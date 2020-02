Kužmová odohrala vo Fed Cupe jeden z jej najťažších zápasov, pre chorobu skoro nenastúpila

Jeden z najťažších zápasov

Choroba by ju nemala zastaviť

V sobotu ju nahradí Šramková

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová predviedla vo včerajšom zápase Pohára federácie obdivuhodný výkon.Hoci sa po zdravotnej stránke necítila dobre, napokon dokázala vyhrať takmer trojhodinový súboj s Britkou Harriet Dartovou a získala pre Slovensko veľmi dôležitý druhý bod. Niekoľko hodín po skončení duelu sa podelila o svoje dojmy na tlačovej konferencii v bratislavskom NTC."Z emocionálnej stránky to bol jeden z najťažších zápasov, aké som kedy hrala. Veľmi som chcela vyhrať. Hralo sa veľmi dlho, som chorá a už dva dni sa necítim dobre. Keby som hrala na nejakom turnaji a nie za Slovensko, tak by som zrejme ani nenastúpila. Diváci ma veľmi hnali dopredu a cítila som podporu, či už z hľadiska alebo z nášho tímu. Súperka hrala veľmi dobre, takže každú loptičku som si musela uhrať sama. Som rada, že mi pomohol aj servis," vyjadrila sa Kužmová.Košická rodáčka tiež povedala, že nad skrečom vôbec nepremýšľala. "Bol som tak nastavená, že ten zápas určite dohrám a dám do toho všetko, hoci na pár dni budem úplne vyšťavená. Do poslednej chvíle som verila, že to dokážem. Koniec zápasu bol veľmi ťažký. Bolo toho na mňa veľa a po tých nepremenených mečbaloch som bola na seba veľmi nahnevaná. V tejto sezóne som už dvakrát vypadla v prvom kole, takže moje sebavedomie nie je ideálne. Som na seba veľmi hrdá, že som to napokon zvládla," skonštatovala 23-ročná tenistka.Napriek nachladnutiu a bolesti hrdla sa Kužmová vyjadrila, že choroba by nemala ovplyvniť jej nasledujúci zápasový program. "Dúfam, že o dva dni mi už bude lepšie. Pár turnajov som už odohrala tak, že som sa cítila viac-menej podobne ako včera. Na ďalší turnaj idem do Petrohradu, snáď budem hrať v utorok, aby som mala dlhší čas na oddych," uviedla.Slovenská jednotka do druhého hracieho dňa zápasu Pohára federácie medzi Slovenskom a Veľkou Britániou s najväčšou pravdepodobnosťou nezasiahne. Pripustila iba možnosť, že by hrala v prípade rozhodujúcej štvorhry, kde bola predbežne nominovaná s Magdalénou Rybárikovou.V sobotňajšom dueli proti Heather Watsonovej ju na základe rozhodnutia kapitána Mateja Liptáka nahradí Rebecca Šramková. Tá doposiaľ odohrala za reprezentáciu SR osem duelov s negatívnou bilanciou tri výhry a päť prehier.