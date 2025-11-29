|
Sobota 29.11.2025
Denník - Správy
29. novembra 2025
Srdce na dlani udelili pätnástim laureátom, osem z nich postúpilo aj na národné oceňovanie – VIDEO
Prešovský kraj už pozná laureátov ocenenia Srdce na dlani 2025. Podujatie, ktoré organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), ocenilo jednotlivcov, skupiny, projekty a organizácie za mimoriadny prínos v ...
29.11.2025 (SITA.sk) - Prešovský kraj už pozná laureátov ocenenia Srdce na dlani 2025. Podujatie, ktoré organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), ocenilo jednotlivcov, skupiny, projekty a organizácie za mimoriadny prínos v oblasti dobrovoľníctva. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo tento týždeň v Parku kultúry a oddychu v Prešove.
Ako informovala PR manažérka PDC Eva Mikita, tento rok bolo na ocenenie nominovaných 57 dobrovoľníckych príbehov z 12 okresov kraja, pričom hodnotiaca komisia udelila ocenenia v ôsmich kategóriách. Spolu ocenili 15 laureátov, z toho osem postupuje na národné oceňovanie.
Laureáti postupujúci na národné oceňovanie budú reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskom podujatí začiatkom budúceho roka. Podľa podpredsedníčky PDC a koordinátorky oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji Júlie Markovičovej každá nominácia ukazuje, ako veľmi dobrovoľníci držia komunity pohromade.
„Ich práca často nie je viditeľná, ale jej výsledky cítime všetci. Oceňovaním chceme poďakovať tým, ktorí nezištne pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné, a zároveň ukázať, že dobrovoľníctvo má v našom kraji zásadný význam,“ uviedla Markovičová.
V kategórii mladých dobrovoľníkov uspeli Kristína Lacková z Prešova, Juraj Kormaník zo Starej Ľubovne a Kristína Nikola Semančíková zo Šarišských Draviec. Medzi dobrovoľníkmi pôsobiacimi v kraji získali ocenenie Eva Fiľarská zo Stropkova a Monika Titová zo Sniny.
Cenu pre koordinátorky dobrovoľníkov si prevzali Jana Hižnayová z Prešova a Darya Liutkevich z Malého Slavkova. Za dobrovoľnícke projekty boli ocenené iniciatíva Kolečko Malcov z Bardejova a projekt Florbal rodinám zo Sabinova.
V kategórii dlhodobej pomoci uspeli Darina Barančíková z Humenného a Matej Závacký z Kľušova. Ocenenia za podporu dobrovoľníctva získali Katarína Kráľová a Gabriel Paľa, obaja z Prešova. Medzi dobrovoľníckymi skupinami zvíťazili Dobrovoľnícka skupina Gymnázia J.A. Raymana z Prešova a Klub prešovských abstinentov.
Mimoriadne ocenenie získali Michaela Tóthová z Bardejova a Lukáš Belej z Prešova. Na národné oceňovanie postúpili Kristína Lacková, Eva Fiľarská, Jana Hižnayová, projekt Kolečko Malcov, Darina Barančíková, Matej Závacký, Dobrovoľnícka skupina GJAR a Michaela Tóthová.
Zdroj: SITA.sk - Srdce na dlani udelili pätnástim laureátom, osem z nich postúpilo aj na národné oceňovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mimoriadne potrebná pomoc
Mladí dobrovoľníci
Kategória dlhodobej pomoci
