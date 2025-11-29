Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. novembra 2025

Srdce na dlani udelili pätnástim laureátom, osem z nich postúpilo aj na národné oceňovanie – VIDEO


Tagy: Ceny laureáti oceňovanie osobností PSK Prešovský samosprávny kraj Srdce na dlani

Prešovský kraj už pozná laureátov ocenenia Srdce na dlani 2025. Podujatie, ktoré organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), ocenilo jednotlivcov, skupiny, projekty a organizácie za mimoriadny prínos v ...



Zdieľať
589553804_10232432004924786_2521503581173033181_n e1764434860228 676x485 29.11.2025 (SITA.sk) - Prešovský kraj už pozná laureátov ocenenia Srdce na dlani 2025. Podujatie, ktoré organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), ocenilo jednotlivcov, skupiny, projekty a organizácie za mimoriadny prínos v oblasti dobrovoľníctva. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo tento týždeň v Parku kultúry a oddychu v Prešove.

Mimoriadne potrebná pomoc


Ako informovala PR manažérka PDC Eva Mikita, tento rok bolo na ocenenie nominovaných 57 dobrovoľníckych príbehov z 12 okresov kraja, pričom hodnotiaca komisia udelila ocenenia v ôsmich kategóriách. Spolu ocenili 15 laureátov, z toho osem postupuje na národné oceňovanie.

Laureáti postupujúci na národné oceňovanie budú reprezentovať Prešovský kraj na celoslovenskom podujatí začiatkom budúceho roka. Podľa podpredsedníčky PDC a koordinátorky oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji Júlie Markovičovej každá nominácia ukazuje, ako veľmi dobrovoľníci držia komunity pohromade.

„Ich práca často nie je viditeľná, ale jej výsledky cítime všetci. Oceňovaním chceme poďakovať tým, ktorí nezištne pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné, a zároveň ukázať, že dobrovoľníctvo má v našom kraji zásadný význam,“ uviedla Markovičová.

Mladí dobrovoľníci


V kategórii mladých dobrovoľníkov uspeli Kristína Lacková z Prešova, Juraj Kormaník zo Starej Ľubovne a Kristína Nikola Semančíková zo Šarišských Draviec. Medzi dobrovoľníkmi pôsobiacimi v kraji získali ocenenie Eva Fiľarská zo Stropkova a Monika Titová zo Sniny.

Cenu pre koordinátorky dobrovoľníkov si prevzali Jana Hižnayová z Prešova a Darya Liutkevich z Malého Slavkova. Za dobrovoľnícke projekty boli ocenené iniciatíva Kolečko Malcov z Bardejova a projekt Florbal rodinám zo Sabinova.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kategória dlhodobej pomoci


V kategórii dlhodobej pomoci uspeli Darina Barančíková z Humenného a Matej Závacký z Kľušova. Ocenenia za podporu dobrovoľníctva získali Katarína Kráľová a Gabriel Paľa, obaja z Prešova. Medzi dobrovoľníckymi skupinami zvíťazili Dobrovoľnícka skupina Gymnázia J.A. Raymana z Prešova a Klub prešovských abstinentov.

Mimoriadne ocenenie získali Michaela Tóthová z Bardejova a Lukáš Belej z Prešova. Na národné oceňovanie postúpili Kristína Lacková, Eva Fiľarská, Jana Hižnayová, projekt Kolečko Malcov, Darina Barančíková, Matej Závacký, Dobrovoľnícka skupina GJAR a Michaela Tóthová.


Zdroj: SITA.sk - Srdce na dlani udelili pätnástim laureátom, osem z nich postúpilo aj na národné oceňovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny laureáti oceňovanie osobností PSK Prešovský samosprávny kraj Srdce na dlani
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Sľuby o nižších cenách neboli splnené, pre Ficovu zbabranú konsolidáciu zažijú Slováci tie najťažšie Vianoce
<< predchádzajúci článok
Ferenčák má bližšie k progresívcom než k Hlasu, podľa Šutaja Eštoka už dávno nie je mentálnou súčasťou koalície

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 