom pridali Rodri, Gabriel Jesus, Eric García a Dani Olmo. Za domácich na 1:1 vyrovnal Valentín Gómez a na 2:3 skorigoval Abde Ezzalzouli. Betis dohrával bez vylúčeného Facunda Bernala.

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Blaugaranas ziskom troch bodov prekonali klubový rekord v počte ligových víťazstiev na začiatku sezóny a vyrovnali historický rekord deviatich víťazstiev z ročníka 1968/1969 v podaní Realu Madrid. Počas nasledujúceho víkendu FC Barcelona hostí práve "biely balet" a môže vytvoriť nový rekord súťaže.

"Opäť sme ukázali náš útočný potenciál, no priznávam, že stále dosť veľa lôpt strácame chybami v defenzíve, kde sa musíme zlepšiť," uviedol pre DAZN Rodri.

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Betis nechal odpočívať viacero hráčov vrátane stredopoliara Isca, pred sebou totiž má duel Ligy majstrov proti holandskému Feyenoord Rotterdam. Sobotňajší zápas proti obhajcovi titulu priniesol mnoho emócií a pekných momentov.

Prvý gól Yamala v 10. minúte ocenil aj Rodri: "Bol to neuveriteľný gól, na ktorý sme si u neho už zvykli. Hráči, akým je on, robia rozdiel, no zároveň oceňujem jeho pracovitosť a tímovú solidaritu."

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Tréner Flick uvedomene striedal a priviedol na ihrisko Raphinhu, ktorý sa do súťažného diania vrátil po zranení. Mladého Yamala odľahčil pred možným faulom a pre prípadný kartový trest pred blížiacim sa zápasom proti Realu.

Najbližšou výzvou pre katalánsky tím však bude utorkový duel Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain.

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"Bolo tu niekoľko nespravodlivých rozhodnutí, ktoré nám nešli na ruku, ale som hrdý na náš výkon proti môjmu bývalému klubu. Ukázali sme, že s jedenástimi hráčmi dokážeme konkurovať najlepším," uviedol domáci obranca Héctor Bellerín, ktorý pôsobil v FC Barcelona v sezóne 2022/2023.


Zdroj: SITA.sk - Nezastaviteľná Barcelona rozprášila Betis Sevilla a predĺžila svoje víťazné ťaženie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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