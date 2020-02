Slovenská „osemnástka“ zdolala Švajčiarov a dosiahla celkové prvenstvo na Turnaji Vlada Dzurillu

Úspešné turnajové zápasy

Pokus o návrat medzi elitu



Konečná tabuľka Turnaja Vlada Dzurillu:

1. Slovensko 3 3 0 0 0 9:3 9

2. Bielorusko 3 2 0 0 1 10:7 6

3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 6:7 3

4. Nemecko 3 0 0 0 3 1:9 0





8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prešla bez zaváhania Turnajom Vlada Dzurillu v Piešťanoch a po troch trojbodových víťazstvách suverénne ovládla tradičné mládežnícke podujatie.Zverenci Ivana Feneša po triumfoch nad rovesníkmi z Nemecka a Bieloruska nezakopli ani proti Švajčiarom, ktorých zdolali v sobotu 3:1 po góloch Šimona Nemca, Michala Jasenca a Jakuba Šimka.Mladí Slováci začali úspešnú púť turnajom vo štvrtok tesným víťazstvom nad Nemcami 2:1, ktoré zaradili gólmi Roman Faith so Samuelom Kňažkom.V piatok sa do polovice stretnutia trápili s Bielorusmi, s ktorými prehrávali 0:1, no troma presnými zásahmi v rozpätí necelých piatich minútach zlomili odpor súpera. Postupne sa presadili Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko, Gabriel Olejník a štvrtý gól pridal v úvode tretej tretiny opäť Slafkovský.V záverečnom dueli na turnaji bol až do 43. minúty stav stretnutia so Švajčiarmi vyrovnaný, ale Jasenec so Šimkom nasmerovali Slovákov za tretím víťazstvom.Slovenská "osemnástka" absolvovala v Piešťanoch poslednú turnajovú previerku pred aprílovým vrcholom sezóny v podobe majstrovstiev sveta A-skupiny I. divízie, ktoré sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi.Mužstvo vedené trénerom Fenešom sa pokúsi v konkurencii Dánska, Francúzska, Japonska, Kazachstanu a Nórska o návrat medzi svetovú elitu.