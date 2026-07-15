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 24hod.sk    Zo zahraničia

15. júla 2026

Maďarský exminister Szijjártó odchádza do čínskej automobilky BYD, doma čelí kritike


Tagy: čínske automobilky Čínsko-maďarské vzťahy Elektromobily Maďarský minister zahraničných vecí

Dlhoročný spojenec Viktora Orbána po odchode z politiky nastúpi do vedenia výrobcu elektromobilov, ktorý získal v Maďarsku rozsiahlu štátnu podporu. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí



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belgium_eu_foreign_ministers_13422 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Dlhoročný spojenec Viktora Orbána po odchode z politiky nastúpi do vedenia výrobcu elektromobilov, ktorý získal v Maďarsku rozsiahlu štátnu podporu.


Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu oznámil odchod z parlamentu a nástup do čínskej automobilky BYD, čo vyvolalo obvinenia z konfliktu záujmov.

Dlhoročný spojenec niekdajšieho premiéra Viktora Orbána bol počas svojho pôsobenia jednou z hlavných tvárí maďarskej spolupráce s Čínou.

Skúsený diplomat


Štyridsaťsedemročný politik, ktorý bol poslancom od roku 2002 a v rokoch 2014 až 2026 viedol maďarskú diplomaciu, uviedol na sociálnej sieti Facebook, že prijal „mimoriadne prestížnu ponuku“ od spoločnosti BYD.

„Od dnešného dňa budem pokračovať v práci ako výkonný manažér zodpovedný za vonkajšie vzťahy skupiny a rozvoj nových obchodných aktivít,“ napísal Szijjártó.

Centrum v Budapešti


Najväčší svetový výrobca elektromobilov urobil z Maďarska v posledných rokoch svoje stredoeurópske centrum.

V meste Segedín buduje prvý európsky výrobný závod a minulý rok oznámil presun svojho regionálneho sídla a výskumného centra z Holandska do Budapešti.

Budú ho platiť Číňania


Súčasný premiér Péter Magyar obvinil bývalého ministra, že už počas výkonu funkcie presadzoval záujmy spoločnosti BYD a pomáhal jej získavať rozsiahle štátne dotácie.

„Jediný rozdiel je v tom, že odteraz nebude Pétera Szijjártóa za tú istú ‚prácu‘ platiť maďarský ľud, ale jeho skutočný zamestnávateľ,“ vyhlásil Magyar.

Podľa maďarských médií získala spoločnosť BYD od štátu podporu v hodnote stoviek miliónov dolárov. Samotné budapeštianske centrum firmy podporila vláda sumou 20 miliárd forintov, pričom ďalšie dotácie smerovali aj do závodu v Segedíne.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský exminister Szijjártó odchádza do čínskej automobilky BYD, doma čelí kritike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínske automobilky Čínsko-maďarské vzťahy Elektromobily Maďarský minister zahraničných vecí
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