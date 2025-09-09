|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2025
Viac ako 95% atlétok už absolvovalo test určenia pohlavia na MS
Testy zaviedla WA pre ženy na všetkých podujatiach, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka.
Zdieľať
Podľa údajov Svetovej atletiky (WA) už viac ako 95 percent športovkýň absolvovalo pred MS v Tokiu jednorazové testovanie na určenie pohlavia. Testy zaviedla WA pre ženy na všetkých podujatiach, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka.
Podľa utorkového stanoviska WA sa testovania ešte nezúčastnili niektoré športovkyne z Francúzska a Nórska, ktoré by tak mali spraviť pred sobotným štartom šampionátu. „Testovanie bolo reakciou všetkých na ochranu ženského športu,“ povedal prezident WA Sebastian Coe pre agentúru DPA. Coe zároveň potvrdil, že počas MS bude získavať čo najviac spätnej väzby pre zaručenie bezproblémového procesu testovania v najbližších rokoch.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slovenský hokejista Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“
Slovenský hokejista Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“