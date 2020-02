Slováci na Kaufland Cupe zdolali mladých Rusov, na turnaji tak obhájili celkový triumf

Presilovku Slováci nevyužili

Druhá tretina bez gólu

Rusi v závere bez brankára



Kaufland Cup 2020 - výsledok:



sobota 8.2.2020



Slovensko - Olympijský tím Ruska 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)



Góly: 9. Ďaloga (Lamper, Zigo), 13. Michal Chovan (Marcinko, Gernát) - 53. Sorkin (Dorofejev)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefík - Gegáň, Kacej 3850 divákov

Zostavy:

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Graňák, Martin Chovan, Gernát, Štajnoch, Rosandič, Ďaloga, Koch - Haščák, Krištof, Michal Chovan - Zuzin, Marcinko, J. Sukeľ - B. Rapáč, Kollár, K. Pospíšil - Paulovič, Zigo, Lamper

Rusko: Melničuk - Miromanov, Demidov, Pylenkov, Šaripzianov, Chabarov, Kudako, Trišin, Jakovenko - Obidin, Ivanov, Slepec - Morozov, Kukštel, Talalujev - Dorofejev, Sorkin, Rtiščev - Grošev, Šaškov, Amirov

Konečná tabuľka na Kaufland Cupe 2020:

1. Slovensko 2 2 0 0 0 6:4 6

2. Rusko 2 1 0 0 1 2:2 3

3. Bielorusko 2 0 0 0 2 3:5 0



: 9. Ďaloga (Lamper, Zigo), 13. Michal Chovan (Marcinko, Gernát) - 53. Sorkin (Dorofejev): 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefík - Gegáň, Kacej 3850 divákov: Rybár - Čerešňák, Graňák, Martin Chovan, Gernát, Štajnoch, Rosandič, Ďaloga, Koch - Haščák, Krištof, Michal Chovan - Zuzin, Marcinko, J. Sukeľ - B. Rapáč, Kollár, K. Pospíšil - Paulovič, Zigo, Lamper: Melničuk - Miromanov, Demidov, Pylenkov, Šaripzianov, Chabarov, Kudako, Trišin, Jakovenko - Obidin, Ivanov, Slepec - Morozov, Kukštel, Talalujev - Dorofejev, Sorkin, Rtiščev - Grošev, Šaškov, Amirov2. Rusko 2 1 0 0 1 2:2 33. Bielorusko 2 0 0 0 2 3:5 0

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti sa po roku opäť stali víťazmi prípravného turnaja Kaufland Cup. Po štvrtkovom triumfe nad Bielorusmi (4:3) si zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho tesne poradili aj s olympijským výberom Ruska. V sobotu popoludní pred vypredanou arénou v Poprade Slováci zvíťazili 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).O svojom triumfe rozhodli domáci už v prvej tretine, v ktorej strelili dva góly zásluhou Mareka Ďalogu a Michala Chovana. V tretej tretine Rusi zdramatizovali vývoj gólom Maxima Sorkina, ale vyrovnania sa už nedočkali ani v záverečnej hre bez brankára.Pred rokom sa hral Kaufland Cup v Bratislave a s rovnakým tímovým obsadením ako teraz v Poprade. Slováci po úvodnom víťazstve nad Bielorusmi 2:1 po samostatných nájazdoch zdolali tzv. druhý výber Ruska hladko 5:1 a rovnako sa stali víťazmi turnaja.Už po 12 sekundách Graňák od modrej vyskúšal pozornosť Melničuka. V 2. min sa J. Sukeľ rútil sám na ruského brankára. Rozhodol sa pre efektné zakončenie spoza chrbta a pomedzi nohy, ale Melničuka neprekvapil.Slováci pokračovali v nátlakovom hokeji a vypredaný popradský "zimák" sa už čoskoro dočkal prvého gólu. V 9. min Lamper potiahol puk až k útočnému kruhu, umne ho prenechal obrancovi Ďalogovi a ten strelou z veľkého uhla našiel priestor medzi ruským brankárom a ľavou žŕdkou jeho bránky - 1:0.Vzápätí za seknutie šiel na trestnú lavicu ruský obranca Pylenkov a po necelej minúte a pol ho nasledoval aj Šaškov. Presilovku o dvoch mužov trvajúcu 38 sekúnd Slováci nevyužili, ale po návrate Pylenkova to tam padlo.Marcinko spoza bránky našiel v dobrej pozícii Michala Chovana a útočník Košíc nemal problém skórovať - 2:0. Domáci boli na koni a hoci spolupráca Chovana a Krištofa v poslednej minúte sa gólom neskončila, diváci vyprevádzali Slovákov do kabín mohutným potleskom.Druhá tretina sa začala v pokojnejšom tempe. Mladí Rusi postupne vyrovnali hru, ale k väčším šanciam sa nedostávali.V 29. min hrali hostia prvú presilovku pri vylúčení Zuzina, ale dve strely na bránku v nej pribudli na konto Slovákom. V 33. min Šaripzianov fauloval Haščáka a v presilovke sa do dobrej pozície dostal Zigo. Zblízka však trafil iba do pripraveného Melničuka.Slovenskí hokejisti v druhej polovici prostrednej časti hry zvýšili aktivitu, no ďalšie góly zatiaľ nepridali. Stačila chvíľka nepozornosti na konci II. tretiny a štyri sekundy pred jej koncom mohli Rusi znížiť. Obidin sa ocitol sám pred Rybárom, ale po otočke slovenského brankára neprekonal.V tretej tretine sa po druhý raz v zápase ocitol na trestnej lavici Zuzin, hoci voči verdiktu za hákovanie vehementne protestoval. Rusi nevyužili ani túto druhú presilovku a po jej skončení mohol zvýšiť slovenský náskok obranca Gernát. Sám pred Melničukom nestihol poriadne zakončiť.V 53. min sa ruským hokejistom podarilo znížiť. A bol to gól z kategórie zbytočných. Kollár nedostal puk z obranného pásma a nepodarilo sa to ani jednému z jeho spoluhráčov. Využil to Dorofejev, ktorý našiel Sorkina a ten do takmer odkrytej bránky znížil na 1:2.Ruskí hokejisti sa v záverečnej minúte odhodlali k hre bez brankára, Miromanov sa aj dostal k strele od modrej, ale Rybár bol pozorný. Slováci tesné víťazstvo ubránili a po roku opäť vyhrali domáci prípravný turnaj.