Piatok 14.11.2025
Denník - Správy
14. novembra 2025
NHL: Honzek prispel gólom k výhre Calgary nad San Jose 2:0
Honzek upravil na konečných 2:0 päť sekúnd pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky s asistenciou Mikaela Backlunda.
Zdieľať
Slovenský hokejista Samuel Honzek skóroval v noci na piatok v zámorskej NHL pri víťazstve Calgary Flames, ktoré zdolalo San Jose 2:0. V akcii boli okrem neho Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral s Dallasom 0:7, a Martin Fehérváry. Ten taktiež zaznamenal s Washingtonom prehru na ľade Floridy (3:6). Dve asistencie v drese „panterov" si prípísal Brad Marchand a zaznamenal 1000. bod v kariére.
Honzek upravil na konečných 2:0 päť sekúnd pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky s asistenciou Mikaela Backlunda. Bol to jeho druhý gól a štvrtý kanadský bod v sezóne. Flames tak zaznamenali siedmu výhru nad Sharks v rade a ukončili trojzápasovú sériu prehier. Brankár Dustin Wolf chytil 16 striel Sharks a zaznamenal štvrté čisté konto v profilige. „Potrebovali sme toto víťazstvo. Páčilo sa mi veľa vecí, ktoré sme dnes robili dobre," povedal pre nhl.com tréner „plameňov" Ryan Huska.
Slafkovský bol na ľade 19:52 minúty a vyslal štyri strely na bránku. Slovenský útočník bol podľa štatistík najlepším hráčom Canadiens a napriek debaklu aspoň takto odčinil slabý výkon z predchádzajúceho zápasu proti Los Angeles (1:5). Dva góly Stars strelil Jason Robertson a pridal aj asistenciu, brankár Casey DeSmith zlikvidoval 24 striel a zaznamenal trinásty shutout v kariére, prvý od 25. januára. V bránke Canadiens začal Jakub Dobeš, ktorý dostal päť gólov z 13 striel a potom ho vystriedal Sam Montembeault. Zápas nedohral útočník Montrealu Alex Newhook, ktorý v druhej tretine nepríjemne narazil nohami na mantinel a z ľadu musel odísť za pomoci lekárov. Dallas strelil sedem gólov a nedostal žiadny druhýkrát v klubovej histórii.
Fehérváry ukončil stretnutie na ľade Floridy s mínuskou, dvoma strelami na bránku a ice timom 19:58 minúty. Slovenský obranca bol pri míľniku útočníka „panterov" Marchanda, ktorý zaznamenal 1000. bod minútu a pol pred koncom, keď po jeho prihrávke spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo dvojnásobných obhajcov Stanley Cupu fínsky útočník Eetu Luostarinen. Na ľad naskákali všetci hráči Panthers, aby s Marchandom oslávili jeho významný míľnik. Tridsaťsedemročný Kanaďan sa stal 102. hráčom v histórii NHL a dvanástym aktívnym, ktorý dosiahol na túto métu. Na konte má 435 gólov a 565 asistencií v 1116 zápasoch. Zároveň natiahol svoju bodovú sériu na deväť duelov. Pred zápasom potreboval na tísici bod získať dva. „Dúfal som, že sa to podarí dnes večer, mal som tu rodinu," povedal Marchand, ktorý si po zápase vymenil dres s Alexom Ovečkinom. „Som rád, že to vyšlo na domácom ľade, je to príjemnejšie. V celej histórii to dokázalo len 102 hráčov, je skvelé byť v tejto spoločnosti," dodal.
Quinton Byfield rozhodol v predĺžení o víťazstve Los Angeles na ľade Toronta 4:3, keď po nahrávke Drewa Doughtyho bez prípravy prekonal Dennisa Hildebyho. Ďalšie góly Kings pridali Warren Foegele, Kevin Fiala a Alex Laferriere, brankárovi Darcymu Kuemperovi stačilo na víťazstvo 12 zásahov. Kings vyhrali tretí zápas za sebou. Maple Leafs hrali bez zraneného kapitána Austona Matthewsa, dva góly strelil John Tavares. Kings prestrieľali domácich v pomere 37:15. „Dennis bol náš najlepší hráč, o tom niet pochýb," pochválil svojho brankára Tavares. Jubilejný 700. zápas v NHL odohral William Nylander, švédsky útočník Maple Leafs asistoval pri druhom góle Tavaresa a natiahol svoju bodovú sériu na 12 zápasov.
Ottawa zdolala Boston 5:3 a ukončila Bruins sedemzápasovú víťaznú sériu. Nemecký útočník Tim Stützle strelil dva góly a pridal aj asistenciu. „Vedeli sme, že majú víťaznú sériu a čakali sme náročný zápas, čo sa aj potvrdilo," povedal Stützle, ktorý v 55. minúte prelomil nerozhodný stav a potom uzavrel duel gólom do prázdnej bránky. Svoj 402. gól v drese Bruins strelil David Pastrňák a na piatom mieste klubovej histórie vyrovnal zápis Ricka Middletona.
Alex DeBrincat dal dva góly, pridal asistenciu a tromi bodmi pomohol Detroitu k víťazstvu nad Anaheimom 6:3. Dve asistencie zaznamenal Patrick Kane a s 1350 bodmi (494+856) sa dostal na 31. miesto v histórii pred Matsa Sundina. Brankár Red Wings John Gibson chytil 15 zo 17 striel, ale pre zranenie hornej časti tela nedohral zápas proti svojmu bývalému tímu a od tretej tretiny ho medzi žrďami nahradil Cam Talbot. Do zostavy „káčerov" sa po ôsmich zápasoch vrátil Mikael Granlund a skóroval, sezónny debut si okorenil asistenciou Ryan Strome, ktorý sa zranil v príprave.
Martin Nečas strelil dva góly, pridal dve asistencie a štyrmi bodmi prispel k víťazstvu rozbehnutého Colorada nad Buffalom 6:3. Avalanche vyhrali piaty zápas za sebou a bodovali v posledných deviatich. Asistenciu zaznamenal Nathan MacKinnon, líder produktivity a najlepší strelec NHL (14+19) tak natiahol svoju bodovú sériu na 11 duelov. Columbus zdolal Edmonton 5:4, po tri body zaznamenali Mathieu Olivier (2+1) a Charlie Coyle (1+2). Dva góly Oilers strelil Leon Draisaitl.
O víťazstve NY Islanders vo Vegas 4:3 rozhodol v predĺžení vo vlastnom oslabení Jean-Gabriel Pageau, keď vyhral buly s Tomášom Hertlom, dostal sa do situácie jedného proti jednému a spoza cloniaceho Mitcha Marnera prekonal švihom Akiru Schmida. Islanders prehrávali 2:3, ale pri bez brankára vyrovnal v 58. minúte Mathew Barzal. "Neprestali sme bojovať. Myslím, že sme boli lepším tímom a skvelý výkon podal v bránke Iľja Sorokin," povedal osemnásťročný obranca, prvý muž draftu 2025 Matthew Schaefer, ktorý skóroval a potom nahral Barzalovi na vyrovnávajúci gól. Seattle zdolal Winnipeg 5:3, dva góly víťazov strelil Jordan Eberle.
Sumáre - NHL:
Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Góly: 26. Seider (Raymond, Kane), 33. Rasmussen (Copp, Berggren), 36. Sandin-Pellikka (Berggren, Chiarot), 41. DeBrincat (Seider, Kane), 46. Larkin (Raymond, DeBrincat), 58. DeBrincat (Larkin) - 28. Gauthier (Sennecke, Trouba), 35. Kreider (LaCombe, Helleson), 45. Granlund (Moore, Strome). Brankári: Gibson (41. Talbot) - Dostál, strely na bránku: 33:28.
Florida Panthers - Washington Capitals 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Góly: 9. Rodrigues (Mikkola, Reinhart), 24. Schwindt (Forsling, Luostarinen), 35. Reinhart (Verhaeghe, Jones), 45. Reinhart (Lundell, Luostarinen), 50. Jones (Marchand, Lundell), 59. Luostarinen (Marchand, Lundell) - 9. Duhaime (Sandin), 41. Sourdif (Chychrun, Wilson), 53. Sandin (Carlson). Brankári: Tarasov - Thompson, strely na bránku: 28:40.
Montreal Canadiens - Dallas Stars 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
Góly: 15. Johnston (Hintz, Rantanen), 24. Lindell (Heiskanen, Faksa), 28. Seguin (Robertson, Bichsel), 36. Robertson (Harley, Rantanen), 37. Robertson (Hryckowian, Bourque), 42. Petrovic (Faksa, Blackwell), 55. Blackwell (Faksa, Ljubuškin). Brankári: Dobeš (41. Montembeault) - DeSmith, strely na bránku: 24:19.
Ottawa Senators - Boston Bruins 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
Góly: 2. Giroux (Stützle, Cozens), 20. Cozens (Zetterlund, Spence), 42. Pinto (Amadio, Sanderson), 55. Stützle (Batherson, Zub), 60. Stützle (Giroux) - 32. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov), 44. Pastrňák (Geekie, Arvidsson), 46. Kastelic (Jeannot). Brankári: Merilainen - Korpisalo, strely na bránku: 22:21.
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3:4 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 9. McMann, 17. Tavares (Ekman-Larsson, Knies), 38. Tavares (Nylander, Knies) - 27. Foegele (Doughty, Anderson), 36. Fiala (Byfield, Ceci), 54. Laferriere (Clarke, Dumoulin), 61. Byfield (Doughty, Kempe). Brankári: Hildeby - Kuemper, strely na bránku: 15:37.
Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Góly: 16. Olivier (Coyle, Werenski), 21. Coyle (Olivier), 31. Mateychuk (Monahan, Del Bel Belluz), 39. Fantilli (Marčenko, Severson), 48. Olivier (Coyle, Sillinger) - 29. Savoie (Bouchard, McDavid), 30. Draisaitl (Bouchard), 48. Podkolzin (Roslovic), 52. Draisaitl (Bouchard, McDavid). Brankári: Greaves - Pickard, strely na bránku: 25:27.
Calgary Flames - San Jose Sharks 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 26. Coleman, 60. Honzek (Backlund). Brankári: Wolf - Askarov, strely na bránku: 36:16.
Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
Góly: 1. Nečas (Makar, Toews), 7. Lehkonen (Malinski, Nečas), 10. Nelson (Colton, Brindley), 37. Brindley (Manson, Burns), 57. Nečas (MacKinnon, Girard), 59. Landeskog (Nečas) - 8. Byram (Thompson, Tuch), 14. Greenway (Power, Doan), 35. Thompson (Rosen, Krebs). Brankári: Blackwood - Lyon (7. Luukkonen), strely na bránku: 34:21.
Seattle Kraken - Winnipeg Jets 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Góly: 16. Kakko (Schwartz, Dunn), 28. Dunn (Winterton, Larsson), 45. Tolvanen (Dunn, Stephenson), 48. Eberle (Beniers, Marchment), 59. Eberle (Beniers, Marchment) - 11. Iafallo (Lowry, DeMelo), 24. Scheifele (Pionk), 39. Connor (Morrissey, Scheifele). Brankári: Grubauer - Hellebuyck, strely na bránku: 18:26.
Vegas Golden Knights - New York Islanders 3:4 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Góly: 39. Theodore (Kolesar), 49. Hertl (Lauzon, Eichel), 51. Smith (Saad, Howden) - 15. Heineman (Horvat, DeAngelo), 18. Schaefer (Drouin, Horvat), 58. Barzal (Schaefer, Drouin), 64. Pageau. Brankári: Schmid - Sorokin, strely na bránku: 29:24.
Slováci v akcii:
Samuel Honzek (Calgary) 15:18 1 0 1 +2 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 19:58 0 0 0 -1 2 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:52 0 0 0 0 4 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Brankár Wedgewood predĺžil kontrakt s Coloradom o jeden rok
Zámorský hokejový klub Colorado Avalanche predĺžilo vo štvrtok zmluvu s brankárom Scottom Wedgewoodom o jeden rok. Tridsaťtriročný gólman mal vydarený vstup do sezóny ako náhradník zraneného Mackenzieho Blackwooda.
Wedgewood mal byť v tejto sezóne dvojkou Avalanche, zmenilo sa to po Blackwoodom výpadku pre zranenie dolnej časti tela. Wedgewood má bilanciu 11-1-2, úspešnosť zákrokov 91,3 percenta a priemer 2,82 inkasovaného gólu na zápas. Jedenásť výhier je najviac spomedzi brankárov v prebiehajúcej sezóne.
„V lete sme sa rozprávali o (predĺžení zmluvy), no sezóna sa začala a ja som mal očividne dobrý štart, takže pokračovali ďalšie rozhovory,“ vysvetlil Wedgewood. „Snažil som sa to držať v úzadí a jednoducho pracovať, hrať pre tím. Teraz je to na papieri a som z toho naozaj nadšený,“ dodal podľa AP brankár, ktorý podržal svoj tím aj v noci na piatok proti Buffalu a na výhre 6:3 sa podieľal 18 zákrokmi.
