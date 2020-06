Kultúre je potrebné venovať pozornosť, malo by na to myslieť aj súčasné vedenie, myslí si kulturologička

Odborníci v kultúre

Rozvoj človeka

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasné vedenie by malo vnímať kultúru ako sféru, ktorá síce veľa pýta, ale ešte viac dáva.Aby kultúra mohla dávať ešte viac, je dôležité vnímať tých, ktorí kultúru realizujú, ako vysokopostavených odborníkov, čím sa dostávame nielen k problematike odmeňovania v kultúre, ale aj k potrebe venovať pozornosť všetkým, ktorí v kultúre pôsobia. Pre agentúru SITA to uviedla kulturologička Zuzana Slušná.Vysvetlila tiež, že hoci často ide o vysokokvalifikovaných odborníkov, verejnosť ich tak nevníma. Vedenie by tiež malo venovať pozornosť Národnej sústave povolaní pre sféru kultúry a Národnej sústave kvalifikácií, zosúladiť popisy jednotlivých povolaní v kultúre a ich platové triedy a zamerať sa na odborné vzdelávanie v rezorte.Najmä v takzvanej kreatívnej ekonomike pôsobia aktéri, ktorí nie sú súčasťou týchto rámcov a tým sa často ocitajú mimo štatistík.Kulturologička zároveň upozornila, že kultúra rozvíja potenciál človeka, ale človek sa návštevníkom kultúry nestane automaticky po narodení.„Treba nielen hľadať nové skupiny návštevníkov, ale „rozmaznávať“ tých, ktorí už návštevníkmi sú,“ vysvetlila Slušná. Upozornila tiež, že na zvyšovanie záujmu ľudí o kultúru možno využívať sociálne médiá, nemožno však zabúdať na tých, ktorí ich ešte nepoužívajú.Smartfón je civilizačná vymoženosť, ale ešte stále nie je samozrejmosť pre všetkých. „Kultúra stojí na tvorivosti a tvorivosť sa často prejavuje ako prekročenie toho, čo je konvenčné. V kultúre však nachádzame situácie, kedy prejavenú invenčnosť a nápaditosť nevieme oceniť,“ dodala na záver kulturologička.