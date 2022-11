Kusého obvinenie Druckera zasiahlo, vyjadril sa aj k financovaniu jeho kampane

Drucker dbal na transparentnosť

Jednohlasné rozhodnutie pozastaviť členstvo

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Dobrá voľba a Umiernení sa postavila čelom k obvineniu kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kusého , ktorému zároveň pozastavila členstvo.Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Jeho obvinenie ma zasiahlo. Bol naším členom i úspešným starostom Nového Mesta a nikto nespochybňoval, že túto samosprávu riadil dobre a taktiež bol kandidátom piatich politických strán," povedal Drucker. Dodal, že tieto strany sa dohodli na financovaní jeho kampane. Dobrá voľba a Umiernení podľa Druckera prísne dbali na to, aby všetky financie išli z transparentného účtu.Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 16. novembra zadržali neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy a bývalého starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého. Vyšetrujú ho pre podozrenie z korupcie. NAKA vtedy zasahovala na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto , kde bol Kusý starostom. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková informovala, že príslušníci národnej kriminálnej agentúry vykonali protikorupčnú akciu s krycím názvom DEVELOPMENT.Predsedníctvo strany Dobrá voľba a Umiernení 21. novembra na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o pozastavení členstva Rudolfa Kusého v strane. Za pozastavenie členstva hlasovali všetci prítomní členovia predsedníctva. Na brífingu o tom informoval predseda strany Tomáš Drucker.Ten vyjadril veľké znepokojenie nad obvinením Kusého z korupcie. „Toto obvinenie je veľmi vážne, korupcia je zlo," uviedol Drucker s tým, že zároveň plne rešpektuje prezumpciu neviny.