Vlhová sa teší na víkendové slalomy v Levi, za polárnym kruhom má za sebou kvalitné tréningy

Pripravená na preteky

Boj o malý krištáľový glóbus

Súčasťou tímu je aj brat Boris





Sobotňajší aj nedeľňajší slalom v Levi sa začne prvým kolom o 10.00 h SEČ, druhé kolá naplánovali organizátori na 13.00 h SEČ.



9.11.2023 - Po úspešnom vstupe do novej sezónyv obrovskom slalome v rakúskomčaká na elitnú slovenskú reprezentantku Petru Vlhová už počas najbližšieho víkendu ďalšia previerka - dva slalomy vo fínskom Levi.Dvadsaťosemročná Liptáčka na severe Fínska absolvovala takmer dva týždne tréningov a na tohtosezónnnu súťažnú premiéru v najtočivejšej disciplíne sa teší."Máme za sebou veľmi dobré dva týždne s kvalitným tréningom. Verím si a myslím si, že som pripravená na preteky. Urobili sme tu všetko, čo sme chceli. Cítim sa naozaj veľmi dobre. Som pripravená a môj tím tiež. Už ide len o to, ako mi to vyjde a ako to dopadne," prezradila vo štvrtok počas online tlačovej konferencie pre novinárov z celého sveta.Vo fínskom Levi sa Vlhovej darí, veď tam dosiahla už päť slalomových víťazstiev. V žiadnej inej lokalite nedosiahla viac triumfov. "Neviem, prečo sa mi tu darí. Dostávam túto otázku často, ale netuším. Sú tu dobré podmienky aj kopec, cítim sa tu dobre," prezradila.Trať vo Fínsku sa oproti vlaňajšku zmenila iba minimálne. "Oproti vlaňajšku sú trochu ostrejšie vlny na rovine. Strmá časť aj pasáž pred cieľom sú rovnaké. Podmienky budú fajn a verím, že trať pripravia dobre a budú pekné preteky," vyhlásila Slovenka.Po treťom mieste na ľadovci Rettenbach potvrdila Vlhová, že jej cieľom je boj o malý krištáľový glóbus za "obrák", slalom však neodkladá bokom."V tejto sezóne je cieľ útočiť na malý glóbus v obrovskom slalome, ale aj v slalome by bolo pekné ho získať. Uvidíme, ako to dopadne," poznamenala.Fínske Levi je známe tým, že tam občas panujú poriadne mrazivé podmienky. "Nemám rada prílišnú zimu, ale podmienky sú tu super. Na začiatku bolo chladno, potom sa trochu oteplilo, potom nasnežilo a počas pretekov má byť opäť chladnejšie. Počasie však neovplyvním, budem sa mu prispôsobovať," povedala Vlhová.Fínske stredisko Levi za severným polárnym kruhom prináša každoročne jednu zaujímavosť - každá víťazka symbolicky získa soba z miestneho chovu a môže ho pomenovať. A Petra Vlhová ich má už päť. Počas prípravy na víkendové slalomy si našla čas aj na oddych a boli ich pozrieť."Neboli tam všetky, niektoré boli vypustené vonku. Vždy, keď som tu a mám čas, tak ich rada idem pozrieť. Je to príjemné," priznala s úsmevom. Prezradila tiež, že v prípade jej ďalšieho víťazstva v Levi dostane sob meno Zuzana. "Moja mamina tam chýba, tak meno Zuzana je stále aktuálne."V aktuálnej sezóne premiérovo nie je súčasťou Vlhovej tímu jej brat Boris, ktorý sa rozhodol viac venovať rodine. Ako jeho absenciu vníma Petra Vlhová? "Je to iné, ale všetci sme sa nastavili tak, aby nám nič nechýbalo. Je to iné, ale fungujeme ako predtým a všetci sme spokojní. Chýba nám, ale ideme ďalej," odpovedala.