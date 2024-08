Kursk predstavoval symbolický začiatok Putinovej éry a teraz bude znamenať aj jeho koniec, vraví Zelenskyj

Potopenie ponorky Kursk

Zákaz vyjadrovať sa k vojenským otázkam

13.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že tak ako katastrofa ponorky Kursk v roku 2000 znamenala začiatok vlády ruského vodcu Vladimira Putina , teraz bude Kursk predstavovať katastrofálny koniec jeho vojny. Ako referuje web Ukrajinská pravda, ukrajinský líder to povedal v pondelňajšom večernom prejave.„Vidíme, akým smerom ide Rusko (pod vládou Putina)... Pred 24 rokmi došlo ku katastrofe ponorky Kursk. Bol to symbolický začiatok jeho vlády. A teraz vidíme, aký je jeho koniec. A opäť je tu Kursk. Katastrofa jeho vojny. Toto sa vždy stane tým, ktorí pohŕdajú ľuďmi a pohŕdajú všetkými pravidlami. Rusko prinieslo vojnu iným a teraz prišla k nemu domov. Ukrajina vždy chcela mier, ktorý určite nastolíme,“ povedal Zelenskyj.Pred 24 rokmi, presne 12. augusta 2000 sa v Barentsovom mori počas cvičenia potopila ruská jadrová ponorka Kursk. Zahynulo všetkých 118 ľudí na palube. Ku katastrofe došlo tri mesiace po tom, ako sa Putin prvýkrát ujal úradu ruského prezidenta.V septembri 2000 poskytol Putin rozhovor americkému novinárovi Larrymu Kingovi. Keď sa ho King spýtal, čo sa stalo s ponorkou, Putin odvetil: „Potopila sa.“Ukrajinské sily pred týždňom vtrhli do Kurskej oblasti, kde podľa analýzy DeepState majú pod kontrolou už približne 44 dedín. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj povedal, že Ukrajinci kontrolujú asi tisíc štvorcových kilometrov ruského územia.„Situácia je pod našou kontrolou,“ povedal. Keď to potvrdil aj gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexej Smirnov , dostal od Putina zákaz vyjadrovať sa k vojenským otázkam.