 Utorok 9.9.2025
 Meniny má Martina
 Šport

09. septembra 2025

Viac ako 95% atlétok už absolvovalo test určenia pohlavia na MS



Testy zaviedla WA pre ženy na všetkých podujatiach, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka.



Viac ako 95% atlétok už absolvovalo test určenia pohlavia na MS

Podľa údajov Svetovej atletiky (WA) už viac ako 95 percent športovkýň absolvovalo pred MS v Tokiu jednorazové testovanie na určenie pohlavia. Testy zaviedla WA pre ženy na všetkých podujatiach, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka.

Podľa utorkového stanoviska WA sa testovania ešte nezúčastnili niektoré športovkyne z Francúzska a Nórska, ktoré by tak mali spraviť pred sobotným štartom šampionátu. „Testovanie bolo reakciou všetkých na ochranu ženského športu,“ povedal prezident WA Sebastian Coe pre agentúru DPA. Coe zároveň potvrdil, že počas MS bude získavať čo najviac spätnej väzby pre zaručenie bezproblémového procesu testovania v najbližších rokoch.


