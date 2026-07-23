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23. júla 2026

Kultové preteky na Pezinskej Babe sa budú opäť konať, fanúšikovia sa môžu tešiť na moderné aj historické autá


Tagy: automobilové preteky Dopravné obmedzenia Pezinská Baba

Počas hlavného programu bude cesta II/503 v úseku Kameňolom - horské sedlo Pezinská Baba úplne uzatvorená. Na Pezinskú Babu sa od piatka 24. do nedele 26. júla vrátia medzinárodné preteky ...



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pezinska baba 23.7.2026 (SITA.sk) - Počas hlavného programu bude cesta II/503 v úseku Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba úplne uzatvorená.


Na Pezinskú Babu sa od piatka 24. do nedele 26. júla vrátia medzinárodné preteky automobilov do vrchu Baba Slovakia 2026. Ako informuje hovorca mesta Michal Lukáč, počas hlavného víkendového programu bude cesta II/503 v úseku Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba úplne uzatvorená, a to v sobotu 25. júla aj v nedeľu 26. júla vždy od 7.00 do 20.00.

Kultová akcia


Fanúšikovia motoristického športu sa môžu tešiť na moderné aj historické pretekárske vozidlá a na viac ako stovku súťažiacich zo Slovenska aj zo zahraničia," priblížil hovorca. Podujatie je zaradené do Majstrovstiev FIA CEZ, majstrovstiev Slovenska, Rakúska a Českej republiky. „Kultové preteky na Pezinskej Babe sú pre Pezinok veľkou vecou. Ide o podujatie s bohatou tradíciou, ktoré poznajú celé generácie fanúšikov motoristického športu," dodal primátor Pezinka Roman Mács.

Hlavný športový program sa uskutoční počas víkendu. V sobotu 25. júla sú tréningové jazdy naplánované na 8.00, 11.30 a 15.00. V nedeľu 26. júla odštartuje prvá súťažná jazda o 8.30 h a druhá o 13.00. Po skončení druhej jazdy bude nasledovať zverejnenie predbežných výsledkov a odovzdávanie cien. „Program sa môže meniť podľa aktuálneho priebehu podujatia, počasia alebo bezpečnostnej situácie," upozornil hovorca.

Obchádzka


Pre divákov bude premávať autobus z priestoru depa po stanovisko č. 17. V sobotu sú jeho odchody naplánované na 7.30, 10.30 a 14.00, v nedeľu na 7.30 a 12.00. Po každej jazde sa autobus vráti späť do depa. Úplná uzávierka sa bude týkať približne 5,6-kilometrového úseku cesty. Oficiálne obchádzkové trasy povedú buď cez Svätý Jur, Bratislavu, Stupavu, Lozorno a Pernek, alebo cez Trstín, Sološnicu, Rohožník a Pernek. Dĺžka obchádzky je približne 60 kilometrov.

Vodičov preto prosíme, aby si cestu naplánovali vopred, rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali s dlhším časom presunu," apeluje samospráva. Dopravné obmedzenie ovplyvní aj regionálnu autobusovú linku 249 na trase Malacky – Pernek – Pezinok. Prejazd uzatvoreným úsekom však zostane zabezpečený pre hasičskú a záchrannú techniku, sanitné vozidlá a ďalšie oprávnené zásahové zložky.

Dodržiavanie pokynov


Organizátori žiadajú návštevníkov, aby sa počas jázd zdržiavali iba na miestach určených pre divákov, nevstupovali do zakázaných priestorov a rešpektovali pokyny traťových komisárov a bezpečnostných zložiek. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom. V lesnom prostredí je zakázané zakladať oheň a fajčiť a návštevníci by mali udržiavať poriadok. Zaparkované vozidlá nebudú strážené a organizátor nezodpovedá za ich poškodenie, zničenie ani odcudzenie.

Preteky na Pezinskej Babe majú dlhú tradíciu. Prvé sa na tejto trati uskutočnili už v roku 1970, neskôr sa stali súčasťou majstrovstiev Slovenska aj Majstrovstiev Európy. Ambíciou organizátorov je vrátiť Pezinskú Babu medzi významné európske motoristické podujatia. Mesto Pezinok žiada obyvateľov, vodičov aj návštevníkov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov.


Zdroj: SITA.sk - Kultové preteky na Pezinskej Babe sa budú opäť konať, fanúšikovia sa môžu tešiť na moderné aj historické autá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: automobilové preteky Dopravné obmedzenia Pezinská Baba
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