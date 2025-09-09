Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

09. septembra 2025

Kvalifikácia ME do 21 rokov: Slovenskí futbalisti zvíťazili v Moldavsku 3:2



Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú po dvoch dueloch na konte plný počet bodov, tri body si zaistili aj v piatkovom domácom zápase s Andorrou.



Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nadviazali na úspešný vstup do kvalifikácie ME 2027. V utorkovom stretnutí D-skupiny zvíťazili v moldavskom Nisporeni nad domácim výberom 3:2. Triumf Slovenska zariadilo trio Mário Sauer, Jakub Jakubko a striedajúci Karol Blaško, v drese Moldavska sa dvoma gólmi blysol Vladislav Costin.


Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú po dvoch dueloch na konte plný počet bodov, tri body si zaistili aj v piatkovom domácom zápase s Andorrou. V skupine si ešte zmerajú sily s Írmi, Kazachmi a Angličanmi.



kvalifikácia ME do 21 rokov - sumár:

Moldavsko - SLOVENSKO 2:3 (1:0)

Góly: 38. a 90.+1 Costin (druhý z 11 m) - 53. Sauer, 65. Jakubko, 84. Blaško. Rozhodovali: Muller - Morim, Da Silva (všetci Lux.), ŽK: Pascaluta, Andreiciu - Marcelli, Blaško.

Moldavsko: Dumenco - Forov, Dijnari, Gospodinov, Andreiciu - Radu (68. Botan), Pascaluta (68. David), Luchita - Bitca (62. Cozma), Rotaru (83. Turcan), Lupan (83. Lupascu)

Slovensko: Hrdina - Hranica, Jakubko, Mielke, Riznič - Sovič (46. Murgaš), Chyla (46. Blaško), Sauer - Masaryk (46. Fiala), Griger (65. Prokop), Marcelli (85. Danihel)



Slováci pohrozili už po troch minútach hry. Marcelliho strelu z rohového kopu nebezpečne sťukol Riznič, ale jeho pokus šiel mimo brány. Na druhej strane namieril z veľkej vzdialenosti nad Hrdinovu bránu Bitca. Domáci hráči boli napriek pozícii outsidera nepríjemní a dostávali sa do šancí. Na začiatku 30. minúty sa Lupanovi podarilo rozvlniť sieť po Hrdinovej dorážke, ale strieľal z ofsajdu a gól neplatil. O pár minút nato spadol v pokutovom území Marcelli, namiesto penalty však obdržal žltú kartu. Vlažnú hru Slovákov predsa len domáci potrestali ešte v prvom polčase, keď si na Bitcov center z priameho kopu nabehol Costin a poslal Moldavcov do vedenia 1:0.

Na začiatku druhého polčasu zareagoval Kentoš trojnásobným striedaním. Odpoveď Slovenska prišla už v 53. minúte, keď Riznič na ľavej strane vysunul Marcelliho a ten našiel v pokutovom území osamoteného Sauera – 1:1. Krátko nato sa ocitli v príležitosti opäť „sokolíci“, ale v šestnástke si nerozumela až trojica hráčov a akcia bola zastavená po útočnom faule Hranicu. Herné zlepšenie Slovákov prinieslo odmenu v podobe otočenia skóre. Sauerov center z rohového kopu doťukol do Dumencovej brány Jakubko a hostia prvýkrát v viedli. O desať minút neskôr mohol pridať poistku Fiala, ale zoči-voči proti domácemu brankárovi neuspel. Náskok Slovenska zvýšil šesť minút pred koncom riadneho hracieho času striedajúci Blaško. V závere ešte zdramatizovala zápas penalta Moldavska, ktorú premenil už dvojgólový Costin, hostia si však víťazstvo už postrážili.

hlasy po zápase /zdroj: FB Slovenského futbalového zväzu/:

Jaroslav Kentoš, tréner Slovenska: „Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V tom prvom sme podali veľmi slabý výkon z pohľadu ofenzívy, defenzívy a bolo to pasívne. Druhý polčas bol rozdielny. Pomohli striedajúci hráči, ktorí priniesli do mužstva energiu. Začali sme sa presadzovať v ofenzíve, podarilo sa nám streliť tri góly a za ten druhý polčas môžem chlapcov pochváliť. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, keďže dvoma víťazstvami sme chceli zvládnuť tento zraz.“

Jakub Jakubko, obranca Slovenska a strelec gólu na 2:1: „Boli sme v oboch zápasoch favoriti a niekedy práve také zápasy sú ťažšie ako tie, ktoré hráme proti silnejším súperom. Ale myslím si, že sme to tou bojovnosťou, túžbou aj kvalitou uhrali a tešíme sa z toho. Verím, že to naplníme aj na budúci zraz.“

