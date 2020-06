Trump mal mať informácie o ruských odmenách militantom, no nekonal. Tvrdia to americké médiá

V nevhodnom čase

Podozrivé úmrtia

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Biely dom je pod tlakom, aby vysvetlil, koľko informácií mala administratíva o obvineniach, že Rusko ponúkalo militantom napojeným na Taliban odmeny za zabíjanie amerických vojakov v Afganistane.Oficiálni predstavitelia trvajú na tom, že prezidenta Donalda Trumpa o údajnej dohode z roku 2019 "osobne" neinformovali, no podľa najnovších správ amerických médií, dostal prezident koncom februára informácie v písomnej forme.Existujú preto obavy, že Trump mal prístup k informáciám o tom, že americkým silám hrozí nebezpečenstvo, ale nekonal.Obvinenia údajne vyšli na povrch v čase, keď sa Spojené štáty pokúšali rokovať o mierovej dohode s Talibanom o ukončení 19-ročnej vojny v Afganistane a Trump sa zároveň snažil zlepšiť vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Noviny The New York Times, Washington Post a Wall Street Journal predtým citovali amerických predstaviteľov, podľa ktorých jednotka ruskej vojenskej spravodajskej služby spájaná s pokusmi o vraždy v Európe minulý rok militantom ponúkla odmeny.V roku 2019 prišlo v Afganistane o život 20 amerických vojakov, no podľa New York Times nie je jasné, ktoré úmrtia sú podozrivé.Rusko obvinenia odmietlo a Taliban sa vyjadril, že nemal žiadnu dohodu s ruskou tajnou službou.