Piatok 13.3.2026
Meniny má Vlastimil
Archív správ
|Denník - Správy
|Pridajte sa
13. marca 2026
SaS kritizuje predražený nákup traktorov ministerstvom kultúry, podáva trestné oznámenie – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie v súvislosti s jedným z nákupov rezortu kultúry, ide o traktory. ...
13.3.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie v súvislosti s jedným z nákupov rezortu kultúry, ide o traktory. Ako na tlačovej besede uviedla poslankyňa parlamentu Martina Bajo Holečková, zakúpených bolo päť traktorov, ktoré stáli zhruba 430-tisíc eur s DPH. Priblížila, že oni tieto traktory našli na internete za približne 242-tisíc eur. Rozdiel sa tak šplhá k sume 190-tisíc eur.
„Máme za to, že ten nákup bol predražený,” deklarovala poslankyňa. Považuje za bizarné, že stroje boli kúpené v čase konsolidácie, no ešte horšie je podľa Bajo Holečkovej to, že boli predražené. Poukázala, že v podmienkach súťaže nebolo uvedené, že musí ísť o nové stroje.
Dodala tiež, že keď upozornila na tento nákup, ministerstvo kultúry reagovalo, že k traktorom nakúpili aj príslušenstvo za 200-tisíc eur.
To je podľa Bajo Holečkovej síce pravda, no dodala, že rezort za príslušenstvo aj zaplatil, a teda okrem sumy 430-tisíc eur za samotné traktory putovalo ďalších 200-tisíc eur na príslušenstvo. Označila to za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.
Liberáli tiež upozornili, že nákupy rezort uskutočnil v čase konsolidácie, a tiež v čase, keď predstavitelia nezriaďovanej kultúry robia finančné zbierky, aby mali z čoho financovať svoju činnosť. Kritizovali aj zriadenie Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, ktoré podľa nich robí zbytočné nákupy.
Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.
