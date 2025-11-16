Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

16. novembra 2025

Nezamestnanosť na Slovensku mierne rastie, odborníci upozorňujú na skryté riziká trhu práce


Po rokoch klesania začala nezamestnanosť na Slovensku mierne rásť, čo podľa odborníkov z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) ...



16.11.2025 (SITA.sk) - Po rokoch klesania začala nezamestnanosť na Slovensku mierne rásť, čo podľa odborníkov z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) môže signalizovať hlbšie problémy na trhu práce.


Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) sa podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšil z 3,71 % v máji na 3,88 % v septembri 2025. Štatistický úrad SR potvrdzuje mierny medziročný nárast miery nezamestnanosti z 5,2 % na 5,3 % v 2. štvrťroku 2025, čo je prvý rast po štyroch rokoch poklesu.

Firmy sú pri nábore opatrnejšie


Prezidentka APAS Zuzana Rumiz vysvetľuje, že rozdiely v číslach vyplývajú z odlišných metodík ÚPSVaR a Štatistického úradu, no obe ukazujú rovnaký trend – mierny nárast nezamestnanosti. Podľa Pavla Petríka z Europersonal tento trend ovplyvňuje sezónnosť, príchod absolventov a opatrnejšie správanie firiem pri nábore, ktoré vedie k neobsadeniu niektorých pozícií napriek dostupnej pracovnej sile.

Najväčšie problémy s nezamestnanosťou sú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, kde sa kumulujú slabšia infraštruktúra, nižšia ekonomická aktivita a obmedzené investície. Naopak, Bratislavský a Trnavský kraj si udržiavajú nízku nezamestnanosť. Najviac sú ohrozené odvetvia výroby, automotive, stavebníctva, logistiky, gastronómie a poľnohospodárstva, najmä mimo veľkých miest.

Prognózy sú opatrné


Odborníci upozorňujú na štrukturálny nesúlad medzi požiadavkami trhu práce a zručnosťami uchádzačov, nízku mobilitu pracovnej sily, odchod mladých do zahraničia a vplyv digitalizácie, ktorá zvyšuje dopyt po špecializovaných technických a IT zručnostiach.

Prognózy do budúcnosti sú opatrné, očakáva sa stabilizácia alebo mierny pokles nezamestnanosti, avšak s regionálnymi a sektorovými rozdielmi. Hlavné riziká predstavujú spomalenie ekonomiky EÚ, inflácia, kolísanie cien energií a neistota v automobilovom sektore. Kľúčom k pozitívnemu vývoju bude podľa APAS prepojenie vzdelávania s potrebami firiem a zlepšenie mobility pracovníkov prostredníctvom dostupnejšieho bývania a lepšej dopravy.


Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne rastie, odborníci upozorňujú na skryté riziká trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.

