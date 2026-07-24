|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Kúsok Talianska len hodinu od Bratislavy. Vo Viedni opäť ožíva Aperol Spritz Piazza
Nie všetky letné výlety musia viesť až k talianskemu pobrežiu. Len približne hodinu od Bratislavy nájdete každé leto miesto, kde sa stretáva dobré jedlo, hudba, ikonický Aperol Spritz a ...
Zdieľať
24.7.2026 (SITA.sk) - Nie všetky letné výlety musia viesť až k talianskemu pobrežiu.
Len približne hodinu od Bratislavy nájdete každé leto miesto, kde sa stretáva dobré jedlo, hudba, ikonický Aperol Spritz a uvoľnená atmosféra pripomínajúca talianske námestia. Aperol Spritz Piazza vo Viedni je dôkazom toho, že za chvíľami, ktoré bežne spájame s letnou dovolenkou v Taliansku, nemusíme cestovať stovky kilometrov.
Niektoré mestá majú schopnosť počas leta úplne zmeniť svoju atmosféru. Viedeň je jedným z nich. Popri historických pamiatkach, múzeách či elegantných bulvároch sa na niekoľko týždňov objaví aj jej oveľa uvoľnenejšia tvár. Terasy sa zaplnia ľuďmi, námestia ožijú hudbou a večery sa predĺžia až do neskorých hodín. Stačí sa na chvíľu zastaviť a človek má pocit, akoby sa ocitol niekde na severe Talianska.
Ak chcete tento pocit zažiť naplno, jedným z miest, kde začať, je Bar Campari v historickom centre mesta. Nie je to len koktailový bar, ale priestor, ktorý prináša do Viedne tradičnú taliansku kultúru aperitiva. Tá nie je len o drinku pred večerou, ale predovšetkým o spoločných chvíľach, rozhovoroch a schopnosti spomaliť. Presne takúto atmosféru si môžete vychutnať aj vo Viedni.
Len niekoľko minút odtiaľ sa nachádza Rathausplatz, ktorý počas leta patrí jednej z najobľúbenejších udalostí vo Viedni. Film Festival na tomto námestí každoročne priláka húfy domácich aj turistov, ktorí sem zájdu na premietania koncertov, operných predstavení či muzikálov pod holým nebom. Popri kultúrnom programe je neodmysliteľnou súčasťou festivalu aj bohatá gastronómia, ktorá z námestia vytvára miesto, kde ľudia radi trávia celé popoludnia aj večery.
Už desiaty rok tu má svoje nezastupiteľné miesto aj Aperol Spritz Piazza. Počas celého leta ponúka priestor na stretnutia, oddych a vychutnávanie ikonického Aperol Spritzu v atmosfére, ktorá pripomína talianske piazze. Cez deň láka na pokojné posedenie, podvečer sa zapĺňa návštevníkmi a večer ožíva koncertmi mladých hudobníkov, DJ setmi či ďalším sprievodným programom. Nie je to miesto, kam sa prichádza na pár minút. Je to miesto, kde sa ľudia prirodzene zdržia oveľa dlhšie, než pôvodne plánovali. Nie je pritom náhoda, že Aperol Spritz Piazza vznikla práve vo Viedni. Rakúska metropola patrí medzi mestá s bohatou kaviarenskou a gastronomickou kultúrou, preto sa tu talianska tradícia aperitiva prirodzene stretáva s viedenským životným štýlom.
Práve takéto miesta ukazujú Viedeň z úplne inej perspektívy. Namiesto nabitého programu a zoznamu pamiatok ponúka priestor na spontánnosť. Ráno si môžete vychutnať kávu v historickom centre, popoludní sa túlať uličkami alebo navštíviť niektorú z galérií a večer zakončiť na Rathausplatz, kde sa prirodzene prelína hudba, gastronómia a letná energia. Navyše, čoraz viac ľudí pritom objavuje čaro jednodňových výletov. Nemusíte plánovať dlhú dovolenku ani cestovať stovky kilometrov. Niekedy stačí vyraziť na pár hodín za hranice a na chvíľu vymeniť každodenný stereotyp za atmosféru, ktorá pripomína leto pri Stredozemnom mori. A keďže je Viedeň je z Bratislavy vzdialená približne hodinu autom, vlakom či autobusom, je ideálnou voľbou pre spontánne letné dobrodružstvo.
Ak si budete chcieť kúsok letnej atmosféry preniesť aj domov, stačí si zapamätať jednoduché pravidlo 3, 2, 1. Tri diely prosecco, dva diely Aperol a jeden diel sóda. Pohár plný ľadu, plátok pomaranča a recept na ikonický Aperol Spritz je hotový.
Navštívte počas leta Aperol Spritz Piazza vo Viedni, je to jedno z tých miest, z ktorých si ľudia neodnášajú len fotografie, ale predovšetkým príjemný pocit, že aj obyčajný deň sa môže na chvíľu zmeniť na malú dovolenku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kúsok Talianska len hodinu od Bratislavy. Vo Viedni opäť ožíva Aperol Spritz Piazza © SITA Všetky práva vyhradené.
Len približne hodinu od Bratislavy nájdete každé leto miesto, kde sa stretáva dobré jedlo, hudba, ikonický Aperol Spritz a uvoľnená atmosféra pripomínajúca talianske námestia. Aperol Spritz Piazza vo Viedni je dôkazom toho, že za chvíľami, ktoré bežne spájame s letnou dovolenkou v Taliansku, nemusíme cestovať stovky kilometrov.
Kúsok Talianska uprostred Viedne
Niektoré mestá majú schopnosť počas leta úplne zmeniť svoju atmosféru. Viedeň je jedným z nich. Popri historických pamiatkach, múzeách či elegantných bulvároch sa na niekoľko týždňov objaví aj jej oveľa uvoľnenejšia tvár. Terasy sa zaplnia ľuďmi, námestia ožijú hudbou a večery sa predĺžia až do neskorých hodín. Stačí sa na chvíľu zastaviť a človek má pocit, akoby sa ocitol niekde na severe Talianska.
Ak chcete tento pocit zažiť naplno, jedným z miest, kde začať, je Bar Campari v historickom centre mesta. Nie je to len koktailový bar, ale priestor, ktorý prináša do Viedne tradičnú taliansku kultúru aperitiva. Tá nie je len o drinku pred večerou, ale predovšetkým o spoločných chvíľach, rozhovoroch a schopnosti spomaliť. Presne takúto atmosféru si môžete vychutnať aj vo Viedni.
Len niekoľko minút odtiaľ sa nachádza Rathausplatz, ktorý počas leta patrí jednej z najobľúbenejších udalostí vo Viedni. Film Festival na tomto námestí každoročne priláka húfy domácich aj turistov, ktorí sem zájdu na premietania koncertov, operných predstavení či muzikálov pod holým nebom. Popri kultúrnom programe je neodmysliteľnou súčasťou festivalu aj bohatá gastronómia, ktorá z námestia vytvára miesto, kde ľudia radi trávia celé popoludnia aj večery.
Už desiaty rok tu má svoje nezastupiteľné miesto aj Aperol Spritz Piazza. Počas celého leta ponúka priestor na stretnutia, oddych a vychutnávanie ikonického Aperol Spritzu v atmosfére, ktorá pripomína talianske piazze. Cez deň láka na pokojné posedenie, podvečer sa zapĺňa návštevníkmi a večer ožíva koncertmi mladých hudobníkov, DJ setmi či ďalším sprievodným programom. Nie je to miesto, kam sa prichádza na pár minút. Je to miesto, kde sa ľudia prirodzene zdržia oveľa dlhšie, než pôvodne plánovali. Nie je pritom náhoda, že Aperol Spritz Piazza vznikla práve vo Viedni. Rakúska metropola patrí medzi mestá s bohatou kaviarenskou a gastronomickou kultúrou, preto sa tu talianska tradícia aperitiva prirodzene stretáva s viedenským životným štýlom.
Malá dovolenka bez veľkého plánovania
Práve takéto miesta ukazujú Viedeň z úplne inej perspektívy. Namiesto nabitého programu a zoznamu pamiatok ponúka priestor na spontánnosť. Ráno si môžete vychutnať kávu v historickom centre, popoludní sa túlať uličkami alebo navštíviť niektorú z galérií a večer zakončiť na Rathausplatz, kde sa prirodzene prelína hudba, gastronómia a letná energia. Navyše, čoraz viac ľudí pritom objavuje čaro jednodňových výletov. Nemusíte plánovať dlhú dovolenku ani cestovať stovky kilometrov. Niekedy stačí vyraziť na pár hodín za hranice a na chvíľu vymeniť každodenný stereotyp za atmosféru, ktorá pripomína leto pri Stredozemnom mori. A keďže je Viedeň je z Bratislavy vzdialená približne hodinu autom, vlakom či autobusom, je ideálnou voľbou pre spontánne letné dobrodružstvo.
Originálny suvenír z Viedne? Recept, ktorý si môžete odniesť domov...
Ak si budete chcieť kúsok letnej atmosféry preniesť aj domov, stačí si zapamätať jednoduché pravidlo 3, 2, 1. Tri diely prosecco, dva diely Aperol a jeden diel sóda. Pohár plný ľadu, plátok pomaranča a recept na ikonický Aperol Spritz je hotový.
Kým si vychutnáte svoje popoludňajšie aperitivo, vedzte, že...
- Aperol vznikol už v roku 1919. Predstavili ho bratia Luigi a Silvio Barbieri na medzinárodnom veľtrhu v talianskej Padove. Jeho recept vyvíjali takmer sedem rokov a dodnes zostáva prísne stráženým tajomstvom.
- Ikonický Aperol Spritz pripravíte podľa jednoduchého pravidla 3–2–1. Tri diely prosecco, dva diely Aperol a jeden diel sódy vytvárajú recept, ktorý dnes poznajú milovníci aperitivo momentu po celom svete.
- K Aperolu tradične patria aj cicchetti. Ide o malé benátske chuťovky podobné španielskym tapas, ktoré sa podávajú počas aperitiva a sú neoddeliteľnou súčasťou talianskej gastronómie.
- Benátky sú považované za kolísku kultúry Spritzu. Práve tu sa zrodila tradícia aperitiva, ktorá sa postupne rozšírila do celého Talianska a dnes patrí medzi jeho najznámejšie gastronomické symboly.
Navštívte počas leta Aperol Spritz Piazza vo Viedni, je to jedno z tých miest, z ktorých si ľudia neodnášajú len fotografie, ale predovšetkým príjemný pocit, že aj obyčajný deň sa môže na chvíľu zmeniť na malú dovolenku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kúsok Talianska len hodinu od Bratislavy. Vo Viedni opäť ožíva Aperol Spritz Piazza © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruské útoky zabili pri Kyjeve a na východe Ukrajiny najmenej 11 ľudí
Ruské útoky zabili pri Kyjeve a na východe Ukrajiny najmenej 11 ľudí
<< predchádzajúci článok
Maďarské úrady nariadili preveriť zebry spájané s Orbánom, začalo sa veľké počítanie pruhov
Maďarské úrady nariadili preveriť zebry spájané s Orbánom, začalo sa veľké počítanie pruhov