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23. júla 2026
Útok nožom v Nemecku neprežil zamestnanec banky, páchateľa po rukojemníckej dráme zadržali
Útočník podľa polície smrteľne dobodal pracovníka banky v Regensburgu. Motív jeho konania zatiaľ nie je známy. Nemecká polícia ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Útočník podľa polície smrteľne dobodal pracovníka banky v Regensburgu. Motív jeho konania zatiaľ nie je známy.
Nemecká polícia zadržala 20-ročného muža, ktorý vo štvrtok popoludní zaútočil nožom v pobočke banky v Regensburgu a následne sa tam zabarikádoval.
V pobočke sa v tom čase nachádzali aj ďalší ľudia. Pri útoku zomrel zamestnanec banky, ktorého s ťažkými zraneniami okamžite previezli do nemocnice, no jeho život sa už zachrániť nepodarilo. Informoval o tom denník Bild.
Incident sa odohral krátko pred 15.00 hod. SELČ. Polícia okolie banky uzavrela a na miesto vyslala špeciálne jednotky, vyjednávačov, služobné psy aj vrtuľník. Z budovy evakuovali najmenej dve osoby.
„V súčasnosti vychádzame z toho, že išlo o jediného páchateľa,“ uviedla hovorkyňa polície.
Po smrti zraneného zamestnanca polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy. Podľa vyšetrovateľov zároveň existuje podozrenie, že útok súvisel s lúpežou.
Motív konania páchateľa zatiaľ nie je známy. Polícia uviedla, že počas zásahu neevidovala žiadne požiadavky zo strany útočníka.
Po niekoľkohodinovej operácii špeciálne jednotky muža zadržali a rukojemnícka dráma sa skončila.
Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v Nemecku neprežil zamestnanec banky, páchateľa po rukojemníckej dráme zadržali © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká polícia zadržala 20-ročného muža, ktorý vo štvrtok popoludní zaútočil nožom v pobočke banky v Regensburgu a následne sa tam zabarikádoval.
V pobočke sa v tom čase nachádzali aj ďalší ľudia. Pri útoku zomrel zamestnanec banky, ktorého s ťažkými zraneniami okamžite previezli do nemocnice, no jeho život sa už zachrániť nepodarilo. Informoval o tom denník Bild.
Špeciálna jednotka aj psy
Incident sa odohral krátko pred 15.00 hod. SELČ. Polícia okolie banky uzavrela a na miesto vyslala špeciálne jednotky, vyjednávačov, služobné psy aj vrtuľník. Z budovy evakuovali najmenej dve osoby.
„V súčasnosti vychádzame z toho, že išlo o jediného páchateľa,“ uviedla hovorkyňa polície.
Nemal žiadne požiadavky
Po smrti zraneného zamestnanca polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy. Podľa vyšetrovateľov zároveň existuje podozrenie, že útok súvisel s lúpežou.
Motív konania páchateľa zatiaľ nie je známy. Polícia uviedla, že počas zásahu neevidovala žiadne požiadavky zo strany útočníka.
Po niekoľkohodinovej operácii špeciálne jednotky muža zadržali a rukojemnícka dráma sa skončila.
Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v Nemecku neprežil zamestnanec banky, páchateľa po rukojemníckej dráme zadržali © SITA Všetky práva vyhradené.
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