Streda 10.9.2025
Meniny má Oleg
Denník - Správy
10. septembra 2025
PREHĽAD: V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví 13 Slovákov
Mladíci budú bojovať o miesta v hlavných kempoch, ktorých brány sa otvoria 17. septembra. Základná časť novej sezóny NHL štartuje 7. októbra.
Trinásť slovenských hokejistov sa predstaví v nováčikovských kempoch klubov NHL, ktoré štartujú od štvrtka v zámorí. Na súpiskách tímov figurujú jeden brankár, dvaja obrancovia a desiati útočníci spod Tatier.
Jediným slovenským zástupcom medzi brankármi je Michal Prádel, ktorý zabojuje v nováčikovskom kempe Detroitu Red Wings. Z obrancov dostali pozvánku Jozef Viliam Kmec (Vegas) a nedraftovaný Jakub Chromiak (Columbus). Zo slovenských útočníkov sa v kempoch predstavia Samuel Honzek (Calgary), Maroš Jedlička (Colorado), Martin Mišiak (Chicago), Ján Chovan (Los Angeles), Filip Mešár (Montreal), Adam Sýkora (NY Rangers), Dalibor Dvorský, Juraj Pekarčík (obaja St. Louis), Andreas Straka (Vegas) a Miroslav Šatan mladší (Washington).
Väčšina pozvaných mladíkov si v nadchádzajúcich dňoch zahrá na turnajoch nádejí, resp. si ich tímy zmerajú sily v prípravných zápasoch. Prvý turnaj štartuje už vo štvrtok v Buffale a okrem nádejí miestnych Sabres sa ho zúčastnia aj mladíci Bostonu, Columbusu (Chromiak), New Jersey a Pittsburghu. St. Louis s Dvorským a Pekarčíkom a Chicago s Mišiakom sa od piatka zúčastnia na podujatí Tom Kurvers Prospect Showcase v minnesotskom St. Paul, kde budú účinkovať aj hráči Wild. Na Rookie Showcase v Denveri budú štartovať domáce Colorado s Jedličkom, Vegas s Kmecom a Strakom a Utah. V kalifornskom Irvine sa bude konať turnaj Golden State Rookie Faceoff za účasti San Jose, Anaheimu a Los Angeles v kádri s Chovanom. Na Prospect Showdown v Montreale budú okrem Canadiens s Mešárom hrať aj Toronto, Winnipeg a Ottawa. NY Rangers so Sýkorom odohrajú dve prípravné stretnutie proti Philadelphii, Detroit s Prádelom sa stretne dvakrát s Dallasom a Honzekovo Calgary dvakrát s Edmontonom. Zápasy počas nováčikovského kempu neodohrá iba Washington s Miroslavom Šatanom ml.
Mladíci budú bojovať o miesta v hlavných kempoch, ktorých brány sa otvoria 17. septembra. Základná časť novej sezóny NHL štartuje 7. októbra.
Slováci v nováčikovských kempoch NHL:
Calgary Flames - Samuel Honzek (ú)
Colorado Avalanche - Maroš Jedlička (ú)
Columbus Blue Jackets - Jakub Chromiak (o)
Detroit Red Wings - Michal Prádel (b)
Chicago Blackhawks - Martin Mišiak (ú)
Los Angeles Kings - Ján Chovan (ú)
Montreal Canadiens - Filip Mešár (ú)
New York Rangers - Adam Sýkora (ú)
St. Louis Blues - Dalibor Dvorský (ú), Juraj Pekarčík (ú)
Vegas Golden Knights - Jozef Viliam Kmec (o), Andreas Straka (ú)
Washington Capitals - Miroslav Šatan ml. (ú)
