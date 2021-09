Slovensku sa podľa NKÚ darí bojovať s chudobou, v niektorých veciach však stále zaostávame

Boj s chudobou ohrozuje aj pandémia

s

chudobou

Nedostatkom trpí až osem percent ľudí

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensku sa v medzinárodnom porovnaní darí bojovať proti chudobe a plní si záväzky vyplývajúce zo stratégie Európa 2020, zameranej na znižovanie počtu ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V tlačovej správe to uviedol Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Počet ľudí ohrozených chudobou na Slovensku klesol za viac ako 10 rokov z 1,1 milióna v roku 2008 na 877-tisíc v roku 2019. To predstavuje podiel 16,4 % populácie, pričom európsky priemer je 21,4 %.V niektorých ukazovateľoch však podľa NKÚ zaostávame aj naďalej. Tretina Slovákov si nemôže dovoliť týždennú dovolenku a každý tretí občan nevie čeliť neplánovaným finančným výdavkom.Ako pozitívne príklady dobrej praxe môžu pre zahraničie slúžiť slovenské projekty Zdravé komunity či Atlas rómskych komunít.„Je dôležité, aby zodpovedné verejné inštitúcie mali spracované dlhodobé stratégie, ktoré obsahujú nielen merateľné ciele, ale i akčné plány s jasnými nositeľmi úloh a zodpovednosťou“, konštatuje podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Slovenský pozitívny trend bojavšak podľa neho ohrozujú nové výzvy, ktoré do života spoločnosti prináša pandémia. V rebríčku 27 európskych krajín je Slovensko v ukazovateli „Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia“ na piatom mieste.Podobne v niektorých čiastkových ukazovateľoch je Slovensko nad priemerom EÚ. Takým je napríklad miera rizika chudoby po sociálnych transferoch na úrovni 12 percent, pričom priemer EÚ je 16,8 percenta.Závažným materiálnym nedostatkom podľa NKÚ trpí na Slovensku takmer 8 percent populácie, čo je viac ako priemer EÚ na úrovni 5,5 percenta. Tento ukazovateľ predstavuje podiel populácie, ktorá pociťuje nedostatok v najmenej 4 z 9 sledovaných položiek.Každý tretí obyvateľ Slovenska si nemôže dovoliť zaplatiť raz ročne týždennú dovolenku mimo domu, zaplatiť detský tábor a taktiež nedokáže čeliť neočakávaným finančným výdavkom. Každý ôsmy si nemôže dopriať jedno mäsité jedlo každý druhý deň. Približne 10 percent občanov Slovenska si nemohlo kúpiť auto alebo nedokázalo splácať pôžičky a úvery, súvisiace hlavne s bývaním.