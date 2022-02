Iba šialenec môže dnes uvažovať o jadrových zbraniach, reagoval Naď na rozhodnutie Putina

27.2.2022 - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) očakával, že ruský prezident Vladimír Putin nariadi pohotovosť jadrovým silám. Povedal to pre médiá po nedeľňajšom zasadnutí vlády.Putin sa totiž podľa Naďa opakovane vyhrážal ruským jadrovým potenciálom. „Iba šialenec môže dnes uvažovať o jadrových zbraniach," vyhlásil Naď. Povedal však, že dúfa, že ruský prezident má stále dostatok rozumu na to, aby ani neuvažoval o ich použití.Štáty Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy podľa Naďa okrem situácie na Ukrajine monitorujú aj situáciu v samotnom Rusku. „Pripravujeme sa na všetky scenáre," dodal. Putin podľa medializovaných informácií nariadil armáde uviesť jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti. Zároveň obvinil západné krajiny z „nepriateľských“ krokov voči svojej krajine.