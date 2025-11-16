|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 16.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agnesa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. novembra 2025
Nezamestnanosť na Slovensku mierne rastie, odborníci upozorňujú na skryté riziká trhu práce
Tagy: Nezamestnanosť Trh práce
Po rokoch klesania začala nezamestnanosť na Slovensku mierne rásť, čo podľa odborníkov z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) ...
Zdieľať
16.11.2025 (SITA.sk) - Po rokoch klesania začala nezamestnanosť na Slovensku mierne rásť, čo podľa odborníkov z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) môže signalizovať hlbšie problémy na trhu práce.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) sa podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšil z 3,71 % v máji na 3,88 % v septembri 2025. Štatistický úrad SR potvrdzuje mierny medziročný nárast miery nezamestnanosti z 5,2 % na 5,3 % v 2. štvrťroku 2025, čo je prvý rast po štyroch rokoch poklesu.
Prezidentka APAS Zuzana Rumiz vysvetľuje, že rozdiely v číslach vyplývajú z odlišných metodík ÚPSVaR a Štatistického úradu, no obe ukazujú rovnaký trend – mierny nárast nezamestnanosti. Podľa Pavla Petríka z Europersonal tento trend ovplyvňuje sezónnosť, príchod absolventov a opatrnejšie správanie firiem pri nábore, ktoré vedie k neobsadeniu niektorých pozícií napriek dostupnej pracovnej sile.
Najväčšie problémy s nezamestnanosťou sú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, kde sa kumulujú slabšia infraštruktúra, nižšia ekonomická aktivita a obmedzené investície. Naopak, Bratislavský a Trnavský kraj si udržiavajú nízku nezamestnanosť. Najviac sú ohrozené odvetvia výroby, automotive, stavebníctva, logistiky, gastronómie a poľnohospodárstva, najmä mimo veľkých miest.
Odborníci upozorňujú na štrukturálny nesúlad medzi požiadavkami trhu práce a zručnosťami uchádzačov, nízku mobilitu pracovnej sily, odchod mladých do zahraničia a vplyv digitalizácie, ktorá zvyšuje dopyt po špecializovaných technických a IT zručnostiach.
Prognózy do budúcnosti sú opatrné, očakáva sa stabilizácia alebo mierny pokles nezamestnanosti, avšak s regionálnymi a sektorovými rozdielmi. Hlavné riziká predstavujú spomalenie ekonomiky EÚ, inflácia, kolísanie cien energií a neistota v automobilovom sektore. Kľúčom k pozitívnemu vývoju bude podľa APAS prepojenie vzdelávania s potrebami firiem a zlepšenie mobility pracovníkov prostredníctvom dostupnejšieho bývania a lepšej dopravy.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne rastie, odborníci upozorňujú na skryté riziká trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) sa podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšil z 3,71 % v máji na 3,88 % v septembri 2025. Štatistický úrad SR potvrdzuje mierny medziročný nárast miery nezamestnanosti z 5,2 % na 5,3 % v 2. štvrťroku 2025, čo je prvý rast po štyroch rokoch poklesu.
Firmy sú pri nábore opatrnejšie
Prezidentka APAS Zuzana Rumiz vysvetľuje, že rozdiely v číslach vyplývajú z odlišných metodík ÚPSVaR a Štatistického úradu, no obe ukazujú rovnaký trend – mierny nárast nezamestnanosti. Podľa Pavla Petríka z Europersonal tento trend ovplyvňuje sezónnosť, príchod absolventov a opatrnejšie správanie firiem pri nábore, ktoré vedie k neobsadeniu niektorých pozícií napriek dostupnej pracovnej sile.
Najväčšie problémy s nezamestnanosťou sú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, kde sa kumulujú slabšia infraštruktúra, nižšia ekonomická aktivita a obmedzené investície. Naopak, Bratislavský a Trnavský kraj si udržiavajú nízku nezamestnanosť. Najviac sú ohrozené odvetvia výroby, automotive, stavebníctva, logistiky, gastronómie a poľnohospodárstva, najmä mimo veľkých miest.
Prognózy sú opatrné
Odborníci upozorňujú na štrukturálny nesúlad medzi požiadavkami trhu práce a zručnosťami uchádzačov, nízku mobilitu pracovnej sily, odchod mladých do zahraničia a vplyv digitalizácie, ktorá zvyšuje dopyt po špecializovaných technických a IT zručnostiach.
Prognózy do budúcnosti sú opatrné, očakáva sa stabilizácia alebo mierny pokles nezamestnanosti, avšak s regionálnymi a sektorovými rozdielmi. Hlavné riziká predstavujú spomalenie ekonomiky EÚ, inflácia, kolísanie cien energií a neistota v automobilovom sektore. Kľúčom k pozitívnemu vývoju bude podľa APAS prepojenie vzdelávania s potrebami firiem a zlepšenie mobility pracovníkov prostredníctvom dostupnejšieho bývania a lepšej dopravy.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť na Slovensku mierne rastie, odborníci upozorňujú na skryté riziká trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nezamestnanosť Trh práce
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali
<< predchádzajúci článok
Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom, tvrdí Mesterová
Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom, tvrdí Mesterová