Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
|Denník - Správy
11. októbra 2025
Kvalifikácia MS 2026: Slováci prehrali v Severnom Írsku 0:2, klesli na tretie miesto
Prvý gól padol v 18. minúte po vlastenci Patrika Hrošovského, gól istoty v 81. minúte v podaní Traia Humeho po kikse brankára Martina Dúbravku.
Zdieľať
Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v piatkovom zápase v Severnom Írsku 0:2 a v tabuľke A-skupiny kvalifikácie MS 2026 klesla na tretie miesto. Pre „sokolov“ je to premiérová prehra s týmto súperom od roku 1998 a vôbec prvá v ostrom zápase.
Prvý gól padol v 18. minúte po vlastenci Patrika Hrošovského, gól istoty v 81. minúte v podaní Traia Humeho po kikse brankára Martina Dúbravku. Slováci pokračujú v kvalifikácii v pondelok v Trnave, kde privítajú Luxembursko. V tabuľke im patrí so šiestimi bodmi tretie miesto, o skóre za Nemeckom a Severným Írskom.
V úvode mali viac z hry domáci, ktorí sa vďaka centru na vzdialenejšiu žrď dostali aj k prvému rohovému kopu po hlavičke Oberta. Tlak sa im vyplatil v 18. minúte, keď poslal Galbraithovu prízemnú prihrávku z pravej strany do vlastnej brány Hrošovský. Následne prišla prvá strela na domáceho brankára Peacocka-Farrella z hranice šestnástky v podaní Dudu po prihrávke Lea Sauera. Krátko pred polhodinou hry musel zakročiť Dúbravka, na roh poslal strelu Devennyho k bližšej žrdi. Do prestávky prišiel ešte únik kapitána Bradleyho, vďaka ktorému sa ocitol v šestnástke osamotený Reid, mieril však privysoko.
Krátko po prestávke mal veľkú šancu zblízka Bero, s jeho hlavičkou si však poradil Peacock-Farrell. Následný gól Reida neplatil pre ofsajd a k niekoľkým šanciam sa dostali aj „sokoli“. Najvýraznejšiu nevyužil Strelec, ktorého vysunul Rigo. V ďalšom priebehu sa domáci preskupili a obrannú líniu tvorili piati namiesto troch hráčov. Napriek tomu dokázali útočiť aj skórovať, a to po kikse Dúbravku. Mimo malého vápna nedôrazne vyrazil loptu, ktorú poslal oblúkom do odkrytej brány Hume. Hosťom sa nepodarilo do záverečného hvizdu skórovať napriek dvojitému striedaniu v úplnom závere, v rámci ktorého zahrával priamy kop Bénes.
hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:
Martin Dúbravka, brankár SR: „Myslím si, že to nebol z našej strany vydarený zápas. Bolo tam veľa momentov, keď sme zbytočne strácali lopty. Ich štýl hry bol vyčkávať na naše chyby a my sme ich, žiaľ, dnes urobili veľa. Futbal je o chybách a bolo ich mnoho na to, aby sme pomýšľali na dobrý výsledok.“
kvalifikácia MS 2026:
A-skupina /Belfast/
Severné Írsko - Slovensko 2:0 (1:0)
Góly: 18. Hrošovský (vlastný), 81. Hume. ŽK: Ballard, Bradley (obaja S. Írsko). Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Ballard, McNair, Hume - Bradley (90.+2. Magennis), Galbraith (85. Spencer), S. Charles, McCann, Devenny - Reid (71. D. Charles), Price
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Obert - Bero, Hrošovský (89. Bénes), Duda (63. Rigo) - Schranz (63. Haraslín), Strelec (89. Mráz), L. Sauer (82. Tupta)
