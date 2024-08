Útočník napadol zamestnankyňu ŽSR na stanici v Handlovej, so zraneniami skončila v nemocnici

Udieral ju telefónom do tváre

Návrh na vzatie do väzby

13.8.2024 (SITA.sk) - Po brutálnom útoku skončila 60-ročná zamestnankyňa Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSR) v nemocnici. Polícia v Prievidzi zadržala páchateľa, ktorý zamestnankyňu napadol na železničnej stanici v Handlovej, v priestoroch stanovišťa výhybne. Útočník bol v krátkom čase políciou zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, vyšetrovateľ z Prievidze po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol obvinenie 19-ročnému mužovi pre spáchanie zločinu ublíženie na zdraví v štádiu pokusu.Ako priblížila polícia, páchateľ vošiel do priestorov výhybne, načo ho žena vyzvala, aby odišiel. Keď odmietol, chcela telefonicky privolať staničný dozor. Páchateľ jej vytrhol telefón a opakovane ju ním udieral do oblasti hlavy a tváre, a potom z miesta odišiel.„Poškodenej boli po surovom útokom páchateľa spôsobené viaceré zranenia, s ktorými je hospitalizovaná v nemocnici,“ uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Vyšetrovateľ z Prievidze po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol obvinenie 19-ročnému mužovi pre spáchanie zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a zároveň podal podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.„Obvinenému, ktorý už bol dvakrát odsúdený za majetkovú trestnú činnosť, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov,“ uzavrela trenčianska krajská polícia.