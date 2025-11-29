|
Sobota 29.11.2025
29. novembra 2025
Kuriózna scéna v Plzni, v nákupom centre pobehoval diviak
Tagy: diviak Nákupné centrum
Kuriózna scéna sa v sobotu na poludnie odohrala v nákupnom centre v českom meste Plzeň. Dovnútra sa totiž dostal diviak. Najskôr prebehol cez kvetinárstvo, potom zamieril do potravín a pekárne. Informuje o tom web ...
29.11.2025 (SITA.sk) - Kuriózna scéna sa v sobotu na poludnie odohrala v nákupnom centre v českom meste Plzeň. Dovnútra sa totiž dostal diviak. Najskôr prebehol cez kvetinárstvo, potom zamieril do potravín a pekárne. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Na tiesňovú linku sme prijali oznámenie od strážnikov nákupného centra, že v predajni kvetinárstva v Tescu sa pohybuje diviak,“ potvrdila hovorkyňa mestskej polície Jana Pužmanová.
Na miesto okamžite vyrazili hliadky a zamierili do potravín, kam sa medzitým zviera presunulo. „Prasa sme v priestoroch pekárne zadržali pomocou dvoch odchytových tyčí. Potom sme ho dostali von z nákupného centra, "opísala Pužmanová. Doplnila, že diviak neutrpel nijaké zranenie a na slobodu ho pustili na neďalekom poli.
Zdroj: SITA.sk - Kuriózna scéna v Plzni, v nákupom centre pobehoval diviak © SITA Všetky práva vyhradené.
