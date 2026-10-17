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 24hod.sk    Šport

17. októbra 2026

Mourinho by na mieste Viníciusa Júniora už nehral v Reale Madrid


Tagy: La Liga 2026/2027

Portugalský kouč "bieleho baletu" vyzdvihol odvahu Brazílčana napriek krízam v klube. Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid vyhlásil, že ak by bol na mieste ...



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854596197_1067819799368764_2090431160806981469_n e1792234890493 676x487 17.10.2026 (SITA.sk) - Portugalský kouč "bieleho baletu" vyzdvihol odvahu Brazílčana napriek krízam v klube.


Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid vyhlásil, že ak by bol na mieste brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora, počas leta 2026 by z "bieleho baletu" odišiel. Dvadsaťšesťročný Brazílčan, ktorý má za sebou kontroverzný zákrok vedúci k vylúčeniu v zápase proti Villarrealu, dostal štvorzápasový dištanc a vynechá tak tradičné prestížne stretnutie El Clásico proti FC Barcelona naplánované na 25. októbra.

Vinícius Jr. je často terčom urážok a rasistických výpadov od fanúšikov súperov, čo ešte viac vystavilo tlak na jeho pôsobenie v klube od roku 2018. Mourinho o ňom povedal: "Je to skvelý chalan, s ktorým sa ľahko udržiava dobrý vzťah. Má veľký kredit za to, že napriek všetkému pokračuje, prežíva a stále sa usmieva."

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Portugalský kouč vyjadril pochopenie pre možný odchod brazílskeho reprezentanta: "Keby som bol na jeho mieste, pravdepodobne by som tu už nebol. Toto leto by som sa snažil odísť do ligy resp. krajiny, kde je rivalita, no kde sú štadióny, ktoré ho rešpektujú."

Napriek týmto problémom však nedávno podpísal novú zmluvu s Realom do roku 2032. Mourinho pripisuje jeho zotrvanie láskou ku klubu, mestu a viere, že sa situácia môže zlepšiť.

"Nikto mu nemôže vziať radosť zo života a z práce s tímom," doplnil kouč. Spomenul tiež, že Vinícius má ešte čo zlepšovať vo svojej výkonnosti - po striedaní v stredajšom zápase Ligy majstrov proti AS Rím sa stále snaží nadviazať na formu, ktorá mu pomohla dvakrát vyhrať túto prestížnu súťaž pod Carlom Ancelottim.

Mourinho zároveň vyjadril spokojnosť s tým, že dištanc pre Viníciusa je "iba" štvorzápasový. Predpokladal totiž, že disciplinárna komisia španielskej futbalovej federácie mu uloží prísnejší trest.

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Na programe má Real Madrid ďalší ligový duel proti FC Sevilla s cieľom nestratiť ďalšie body na lídra tabuľky FC Barcelona. Katalánci zatiaľ vyhrali všetky svoje zápasy v sezóne a La Ligu vedú so šesťbodovým náskokom pred štvrtým Realom. Mourinho a klub vnímajú rozhodcovské rozhodnutia v niektorých zápasoch, vrátane septembrovej prehry s Atléticom, ako kľúčové momenty sezóny.

Real Madrid v piatok vyzval na odstúpenie šéfa La Ligy Javiera Tebasa po jeho prirovnaní postupov klubu k nacistickej propagande. Tebas sa neskôr pokúsil svoje slová zmierniť, no Mourinho si uvedomuje, že v tejto otázke existujú jasné hranice.

"Nechcem sa zaoberať touto témou, sú hranice, ktoré by sa nemali prekročiť. Madrid a jeho fanúšikovia vedia, čoho sú súčasťou," uzavrel Mourinho. Pre prestíž španielskej ligy a Realu je podľa neho lepšie, ak sa tieto kontroverzie nešíria do sveta.


Zdroj: SITA.sk - Mourinho by na mieste Viníciusa Júniora už nehral v Reale Madrid © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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