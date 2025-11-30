Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ondrej, Andrej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

30. novembra 2025

Skupina Para oslávila svoje 30. narodeniny s hosťami i fanúšikmi vo veľkom



Para víta publikum, basgitarista a spevák Matúš Vallo si spomína na ich začiatky v Dúbravke, v jednej kuchyni, kde si povedali, že budú raz hrať, a aj sa to splnilo 15. novembra 1995.



Zdieľať
Skupina Para oslávila svoje 30. narodeniny s hosťami i fanúšikmi vo veľkom

Sobota (29. 11.) večer, dobrá nálada, hostia, 30. narodeniny, vypredaná Peugeot aréna Bratislava - takto vyzeral koncert skupiny Para, ktorá si zahrala pre svojich a vo svojom meste. Spustil sa retrospektívnymi zábermi so spomienkami členov kapely na ich začiatky a pesničkami Na ceste, Čas a Prezident, ktoré naladili celú sálu už od úvodu.


Para víta publikum, basgitarista a spevák Matúš Vallo si spomína na ich začiatky v Dúbravke, v jednej kuchyni, kde si povedali, že budú raz hrať, a aj sa to splnilo 15. novembra 1995. Na pódium zároveň prichádza prvý hosť, aktuálne žijúci v zahraničí, spoluzakladateľ kapely Matej Starkov. Nasledujú akustické skladby a k Jeden deň v Kyjive sa pridáva Moyzesovo kvarteto.

Oslava pokračuje, fanúšikovia sa tešia - prichádza s balónikmi gratulovať bosá Jana Kirschner, ktorá odpáli Veci čo si pamätám a Našou krajinou. Rómske rytmy prináša ďalší hosť Vladimir Sendrei s E daj nasvali a k hitu Vilma, ktorý publikum spievalo takmer samo, sa pripája aj bývalý člen Pary Juraj „Medveď“ Marikovič.

Nasledujú klasiky Keď ťa stretnem, spieva ju s Laskym publikum, a k Linde sa okrem Moyzesovho kvarteta pripája aj spevák skupiny Billy Barman Juraj Podmanický. Lasky sa presúva dole medzi fanúšičky, kde si s nimi aj zatancuje. Dobrá nálada sa nekončí ani pri Ako najlepšie viem a Abstinentovi so skupinou AMO, po ktorom si ľudia vytlieskajú návrat kapely.

Tá sa vracia spolu s Detským speváckym zborom ZŠ Za kasárňou pod vedením Tatiany Sedmákovej a spoločne spievajú nový singel Pary Prepojení. Pri piesni To okolo nás sa vrátila Jana Kirschner. Na úplný záver, ktorý si publikum opäť vytlieskalo, patria dva prídavky - energická Brutálna zostava, pri ktorej už celá sála stojí, a Prví poslední, ktorá publikum prenáša do clivej nálady, že koncert sa končí, no kapela sa určite vráti.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Skupina Para ohlasuje vydanie nového albumu s názvom Pre všetko okolo nás (12. 1. 2024)
 Video: Skupina Para nahrala titulnú pieseň k filmu Villa Lucia (23. 2. 2023)
 Video: Skupina PARA oživila trinásťročný song DOMA DOBRE novým videoklipom (15. 5. 2020)
 Para Brutálna zostava odohrá na jeseň koncerty naprieč našou krajinou (18. 11. 2019)
 Video: PARA predstavila nový videoklip k piesni Svadobná. Prostredníctvom rúk odhaľujú najkrajší cit. (5. 3. 2019)
 Para krstila v bratislavskom klube MMC Povstanie (25. 3. 2010)
 Skupina PARA a „Partička“ pokrstia CD Povstanie (23. 3. 2010)
 Album Pary pokrstia 24. marca členovia Partičky (3. 3. 2010)
 Para pokrstí nový album 17. marca v bratislavskom MMC (10. 2. 2010)
 Para sa koncom novembra ukáže v štyroch slovenských mestách (22. 11. 2008)



<< predchádzajúci článok
Kuriózna scéna v Plzni, v nákupom centre pobehoval diviak

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 