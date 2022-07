Tehelné pole bude v zápase Slovan – Ferencváros vypredané a nechcú, aby sa zopakovala situácia z roku 1992 (video)

Uzamknutý predaj

Treba prísť skôr

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Venujte sa Slovanu, nie súperovi

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Štadión slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava na Tehelnom poli bude v stredajšom dueli 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2022/2023 pravdepodobne vypredaný. Ako uviedol klub v tlačovej správe, na zápas so začiatkom o 20.30 h zostávajú v uzamknutom predaji posledné vstupenky.„Kapacita na tento zápas je 21 500 divákov. Bola znížená z bezpečnostných dôvodov, pretože niektoré sedadlá sme museli preventívne vyblokovať,“ povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka. Slovan predával lístky na zápas v rámci spomenutého uzamknutého predaja, čo znamená, že k unikátnemu kódu mali prístup držitelia permanentiek, fanúšikovia, ktorí si zakúpili vstupenky na zápas 1. kvalifikačného kola LM s Dinamom Batumi a tí, ktorí si v nedávnom období kúpili vstupenky alebo permanentky.„K uzamknutému predaju sme pristúpili z dôvodu bezpečnosti. Vďaka nemu bude na Tehelnom poli 95 % fanúšikov Slovana a nezopakuje sa situácia z roku 1992, keď boli v domácich sektoroch premiešaní priaznivci Ferencvárosu. Kvôli uzamknutému predaju trvalo vypredanie štadióna o niečo dlhšie, no sme presvedčení, že to bola správna cesta,“ dodal Straka.V okolí štadióna budú v súvislosti s rizikovým zápasom platiť rozsiahle opatrenia a obmedzenia. Brány štadióna sa otvoria dve hodiny pred začiatkom stretnutia - o 18.30 h. Bratislavský klub apeluje na fanúšikov, aby prišli v predstihu, aspoň 90 minút pred výkopom. Pred vstupom na štadión sa budú konať trojstupňové bezpečnostné kontroly.„Ak si fanúšik nechá príchod na poslednú chvíľu, môže sa žiaľ stať, že nestihne výkop. Prísť skôr sa oplatí, pre našich priaznivcov je pripravená predzápasová show, návšteva legendárneho fanúšika Dana Antošíka i celoštadiónová choreografia,“ priblížil Straka.V pondelok sa uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia Slovana Bratislava s fanúšikmi. Obe strany v spoločnom komuniké vyzývajú všetkých priaznivcov, ktorí sa chystajú na Tehelné pole, aby „sa zdržali akýchkoľvek národnostných pokrikov a nesnažili sa na štadión priniesť akékoľvek národnostne ladené transparenty“.„Zdržte sa hádzania pohárov či predmetov na hraciu plochu. Akékoľvek takéto konanie, vrátane národnostných urážok, môže mať za dôsledok uzavretie štadióna na najbližší európsky zápas. Naším spoločným cieľom je vytvoriť fantastickú atmosféru a venovať sa podpore nášho mužstva. Nech sú fanúšikovia počas celého zápasu za akéhokoľvek stavu tým správnym hnacím motorom pre belasých. Venujme sa, prosím, podpore svojich a Slovanu, nie súperovi,“ uvádza sa v spoločnom komuniké.