Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

11. októbra 2025

Kvalifikácia MS 2026: Slováci prehrali v Severnom Írsku 0:2, klesli na tretie miesto



Prvý gól padol v 18. minúte po vlastenci Patrika Hrošovského, gól istoty v 81. minúte v podaní Traia Humeho po kikse brankára Martina Dúbravku.



Zdieľať
Kvalifikácia MS 2026: Slováci prehrali v Severnom Írsku 0:2, klesli na tretie miesto

Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v piatkovom zápase v Severnom Írsku 0:2 a v tabuľke A-skupiny kvalifikácie MS 2026 klesla na tretie miesto. Pre „sokolov“ je to premiérová prehra s týmto súperom od roku 1998 a vôbec prvá v ostrom zápase.

Prvý gól padol v 18. minúte po vlastenci Patrika Hrošovského, gól istoty v 81. minúte v podaní Traia Humeho po kikse brankára Martina Dúbravku. Slováci pokračujú v kvalifikácii v pondelok v Trnave, kde privítajú Luxembursko. V tabuľke im patrí so šiestimi bodmi tretie miesto, o skóre za Nemeckom a Severným Írskom.

V úvode mali viac z hry domáci, ktorí sa vďaka centru na vzdialenejšiu žrď dostali aj k prvému rohovému kopu po hlavičke Oberta. Tlak sa im vyplatil v 18. minúte, keď poslal Galbraithovu prízemnú prihrávku z pravej strany do vlastnej brány Hrošovský. Následne prišla prvá strela na domáceho brankára Peacocka-Farrella z hranice šestnástky v podaní Dudu po prihrávke Lea Sauera. Krátko pred polhodinou hry musel zakročiť Dúbravka, na roh poslal strelu Devennyho k bližšej žrdi. Do prestávky prišiel ešte únik kapitána Bradleyho, vďaka ktorému sa ocitol v šestnástke osamotený Reid, mieril však privysoko.

Krátko po prestávke mal veľkú šancu zblízka Bero, s jeho hlavičkou si však poradil Peacock-Farrell. Následný gól Reida neplatil pre ofsajd a k niekoľkým šanciam sa dostali aj „sokoli“. Najvýraznejšiu nevyužil Strelec, ktorého vysunul Rigo. V ďalšom priebehu sa domáci preskupili a obrannú líniu tvorili piati namiesto troch hráčov. Napriek tomu dokázali útočiť aj skórovať, a to po kikse Dúbravku. Mimo malého vápna nedôrazne vyrazil loptu, ktorú poslal oblúkom do odkrytej brány Hume. Hosťom sa nepodarilo do záverečného hvizdu skórovať napriek dvojitému striedaniu v úplnom závere, v rámci ktorého zahrával priamy kop Bénes.

hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:

Martin Dúbravka, brankár SR: „Myslím si, že to nebol z našej strany vydarený zápas. Bolo tam veľa momentov, keď sme zbytočne strácali lopty. Ich štýl hry bol vyčkávať na naše chyby a my sme ich, žiaľ, dnes urobili veľa. Futbal je o chybách a bolo ich mnoho na to, aby sme pomýšľali na dobrý výsledok.“

kvalifikácia MS 2026:

A-skupina /Belfast/

Severné Írsko - Slovensko 2:0 (1:0)

Góly: 18. Hrošovský (vlastný), 81. Hume. ŽK: Ballard, Bradley (obaja S. Írsko). Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)

Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley (90.+2. Magennis), Galbraith (85. Spencer), S. Charles, McCann, Devenny - Reid (71. D. Charles), Price

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Obert - Bero, Hrošovský (89. Bénes), Duda (63. Rigo) - Schranz (63. Haraslín), Strelec (89. Mráz), L. Sauer (82. Tupta)


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 