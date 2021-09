Slováci neprišli na chuť práci z domu, väčšina sa chce po dlhej pandémii vrátiť na pracovisko

Hybridná práca sa dostáva do popredia

Produktivita práce zostala rovnaká

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Trvalá práca z domu ľudí na Slovensku neláka. Možnosť pracovať na diaľku je atraktívna len pre osem percent respondentov. Viac ľudí by už radšej preferovalo každodennú návštevu pracoviska.Oproti skupine, ktorá chce trvalú prácu z domu, chce chodiť každý deň na pracovisko takmer päťnásobne viac ľudí. Ide o 38 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 16. júna do 31. augusta tohto roka na vzorke 3,2-tisíca respondentov uskutočnila spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum.Počas pandémie pracovalo z domu 28 percent respondentov úplne a ďalších 26 percent čiastočne. Celkovo je to až 54 percent občanov Slovenska. „Skúsenosť s prácou z domu tak má viac ako polovica Slovenska," uviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina Slovákov považuje návštevu pracoviska stále za potrebnú. „Do popredia sa dostáva hybridná práca. To znamená mix práce na pracovisku a z domu, respektíve kdekoľvek inde,“ dodala spoluzakladateľka iniciatívy Open HR fórum Ľuba Fabryová. Až 54 percent respondentov v prieskume uviedlo, že by chceli práve spojenie práce z domu a návštevy pracoviska.Tretina respondentov, ktorá prácu z domu nezažila, by chcela odpracovať niektoré dni aj z domu. Preferencia hybridnej práce bola viditeľná takmer pri všetkých vekových kategóriách. Výnimkou bola iba najskúsenejšia skupina od 50 do 59 rokov. Najväčšia časť respondentov v tomto veku preferuje úplný návrat na pracovisko. Práve najvyššia veková skupina bola taktiež tou, kde prieskum zaznamenal najnižší záujem o úplnú prácu z domu. O prácu na diaľku majú najväčší záujem ľudia od 30 do 39 rokov. V porovnaní s ostatnými možnosťami však ide stále o menšinu.Regionálne porovnanie ukazuje veľké rozdiely medzi respondentmi z Bratislavského kraja a zvyšku Slovenska. V hlavnom meste a okolí si želá úplný návrat na pracovisko 15 percent ľudí. V ostatných regiónoch je to približne trojnásobok. „V hlavnom meste majú omnoho vyššie zastúpenie napríklad administratívne pozície. Tento región poskytuje viac priestoru pre zamestnancov, ktorí majú možnosť pracovať z domu. Kým celkovo má s home officom skúsenosť 56 percent ľudí, v bratislavskom regióne je to až 81 percent,“ upresnila spoluzakladateľka iniciatívy Open HR fórum Soňa Sochová.Respondenti vo väčšine regiónov si však želajú hybridnú prácu. Najväčšiu preferenciu majú ľudia v Bratislavskom kraji, kde si možnosť mixu práce z domu a z pracoviska označilo za najvýhodnejšiu až 75 percent oslovených. Iné preferencie sú len v Prešovskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Tu si najväčšia časť ľudí želá chodiť každý deň do práce. Respondenti hodnotili v prieskume aj svoj pracovný výkon počas pandémie. Najväčšia časť ľudí uviedla, že ich produktivita zostala rovnaká.