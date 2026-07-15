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15. júla 2026
Maďarský exminister Szijjártó odchádza do čínskej automobilky BYD, doma čelí kritike
Dlhoročný spojenec Viktora Orbána po odchode z politiky nastúpi do vedenia výrobcu elektromobilov, ktorý získal v Maďarsku rozsiahlu štátnu podporu. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí
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15.7.2026 (SITA.sk) - Dlhoročný spojenec Viktora Orbána po odchode z politiky nastúpi do vedenia výrobcu elektromobilov, ktorý získal v Maďarsku rozsiahlu štátnu podporu.
Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu oznámil odchod z parlamentu a nástup do čínskej automobilky BYD, čo vyvolalo obvinenia z konfliktu záujmov.
Dlhoročný spojenec niekdajšieho premiéra Viktora Orbána bol počas svojho pôsobenia jednou z hlavných tvárí maďarskej spolupráce s Čínou.
Štyridsaťsedemročný politik, ktorý bol poslancom od roku 2002 a v rokoch 2014 až 2026 viedol maďarskú diplomaciu, uviedol na sociálnej sieti Facebook, že prijal „mimoriadne prestížnu ponuku“ od spoločnosti BYD.
„Od dnešného dňa budem pokračovať v práci ako výkonný manažér zodpovedný za vonkajšie vzťahy skupiny a rozvoj nových obchodných aktivít,“ napísal Szijjártó.
Najväčší svetový výrobca elektromobilov urobil z Maďarska v posledných rokoch svoje stredoeurópske centrum.
V meste Segedín buduje prvý európsky výrobný závod a minulý rok oznámil presun svojho regionálneho sídla a výskumného centra z Holandska do Budapešti.
Súčasný premiér Péter Magyar obvinil bývalého ministra, že už počas výkonu funkcie presadzoval záujmy spoločnosti BYD a pomáhal jej získavať rozsiahle štátne dotácie.
„Jediný rozdiel je v tom, že odteraz nebude Pétera Szijjártóa za tú istú ‚prácu‘ platiť maďarský ľud, ale jeho skutočný zamestnávateľ,“ vyhlásil Magyar.
Podľa maďarských médií získala spoločnosť BYD od štátu podporu v hodnote stoviek miliónov dolárov. Samotné budapeštianske centrum firmy podporila vláda sumou 20 miliárd forintov, pričom ďalšie dotácie smerovali aj do závodu v Segedíne.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský exminister Szijjártó odchádza do čínskej automobilky BYD, doma čelí kritike © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu oznámil odchod z parlamentu a nástup do čínskej automobilky BYD, čo vyvolalo obvinenia z konfliktu záujmov.
Dlhoročný spojenec niekdajšieho premiéra Viktora Orbána bol počas svojho pôsobenia jednou z hlavných tvárí maďarskej spolupráce s Čínou.
Skúsený diplomat
Štyridsaťsedemročný politik, ktorý bol poslancom od roku 2002 a v rokoch 2014 až 2026 viedol maďarskú diplomaciu, uviedol na sociálnej sieti Facebook, že prijal „mimoriadne prestížnu ponuku“ od spoločnosti BYD.
„Od dnešného dňa budem pokračovať v práci ako výkonný manažér zodpovedný za vonkajšie vzťahy skupiny a rozvoj nových obchodných aktivít,“ napísal Szijjártó.
Centrum v Budapešti
Najväčší svetový výrobca elektromobilov urobil z Maďarska v posledných rokoch svoje stredoeurópske centrum.
V meste Segedín buduje prvý európsky výrobný závod a minulý rok oznámil presun svojho regionálneho sídla a výskumného centra z Holandska do Budapešti.
Budú ho platiť Číňania
Súčasný premiér Péter Magyar obvinil bývalého ministra, že už počas výkonu funkcie presadzoval záujmy spoločnosti BYD a pomáhal jej získavať rozsiahle štátne dotácie.
„Jediný rozdiel je v tom, že odteraz nebude Pétera Szijjártóa za tú istú ‚prácu‘ platiť maďarský ľud, ale jeho skutočný zamestnávateľ,“ vyhlásil Magyar.
Podľa maďarských médií získala spoločnosť BYD od štátu podporu v hodnote stoviek miliónov dolárov. Samotné budapeštianske centrum firmy podporila vláda sumou 20 miliárd forintov, pričom ďalšie dotácie smerovali aj do závodu v Segedíne.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský exminister Szijjártó odchádza do čínskej automobilky BYD, doma čelí kritike © SITA Všetky práva vyhradené.
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