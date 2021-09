Kvalifikácia MS 2022: Slovensko - Cyprus 2:0. Slovensko je v tabuľke na 3. mieste

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v utorňajšom zápase v H-skupine kvalifikácie MS 2022 nad Cyprom 2:0 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Najbližšie sa Slováci predstavia v kvalifikácii v októbrovom asociačnom termíne najskôr v ruskej Kazani (8.10.), o tri dni dni potom v Osijeku nastúpia proti vicemajstrom sveta Chorvátom.



Slovensko potrebovalo po septembrových stratách v Slovinsku (1:1) a na NFŠ s Chorvátskom (0:1) bodovať naplno, navyše sa chcelo rehabilitovať za bezgólovú marcovú remízu na Cypre. Skóre otvoril v 55. minúte Ivan Schranz, v 77. minúte si perfektnou strelou otvoril gólový účet v národnom tíme Martin Koscelník.



Zverenci trénera Štefana Tarkoviča majú po šiestich kolách bojov o šampionát Katare na konte 9 bodov, v tabuľke sú na 3. mieste, keď na vedúcich Chorvátov a Rusov strácajú 4 body.

kvalifikácia MS 2022, H-skupina:



Slovensko - Cyprus 2:0 (0:0)



Góly: 55. Schranz, 77. Koscelník, ŽK: Hancko - Avraam, Soteriou. Rozhodovali: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.), 6762 divákov.



Slovensko: Rodák - Koscelník, Šatka, Škriniar, Hancko - Lobotka (53. Hrošovský), Hamšík - Schranz (79. Suslov), Duda, Weiss (58. Jirka) - Boženík (79. Strelec)



Cyprus: Michael - Katelaris, Soteriou, Ioannou - Psaltis (75. Zachariou), Kastanos (75. Kyriakou), Artymatas, Avraam (89. Rousias) - Tzioni, Ilia (60. Papoulis), Loizou (75. Pittas)

Prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol, chýbala tomu iskra a gólové šance. Hráči akoby mali v treťom zápase v rýchlom slede za sebou až príliš ťažké nohy. Domáci sa dostali postupne do silného kŕča, z ktorého sa nevedeli vymaniť. Favorizovaní Slováci chceli hrať najmä trpezlivo, no na nekvalitnom teréne sa im nedarilo. Na oboch stranách viazla kombinácia, hra bola plná nepresností. Cyprus sa držal v organizovanom obrannom bloku a hoci sa hralo oveľa viac na jeho polovici, obrana hostí bola takmer vždy na mieste. V 6. minúte ako prvý zahrozil Cyperčan Tzioni, o desať minút neskôr z prvej vystrelil Hancko, jeho placírku ale brankár Michael kryl. Po sérii slovenských rohov sa nič neurodilo, zaujala až v 29. minúte ľavačka Hamšíka, no Michael ju opäť vykryl. V 33. minúte Boženík nedočiahol na center Dudu. Domáci mohli predsa len ísť do šatní spokojnejší, ale v 45. minúte Šatka po Hamšíkovom prudkom centri poslal zblízka hlavou loptu tesne vedľa.



Na snímke vpravo dole slovenský obranca Dávid Hancko, druhý sprava cyperský obranca Constantinos Soteriou v zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 vo futbale Slovensko - Cyprus v Bratislave 7. septembra 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann





Na začiatku druhého polčasu minul po centri Weissa hlavou Koscelník bránu. Krátko na to vystriedal zraneného Lobotku Hrošovský. Slováci sa stále viac tlačili dopredu a dobýjali súperove hradby. A to sa im podarilo v 55. minúte, keď konečne odklial bránu súpera Schranz umiestnenou strelou zblízka po centri Hancka. Z domáceho tímu opadla nervozita a pokračoval v tlaku, pokusy Schranza ani Škriniara sa neujali. Na druhej strane zahrozil strelou tesne vedľa striedajúci Papoulis. Domáca ofenzívna aktivita pokračovala a v 77. minúte ju korunoval utešenou padajúcou strelou spoza šestnástky do pravej šibenice Koscelník. Lopta sa k nemu odrazila po rohu a exkluzívnym spôsobom si otvoril gólový účet v národnom tíme. Domáci sa ešte pokúšali sympaticky o tretí gól, čo motivovalo spokojné publikum k úspešným mexickým vlnám. Spolupráca striedajúcich Suslova so Strelcom v 90. minúte ale v gól nevyústila, keď Strelec z uhla vonkajškom trafil len bočnú sieť.

tabuľka H-skupiny:



1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4

Štefan Tarkovič, tréner SR: "Výkon nebol taký ako proti Chorvátsku, ale to bolo spôsobené tým, ako hral Cyprus. Očakávali sme ťažký zápas. Vedeli sme, že Cyprus sa bude snažiť v prvom rade neinkasovať. Ich obrana sa otvárala ťažko. Bolo vidno, že ide o tretí zápas v krátkom slede. Som rád, že sme sa rozbehali a druhý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Mužstvo bolo trpezlivé. Prvý gól otvoril hru a prišli aj ďalšie šance. Chceli sme, aby prišla podpora do útoku aj z obrannej rady, gól Martina Koscelníka je toho dôkazom."

Ondrej Duda, ofenzívny stredopoliar SR: "Sme radi, že sme zvíťazili. Body teraz budeme potrebovať z každého zápasu. Cez prestávku sme si povedali, že potrebujeme hrať viac po čiarach a dostať viac hráčov do pokutového územia. V prvom polčase sme skúšali kombinovať v šestnástke súpera, no nedarilo sa nám zakončovať. Druhý polčas to už bolo lepšie, hráči súpera aj trochu odpadli."

Ivan Schranz, strelec úvodného gólu SR: "Vedeli sme, že nás čaká dobýjanie pevnej cyperskej obrany. Trpezlivou hrou sme zápas zlomili na našu stranu. Môjmu gólu predchádzala fantastická lopta z ľavej strany od Dávida Hancka. Klobúk dole, ja som to mal viac-menej jednoduché."

Martin Koscelník, autor druhého gólu SR: "Bol som posledný hráč, odrazila sa ku mne lopta, nechcel som nič vymýšlať. Padlo to tam a som rád za to. Bol to určite jeden z najkrajších gólov mojej kariéry. V šatni sme si povedali, že musíme hrať tak ako v prvom polčase, že nakoniec to tam padne. Veľmi dôležitá výhra."

Nikolaos Kostenoglou, tréner Cypru: "V prvom polčase sme hrali dobre a dokázali kontrolovať hru, hrali sme dobre v obrane. Súper nebol až taký nebezpečný. V druhom polčase sme inkasovali, keď sme stratili koncentráciu. Potom sme dostali druhý gól a mali stratu dvoch gólov. Skúsili sme tím osviežiť striedaniami, mali sme nejaké šance, ale nestačilo to. Hrať v septembri tri zápasy je veľmi náročné, všetky sme, bohužiaľ, prehrali. Mali sme viacerých dôležitých hráčov zranených. V októbri sa budeme chcieť zlepšiť, najmä v kreativite."