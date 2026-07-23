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23. júla 2026

Útok nožom v Nemecku neprežil zamestnanec banky, páchateľa po rukojemníckej dráme zadržali


Tagy: Banková lúpež Mŕtvy muž Rukojemnícka dráma

Útočník podľa polície smrteľne dobodal pracovníka banky v Regensburgu. Motív jeho konania zatiaľ nie je známy. Nemecká polícia ...



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germany_bank_hostage_22295 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Útočník podľa polície smrteľne dobodal pracovníka banky v Regensburgu. Motív jeho konania zatiaľ nie je známy.


Nemecká polícia zadržala 20-ročného muža, ktorý vo štvrtok popoludní zaútočil nožom v pobočke banky v Regensburgu a následne sa tam zabarikádoval.

V pobočke sa v tom čase nachádzali aj ďalší ľudia. Pri útoku zomrel zamestnanec banky, ktorého s ťažkými zraneniami okamžite previezli do nemocnice, no jeho život sa už zachrániť nepodarilo. Informoval o tom denník Bild.

Špeciálna jednotka aj psy


Incident sa odohral krátko pred 15.00 hod. SELČ. Polícia okolie banky uzavrela a na miesto vyslala špeciálne jednotky, vyjednávačov, služobné psy aj vrtuľník. Z budovy evakuovali najmenej dve osoby.

„V súčasnosti vychádzame z toho, že išlo o jediného páchateľa,“ uviedla hovorkyňa polície.

Nemal žiadne požiadavky


Po smrti zraneného zamestnanca polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy. Podľa vyšetrovateľov zároveň existuje podozrenie, že útok súvisel s lúpežou.

Motív konania páchateľa zatiaľ nie je známy. Polícia uviedla, že počas zásahu neevidovala žiadne požiadavky zo strany útočníka.

Po niekoľkohodinovej operácii špeciálne jednotky muža zadržali a rukojemnícka dráma sa skončila.


Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v Nemecku neprežil zamestnanec banky, páchateľa po rukojemníckej dráme zadržali © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Banková lúpež Mŕtvy muž Rukojemnícka dráma
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