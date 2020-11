Foto: codnes.sk

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) priznal legislatívne problémy pri uzatváraní zmlúv.

Ministerstvo podľa neho na tom pracovalo od minulého týždňa, v každom okrese našlo poskytovateľov tejto služby.

„Narazilo však na vážny problém. Súčasná legislatíva žiaľ neumožňuje priamo ministerstvu zdravotníctva, ani jeho podriadeným organizáciám zazmluvniť dohodnutých poskytovateľov na jednotlivých odberných miestach,“ približuje Krajčí.

Problémy pri uzatváraní zmluvných vzťahov sa bude rezort zdravotníctva snažiť vyriešiť tento týždeň.

Zoznam miest na bezplatné testovanie antigénovými testami zverejnilo ministerstvo na svojej webovej stránke, rezort ho bude priebežne dopĺňať.

Na antigénové testy odporúča ísť najmä tým, ktorí cítia akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.

Včera Matovič v TV JOJ: Ak sa od zajtra nepodarí otvoriť všetky mobilné odberové miesta, premiér by to považoval za obrovské zlyhanie ministerstva zdravotníctva. Ak armáda dokáže zabezpečiť 3-tisíc miest, tak ministerstvo musí byť schopné zabezpečiť stotinu z toho, hovorí.

„Nech sa páči, na ministerstve ešte majú cez noc čas, nech sa realizujú,“ dodal Igor Matovič. Mobilné odberové miesta budú v okresných mestách.

Odberné miesta pre BEZPLATNÉ testovanie antigénovými testami, kde od pondelka 9.11. dostanete aj certifikát o vykonaní testu s výsledkom (zoznam postupne rozširujeme):

Pezinok: nemocnica Pinela, Malacká cesta 63

- čas od 12:00 - 16:00



Bratislava: NovaPharm, Trnavské Mýto, Šancova 110

- čas od 12:00 do 16:00



Žiar nad Hronom: nemocnica, Sládkovičova 11

- čas od 12:00-16:00



Rimavská Sobota: nemocnica, Šrobárova 1

- čas od 12:00- 16:00



Rožňava: nemocnica, Špitálska 1

- čas od 12:00- 16:00



Trebišov: nemocnica SNP 1079/76

- čas od 12:00-16:00



Košice: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Ipeľská 1

- čas od 12:00 do 16:00



Revúca: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Litovelská 635/25

- čas od 10:00 do 16:00



Nitra: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Špitálska 6

- čas od 10:00-15:00



Nové Zámky: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Slovenská 8882

- čas od 10:00 do 14:00



Piešťany: odberné miesto NURCH, Nábrežie I. Krasku 4

- čas od 10:00 do 13:00



Trnava: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, A. Žarnova 11

- čas od 12:00 do 16:00



Levice: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, SNP 19

- čas od 10:00 do 12:00



Zvolen: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Kuzmányho nábrežie 28

- čas od 10:00 do 12:00



Veľký Krtíš: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Nemocničná 756

- čas od 11:00 do 14:00



Rožňava: Slovenský červený kríž, Pionierska 8

- čas od 8:00 do 15:00



Bratislava: Ružinov nemocnica hlavný vchod, Ružinovská 4810/6

- čas od 8:00 do 10:00



Bratislava: Antolská nemocnica terasa, Antolská 11

- čas od 9:00 do 12:00