Legendárny Pelé podstúpil operáciu, pri ktorej mu odstránili nádor. Berie to s úsmevom na tvári

Komplexný test po dlhšom čase

Viacero zdravotných problémov

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Brazílsky futbalový kráľ Pelé podstúpil pred troma dňami v Sao Paule operáciu, počas ktorej mu z pravej steny hrubého čreva odstránili nádor. Osemdesiatročná najväčšia futbalová legenda informovala, že sa operácia vydarila a cíti sa dobre.V utorok mali Pelého z jednotky intenzívnej starostlivosti Nemocnice Alberta Einsteina previezť na bežnú izbu."Rozhodol som sa podstúpiť tento zápas s úsmevom na tvári. Neomdlel som a moje zdravie je veľmi dobré, hoci niektorí to neustále spochybňujú," vyhlásil Pelé podľa webu theathletic.com.Vedenie nemocnice informovalo, že nádor Pelému diagnostikovali počas rutinného kardiovaskulárneho vyšetrenia, ktoré podstúpil minulý týždeň.Komplexne sa nechal otestovať po dlhšom čase, keďže predtým to neriskoval pre šíriaci sa koronavírus."V sobotu mi odstránili podozrivé lézie z pravej časti hrubého čreva. Vďakabohu, cítim sa veľmi dobre a som vďačný lekárom Fabiovi a Miguelovi, že sa tak dobre starajú o moje zdravie," napísal Pelé na svojom instagramovom profile.Trojnásobný majster sveta a podľa niektorých zdrojov autor viac než tisícky gólov Pelé mal v ostatných desiatich rokoch viacero problémov so zdravím.Po operácii náhrady bedrového kĺbu v roku 2012 musel istý čas na verejnosti používať invalidný vozík a chodítka, neskôr absolvoval aj operačné zákroky na obličkách a prostate.Pelé je majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi je historicky najlepší strelec reprezentácie Brazílie.