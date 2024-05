Kultúrne organizácie žiadajú od Čaputovej vetovanie zákona o Fonde na podporu umenia, list adresovali aj Pellegrinimu

Politici odmietli odbornú diskusiu

Posilnenie kompetencií Rady fondu

Dešpekt voči pracovníkom kultúry

Možné paralyzovanie fondu

28.5.2024 (SITA.sk) - Kultúrne organizácie apelujú na úradujúcu prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) . Hlavu štátu otvoreným listom oslovili platforma Otvorená kultúra!, občianske združenie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a deväť strešných organizácií, ktoré zastupujú aktérstvo z rôznych umeleckých oblastí.Otvorený list je okrem Čaputovej adresovaný aj zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu . Reprezentanti kultúrnej obce považujú predmetnú novelu za ohrozenie fungovania slobodnej a odborne spravovanej kultúry.„Znenie novely zákona o FPU, ktorú do parlamentu predložil poslanec Roman Michelko , verejne kritizovali mnohí odborníci a odborníčky z oblasti kultúry, široká kultúrna obec i vedenie samotného Fondu. Keďže predkladatelia novely zákona vecnú a odbornú diskusiu s kultúrnou a odbornou obcou odmietli, platforma Otvorená Kultúra! zorganizovala v deň prerokovávania zákona v národnej rade protest priamo pred parlamentom. Novela zákona bola schválená všetkými koaličnými poslancami v počte hlasov 79," pripomenuli kultúrne organizácie.Svoj apel zdôvodnili tým, že kultúrna obec aj odborná verejnosť boli z diskusie o novele vylúčené a Michelkovým pozmeňujúcim návrhom bol obídený štandardný legislatívny proces. Tento návrh podľa nich tiež neprimerane posilňuje kompetencie Rady fondu, pričom rozhodnutia odborných komisií by mali mať iba odporúčací charakter. Ministerstvo kultúry SR tak prostredníctvom Rady získa monopol na rozhodovanie o prideľovaní prostriedkov. Namiesto odborníkov a odborníčok budú o podpore tisícok projektov rozhodovať politickí nominanti," vystríhajú zástupcovia kultúrnej obce.Novela podľa nich tiež nerieši dlhodobé problémy FPU, ako je nedostatok prostriedkov či nedostatok personálu. Novelizáciu zákona o FPU označujú kultúrne organizácie ako pokus o mocenské ovládnutie fondu, ktorý bol ale verejnoprávnou inštitúciou. Pripomenuli, že voči návrhu sa opakovane vymedzovali zástupcovia a zástupkyne kultúrnej obce.„Vedenie rezortu kultúry, ako i poslanecký zbor ich apely odignorovali, a to napriek tomu, že dve tretiny členstva odborných komisií podpísali vyhlásenie, že v prípade schválenia novely zákona odstúpia z funkcie," uviedli kultúrne organizácie a schválenie zákona označili za prejav dešpektu ako voči odborným komisiám, tak aj voči pracujúcim v oblasti kultúry, ktorí túto prácu robia navzdory nedostatočnému ohodnoteniu a pracovnej neistote. Kultúrne organizácie v otvorenom liste varovali pred tým, že novela môže ohroziť tisícky pracovných miest na Slovensku.„V dôsledku aplikácie novely zákona o FPU vznikne potreba vyrokovať nové schémy štátnej pomoci a zároveň novelizovať minimálne 8 vnútorných predpisov fondu. Novela počíta s mimoriadne krátkou legisvakačnou lehotou, počas ktorej tieto procesy nebude možné uskutočniť," doplnili s tým, že to môže viesť k paralyzovaniu Fondu. Platforma Otvorená kultúra! avizovala, že je pripravená i na ďalšiu diskusiu k problematike.Pod otvoreným listom sú ako strešné organizácie uvedené Akadémia divadelných tvorcov o.z., Asociácia ilustrátorov – ASIL o.z., DoSlov – občianske združenie literárnych prekladateliek*ľov a redaktoriek*ov, Klub nezávislých divadiel o.z., KU.BA – Kultúrna Bratislava, Platforma pre súčasný tanec, Rada galérií Slovenska, Slovak Game Developers Association a Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR.