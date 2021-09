Kúpeľom Sliač chcú vrátiť zašlú slávu, rozvoj podporí aj Banskobystrický kraj

Sliač

Sliač



Kúpele Sliač

Kúpele Sliač sú historický významné a unikátne kúpele s jedinečnou liečivou vodou vzácneho zloženia, ktorá pomáha najmä pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení a zároveň pri ochoreniach pohybového aparátu, ženských ochoreniach a liečbe pacientov po prekonaní onkologických ochorení.



Ich význam a dosah je nielen pre kúpeľných hostí a rozvoj turizmu, ale aj obyvateľov celého regiónu, ktorí územie navštevujú. Široká verejnosť bohužiaľ už desiatky rokov so znepokojením sleduje úpadok tohto jedinečného kúpeľného miesta, ktoré je už niekoľko rokov opätovne v majetku Slovenskej republiky.



Kúpele Sliač sú jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač a.s. Akcionármi tejto spoločnosti sú v súčasnosti spoločnosti MH Manažment, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.





