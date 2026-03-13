Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.3.2026
 Z domova

13. marca 2026

SaS kritizuje predražený nákup traktorov ministerstvom kultúry, podáva trestné oznámenie – VIDEO


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie v súvislosti s jedným z nákupov rezortu kultúry, ide o traktory. ...



snimka obrazovky 2026 03 13 111120 676x409 13.3.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie v súvislosti s jedným z nákupov rezortu kultúry, ide o traktory. Ako na tlačovej besede uviedla poslankyňa parlamentu Martina Bajo Holečková, zakúpených bolo päť traktorov, ktoré stáli zhruba 430-tisíc eur s DPH. Priblížila, že oni tieto traktory našli na internete za približne 242-tisíc eur. Rozdiel sa tak šplhá k sume 190-tisíc eur.

Predražený nákup


Máme za to, že ten nákup bol predražený,” deklarovala poslankyňa. Považuje za bizarné, že stroje boli kúpené v čase konsolidácie, no ešte horšie je podľa Bajo Holečkovej to, že boli predražené. Poukázala, že v podmienkach súťaže nebolo uvedené, že musí ísť o nové stroje.

Dodala tiež, že keď upozornila na tento nákup, ministerstvo kultúry reagovalo, že k traktorom nakúpili aj príslušenstvo za 200-tisíc eur.

Nákup v čase konsolidácie


To je podľa Bajo Holečkovej síce pravda, no dodala, že rezort za príslušenstvo aj zaplatil, a teda okrem sumy 430-tisíc eur za samotné traktory putovalo ďalších 200-tisíc eur na príslušenstvo. Označila to za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.

Liberáli tiež upozornili, že nákupy rezort uskutočnil v čase konsolidácie, a tiež v čase, keď predstavitelia nezriaďovanej kultúry robia finančné zbierky, aby mali z čoho financovať svoju činnosť. Kritizovali aj zriadenie Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, ktoré podľa nich robí zbytočné nákupy.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.


Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje predražený nákup traktorov ministerstvom kultúry, podáva trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

