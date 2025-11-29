Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Zo zahraničia

29. novembra 2025

Kuriózna scéna v Plzni, v nákupom centre pobehoval diviak


Kuriózna scéna sa v sobotu na poludnie odohrala v nákupnom centre v českom meste Plzeň. Dovnútra sa totiž dostal diviak. Najskôr prebehol cez kvetinárstvo, potom zamieril do potravín a pekárne. Informuje o tom web ...



gettyimages 1342198108 676x451 29.11.2025 (SITA.sk) - Kuriózna scéna sa v sobotu na poludnie odohrala v nákupnom centre v českom meste Plzeň. Dovnútra sa totiž dostal diviak. Najskôr prebehol cez kvetinárstvo, potom zamieril do potravín a pekárne. Informuje o tom web Novinky.cz.


Na tiesňovú linku sme prijali oznámenie od strážnikov nákupného centra, že v predajni kvetinárstva v Tescu sa pohybuje diviak,“ potvrdila hovorkyňa mestskej polície Jana Pužmanová.

Na miesto okamžite vyrazili hliadky a zamierili do potravín, kam sa medzitým zviera presunulo. „Prasa sme v priestoroch pekárne zadržali pomocou dvoch odchytových tyčí. Potom sme ho dostali von z nákupného centra, "opísala Pužmanová. Doplnila, že diviak neutrpel nijaké zranenie a na slobodu ho pustili na neďalekom poli.


Zdroj: SITA.sk - Kuriózna scéna v Plzni, v nákupom centre pobehoval diviak © SITA Všetky práva vyhradené.

